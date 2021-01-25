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Главы МИД ЕС обсудят общую реакцию на ситуацию вокруг Навального
Главы МИД ЕС обсудят общую реакцию на ситуацию вокруг Навального
Главы МИД стран Евросоюза обсудят в понедельник в Брюсселе возможные действия в отношении России в связи с арестом Алексея Навального и несанкционированными... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T00:48
2021-01-25T00:48
жозеп боррель
северный поток — 2
сергей лавров
алексей навальный
брюссель
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
генеральная прокуратура рф
франция
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БРЮССЕЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза обсудят в понедельник в Брюсселе возможные действия в отношении России в связи с арестом Алексея Навального и несанкционированными акциями, прошедшими в ряде российских городов.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Как заявил в субботу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, на совете глав МИД в Брюсселе будут обсуждаться "дальнейшие шаги" по отношению к России. При этом он выразил сожаление в связи с задержаниями участников акций, "непропорциональным", по его мнению, применением силы со стороны правоохранительных органов, "отключением интернета и мобильной связи".В четверг, 21 января, депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию (которая не носит обязательного характера) в связи с арестом Навального, потребовав от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ.Однако, как пояснил журналистам в пятницу высокопоставленный европейский источник, на минувшей неделе ни одна из стран ЕС не внесла конкретных предложений по расширению ограничительных мер в отношении России.Координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф, представитель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии, высказался против новых санкций в отношении России и призвал не связывать судьбу "Северного потока 2" с арестом Навального.В то же время о готовности поддержать ограничительные меры против России уже заявили Польша и Чехия.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан накануне совета глав МИД ЕС в Брюсселе заявил, что надо сделать "действенными" уже введенные санкции в отношении РФ со стороны Евросоюза.Введение новых санкций ЕС требует согласия всех членов Европейского союза.Как ожидается, помимо ситуации с Навальным главы МИД ЕС обсудят отношения с США и Турцией, ядерную сделку с Ираном, помощь государствам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Находившийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
https://ria.ru/20210124/aktsii-1594378029.html
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
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жозеп боррель, северный поток — 2, сергей лавров, алексей навальный, брюссель, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, генеральная прокуратура рф, франция, германия, чехия, сша

Главы МИД ЕС обсудят общую реакцию на ситуацию вокруг Навального

00:48 25.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 янв - РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза обсудят в понедельник в Брюсселе возможные действия в отношении России в связи с арестом Алексея Навального и несанкционированными акциями, прошедшими в ряде российских городов.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Как заявил в субботу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, на совете глав МИД в Брюсселе будут обсуждаться "дальнейшие шаги" по отношению к России. При этом он выразил сожаление в связи с задержаниями участников акций, "непропорциональным", по его мнению, применением силы со стороны правоохранительных органов, "отключением интернета и мобильной связи".
В четверг, 21 января, депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию (которая не носит обязательного характера) в связи с арестом Навального, потребовав от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ.
Однако, как пояснил журналистам в пятницу высокопоставленный европейский источник, на минувшей неделе ни одна из стран ЕС не внесла конкретных предложений по расширению ограничительных мер в отношении России.
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Координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф, представитель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии, высказался против новых санкций в отношении России и призвал не связывать судьбу "Северного потока 2" с арестом Навального.
В то же время о готовности поддержать ограничительные меры против России уже заявили Польша и Чехия.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан накануне совета глав МИД ЕС в Брюсселе заявил, что надо сделать "действенными" уже введенные санкции в отношении РФ со стороны Евросоюза.
Введение новых санкций ЕС требует согласия всех членов Европейского союза.
Как ожидается, помимо ситуации с Навальным главы МИД ЕС обсудят отношения с США и Турцией, ядерную сделку с Ираном, помощь государствам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
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Находившийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ 17 января. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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Жозеп БоррельСеверный поток — 2Сергей ЛавровАлексей НавальныйБрюссельФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзГенеральная прокуратура РФФранцияГерманияЧехияСША
 
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