https://ria.ru/20210125/dvorets-1594535204.html
Путин заявил, что не имеет отношения к "дворцу" в Геленджике
Путин заявил, что не имеет отношения к "дворцу" в Геленджике
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с российскими студентами прокомментировал "расследование" Алексея Навального о "дворце" в Геленджике. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T19:06
2021-01-25T19:06
2021-01-25T19:06
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дмитрий песков
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с российскими студентами прокомментировал "расследование" Алексея Навального о "дворце" в Геленджике.Вопрос об этом фильме задал студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов.Глава госудсраства отметил, что он не смотрел видео целиком, поскольку у него нет на это времени, но имел возможность ознакомиться с его содержанием благодаря видеоподборкам, составленным его помощниками."Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", — заявил глава государства.Путин подтвердил, что в фильме упоминаются некоторые его приятели, бывшие коллеги, дальние родственники, но есть и люди, которых он "никогда в глаза не видел".Президент добавил, что после строительства столь масштабного объекта должны остаться "хоть какие-то следы": финансовые проводки, оформление земельных участков, нотариальные заверения.Он также указал на то, что подобные слухи муссируются на протяжении десяти лет, а сейчас это все скомпилировали и решили этими материалами "промыть мозги наших граждан"."Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", — заключил Путин."Чистое вранье"Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявил, что у Путина нет "дворца" в Геленджике. По его словам, в Кремле знали о готовящейся информационной атаке на главу государства, целью которой была дестабилизация ситуации. Сам фильм он назвал "чистым враньем".При этом он допустил, что существование объекта возможно, но он принадлежит частным собственникам и никакого отношения к президенту не имеет. Песков добавил, что каждый, кто ознакомился с этим фильмом должен "включить голову" и задать себе вопрос, при чем тут Путин.Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник также назвал публикацию фейком. Он отметил, что был везде, где работает глава государства, но никогда не видел, чтобы Путин посещал показанное в фильме место.Также он добавил, что президента лично и институт президентской власти в России пытаются дискредитировать. По словам Володина это может привести к разрушению страны.
https://ria.ru/20210125/vinodelie-1594501266.html
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
https://ria.ru/20210120/peskov-1593882359.html
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россия, алексей навальный, вячеслав володин, дмитрий песков, владимир путин, геленджик
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в ходе онлайн-встречи с российскими студентами прокомментировал "расследование" Алексея Навального
о "дворце" в Геленджике
.
Вопрос об этом фильме задал студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов.
Глава госудсраства отметил, что он не смотрел видео целиком, поскольку у него нет на это времени, но имел возможность ознакомиться с его содержанием благодаря видеоподборкам, составленным его помощниками.
"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", — заявил глава государства.
Путин подтвердил, что в фильме упоминаются некоторые его приятели, бывшие коллеги, дальние родственники, но есть и люди, которых он "никогда в глаза не видел".
Президент добавил, что после строительства столь масштабного объекта должны остаться "хоть какие-то следы": финансовые проводки, оформление земельных участков, нотариальные заверения.
Он также указал на то, что подобные слухи муссируются на протяжении десяти лет, а сейчас это все скомпилировали и решили этими материалами "промыть мозги наших граждан".
"Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", — заключил Путин.
"Чистое вранье"
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
также заявил, что у Путина нет "дворца" в Геленджике. По его словам, в Кремле знали о готовящейся информационной атаке на главу государства, целью которой была дестабилизация ситуации. Сам фильм он назвал "чистым враньем".
При этом он допустил, что существование объекта возможно, но он принадлежит частным собственникам и никакого отношения к президенту не имеет. Песков добавил, что каждый, кто ознакомился с этим фильмом должен "включить голову" и задать себе вопрос, при чем тут Путин.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
в понедельник также назвал публикацию фейком. Он отметил, что был везде, где работает глава государства, но никогда не видел, чтобы Путин посещал показанное в фильме место.
Также он добавил, что президента лично и институт президентской власти в России пытаются дискредитировать. По словам Володина это может привести к разрушению страны.