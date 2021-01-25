https://ria.ru/20210125/draka-1594406019.html

Депутат от Чечни обратился к участнику драки на незаконной акции в Москве

Депутат от Чечни обратился к участнику драки на незаконной акции в Москве

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти на связь юношу, который на распространившемся в соцсетях видео участвует в потасовке с силовиками на... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T00:41

2021-01-25T00:41

2021-01-25T09:16

алексей навальный

госдума рф

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

адам делимханов

москва

грозный

общество

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ГРОЗНЫЙ, 25 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти на связь юношу, который на распространившемся в соцсетях видео участвует в потасовке с силовиками на несогласованной акции в Москве в субботу.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20200804/1575347318.html

москва

грозный

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2021

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алексей навальный, госдума рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), адам делимханов, москва, грозный, общество