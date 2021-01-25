Депутат от Чечни обратился к участнику драки на незаконной акции в Москве
00:41 25.01.2021 (обновлено: 09:16 25.01.2021)
ГРОЗНЫЙ, 25 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти на связь юношу, который на распространившемся в соцсетях видео участвует в потасовке с силовиками на несогласованной акции в Москве в субботу.
"Мы видели в социальных сетях парня-чеченца, который сопротивляется представителю власти, это преступление <…> Позиция Навального, поддерживающего однополые браки, нам не подходит и не подойдет как мусульманам и чеченцам. Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином — напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей", — сказал Делимханов в обращении, размещенном в Instagram.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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