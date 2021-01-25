Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/draka-1594406019.html
Депутат от Чечни обратился к участнику драки на незаконной акции в Москве
Депутат от Чечни обратился к участнику драки на незаконной акции в Москве
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти на связь юношу, который на распространившемся в соцсетях видео участвует в потасовке с силовиками на... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T00:41
2021-01-25T09:16
алексей навальный
госдума рф
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
адам делимханов
москва
грозный
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/111040/61/1110406145_0:350:1362:1116_1920x0_80_0_0_9593f015e6070e981aaa4afc89db1c78.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти на связь юношу, который на распространившемся в соцсетях видео участвует в потасовке с силовиками на несогласованной акции в Москве в субботу.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20200804/1575347318.html
москва
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/111040/61/1110406145_0:222:1362:1244_1920x0_80_0_0_fdcafc3433467b84794f011bad01fa71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, госдума рф, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), адам делимханов, москва, грозный, общество

Депутат от Чечни обратился к участнику драки на незаконной акции в Москве

00:41 25.01.2021 (обновлено: 09:16 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАдам Делимханов
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти на связь юношу, который на распространившемся в соцсетях видео участвует в потасовке с силовиками на несогласованной акции в Москве в субботу.

"Мы видели в социальных сетях парня-чеченца, который сопротивляется представителю власти, это преступление <…> Позиция Навального, поддерживающего однополые браки, нам не подходит и не подойдет как мусульманам и чеченцам. Мы разговаривали и с твоим отцом, если ты не одобряешь эту позицию, понимаешь, что такое мужество, что значит быть чеченцем и мусульманином — напиши в директ или свяжись с кем-то из наших товарищей", — сказал Делимханов в обращении, размещенном в Instagram.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Сотрудник ДПС обеспечивает порядок на дороге в столице Чеченской республики городе Грозном - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа 2020, 12:55
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
 
Алексей НавальныйГосдума РФГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Адам ДелимхановМоскваГрозныйОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка организовать дебаты в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
14:35В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
14:34В Крыму назвали пресс-секретаря украинского МИДа воинствующим неучем
14:32Вице-спикера Госдумы Толстого утвердили заместителем председателя ПАСЕ
14:32Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
14:30Путин назвал преимущества ЕГЭ
14:30Путин предложил ввести институт наставничества для студентов-медиков
Лента новостейМолния