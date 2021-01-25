https://ria.ru/20210125/dolgi-1594426955.html
Россияне стали более активно возвращать долги коллекторам
Россияне стали более активно возвращать долги коллекторам
Россияне в декабре прошлого года стали активнее гасить долги перед коллекторскими агентствами: доля обещаний вернуть задолженность достигла исторического... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:16
2021-01-25T10:16
2021-01-25T10:16
эльман мехтиев
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств
экономика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россияне в декабре прошлого года стали активнее гасить долги перед коллекторскими агентствами: доля обещаний вернуть задолженность достигла исторического максимума - 25%, а доля сдержанных обещаний выросла до 59%, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.Так, по данным НАПКА, доля обещаний вернуть долг достигла максимальных 25%, при этом к концу года выросла и доля сдержанных обещаний - до 59%, хотя данный показатель все еще не достиг уровня начала года, когда он находился на исторических максимумах. При этом стоит отметить, что данные показатели традиционно растут к концу года.Одновременно средний платёж по программам урегулирования задолженности, переданной в рамках договора цессии, в декабре 2020 года достиг максимального показателя за весь год - 3,8 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 18,8%. Однако данной сумме все еще далеко до результата конца прошлого года - 4,6 тысячи рублей.Должники, имеющие просроченную задолженность, стали более ответственно подходить к своим долговым обязательствам: все меньше тех, кто не хочет платить "из принципа", на текущий момент 70% отказов носит объективный характер, связанный с финансовыми трудностями, отмечает президент ассоциации Эльман Мехтиев.При сохранении текущих темпов восстановления экономики средний платеж по просроченному долгу в 2021 году вернется к своему привычному значению - 4-4,5 тысячи рублей, а доля сдержанных обещаний в рамках работы по договору переуступки прав требований может составить 60%. "Столь высокие показатели будут достигнуты за счёт того, что в работе появятся "пандемийные" должники, которым хоть и потребовались больше времени для восстановления, но они готовы возобновить выплаты в полном объеме и будут досрочно "закрывать" долги из сэкономленных средств даже несмотря на сокращение доходов", - заключил Мехтиев.
https://ria.ru/20210119/dolgi-1593611764.html
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эльман мехтиев, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств, экономика
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Россияне в декабре прошлого года стали активнее гасить долги перед коллекторскими агентствами: доля обещаний вернуть задолженность достигла исторического максимума - 25%, а доля сдержанных обещаний выросла до 59%, следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств
.
Так, по данным НАПКА, доля обещаний вернуть долг достигла максимальных 25%, при этом к концу года выросла и доля сдержанных обещаний - до 59%, хотя данный показатель все еще не достиг уровня начала года, когда он находился на исторических максимумах. При этом стоит отметить, что данные показатели традиционно растут к концу года.
Одновременно средний платёж по программам урегулирования задолженности, переданной в рамках договора цессии, в декабре 2020 года достиг максимального показателя за весь год - 3,8 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 18,8%. Однако данной сумме все еще далеко до результата конца прошлого года - 4,6 тысячи рублей.
"Декабрь традиционно является месяцем, когда клиенты более активно погашают свою задолженность, следуя выражению: в Новый Год без долгов. Декабрь является не только месяцем выплат премиальных, но и своеобразным водоразделом, когда человеку хочется решить свои проблемы в уходящем году. И задолженность не является исключением. Таким образом, несмотря на "особенности" 2020 года, тенденция по более активному погашению задолженности в декабре сохранилась", - прокомментировали в НАПКА.
Должники, имеющие просроченную задолженность, стали более ответственно подходить к своим долговым обязательствам: все меньше тех, кто не хочет платить "из принципа", на текущий момент 70% отказов носит объективный характер, связанный с финансовыми трудностями, отмечает президент ассоциации Эльман Мехтиев
.
При сохранении текущих темпов восстановления экономики средний платеж по просроченному долгу в 2021 году вернется к своему привычному значению - 4-4,5 тысячи рублей, а доля сдержанных обещаний в рамках работы по договору переуступки прав требований может составить 60%. "Столь высокие показатели будут достигнуты за счёт того, что в работе появятся "пандемийные" должники, которым хоть и потребовались больше времени для восстановления, но они готовы возобновить выплаты в полном объеме и будут досрочно "закрывать" долги из сэкономленных средств даже несмотря на сокращение доходов", - заключил Мехтиев.