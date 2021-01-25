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Володин: попытка организовать дебаты в ПАСЕ по Навальному не состоялась
Володин: попытка организовать дебаты в ПАСЕ по Навальному не состоялась
Попытка организовывать срочные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с принятием резолюции по вопросу вокруг оппозиционера Алексея Навального не РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:39
2021-01-25T14:57
алексей навальный
страсбург
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Попытка организовывать срочные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с принятием резолюции по вопросу вокруг оппозиционера Алексея Навального не состоялась, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин."Попытка организовать срочные дебаты в ПАСЕ с принятием резолюции по (Алексею) Навальному не состоялась", - скажут Володин журналистам.Ранее РИА Новости сообщили в ассамблее, что накануне старта зимней сессии, начало которой запланировано на 25 января, поступило несколько предложений о проведении и срочных, и текущих дебатов по вопросу задержания Навального в России. Формат срочных дебатов предполагает обсуждение на пленарном заседании и принятие резолюции по вопросу.Руководитель делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой на прошлой неделе сообщил, что дебаты в Парламентской ассамблее по вопросу о задержании в России Навального пройдут в формате текущих, а не срочных. Тогда же он добавил, что по их итогам резолюция приниматься не будет.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.В декабре официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций, Навальный, как фактический их руководитель, потратил более 356 миллионов рублей на личные цели.До этого пресс-служба УФСИН по Москве заявила, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию, в случае игнорирования в суд может быть отправлен запрос об отмене условного приговора.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html
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алексей навальный, страсбург, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Володин: попытка организовать дебаты в ПАСЕ по Навальному не состоялась

14:39 25.01.2021 (обновлено: 14:57 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Инсаф Басиров / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Алексей Навальный в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Инсаф Басиров
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Попытка организовывать срочные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с принятием резолюции по вопросу вокруг оппозиционера Алексея Навального не состоялась, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Попытка организовать срочные дебаты в ПАСЕ с принятием резолюции по (Алексею) Навальному не состоялась", - скажут Володин журналистам.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 08:00
Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви
Ранее РИА Новости сообщили в ассамблее, что накануне старта зимней сессии, начало которой запланировано на 25 января, поступило несколько предложений о проведении и срочных, и текущих дебатов по вопросу задержания Навального в России. Формат срочных дебатов предполагает обсуждение на пленарном заседании и принятие резолюции по вопросу.
Руководитель делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой на прошлой неделе сообщил, что дебаты в Парламентской ассамблее по вопросу о задержании в России Навального пройдут в формате текущих, а не срочных. Тогда же он добавил, что по их итогам резолюция приниматься не будет.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.
Лавров о задержании Навального: Речь идет о выполнении российских законов - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 11:21
Лавров назвал цель заявлений Запада о задержании Навального
В декабре официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие установило, что из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвования для нужд ряда некоммерческих организаций, Навальный, как фактический их руководитель, потратил более 356 миллионов рублей на личные цели.
До этого пресс-служба УФСИН по Москве заявила, что Навальный уклоняется от назначенного ему судом контроля, ему и его адвокату направлено уведомление о необходимости явки в инспекцию, в случае игнорирования в суд может быть отправлен запрос об отмене условного приговора.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей.
 
Алексей НавальныйСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
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