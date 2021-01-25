https://ria.ru/20210125/blokirovka-1594461448.html
Совфед разработает штрафы за незаконную блокировку пользователей в Сети
Совфед разработает штрафы за незаконную блокировку пользователей в Сети
В Совете Федерации разрабатывают систему штрафов для интернет-гигантов, таких как Facebook и YouTube, за незаконную блокировку пользователей, заявил глава... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:16
2021-01-25T13:16
2021-01-25T13:30
youtube
роскосмос
совет федерации рф
дмитрий рогозин
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политика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Совете Федерации разрабатывают систему штрафов для интернет-гигантов, таких как Facebook и YouTube, за незаконную блокировку пользователей, заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.Он отметил, что ранее Facebook заблокировал аккаунт главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.Пушков напомнил, что в Европе к интернет-гигантам относятся довольно жестко, штрафы для них составляют миллионы долларов.
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youtube, роскосмос, совет федерации рф, дмитрий рогозин, алексей пушков, политика