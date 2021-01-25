https://ria.ru/20210125/blokirovka-1594461448.html

Совфед разработает штрафы за незаконную блокировку пользователей в Сети

Совфед разработает штрафы за незаконную блокировку пользователей в Сети

В Совете Федерации разрабатывают систему штрафов для интернет-гигантов, таких как Facebook и YouTube, за незаконную блокировку пользователей, заявил глава... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:16

2021-01-25T13:16

2021-01-25T13:30

youtube

роскосмос

совет федерации рф

дмитрий рогозин

алексей пушков

политика

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В Совете Федерации разрабатывают систему штрафов для интернет-гигантов, таких как Facebook и YouTube, за незаконную блокировку пользователей, заявил глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.Он отметил, что ранее Facebook заблокировал аккаунт главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.Пушков напомнил, что в Европе к интернет-гигантам относятся довольно жестко, штрафы для них составляют миллионы долларов.

https://ria.ru/20210122/twitter-1594057888.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, роскосмос, совет федерации рф, дмитрий рогозин, алексей пушков, политика