https://ria.ru/20210125/bayden-1594418903.html
Эксперт назвала основные направления внешней политики США при Байдене
Эксперт назвала основные направления внешней политики США при Байдене
Внешняя политика будет на втором плане в числе приоритетов администрации американского президента Джо Байдена из-за коронавируса, и Россия не будет играть в ней РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T09:11
2021-01-25T09:11
2021-01-25T09:11
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
дональд трамп
алексей навальный
джо байден
владимир путин
москва
китай
вашингтон (город)
иран
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ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Внешняя политика будет на втором плане в числе приоритетов администрации американского президента Джо Байдена из-за коронавируса, и Россия не будет играть в ней первые роли, приоритетнее для США будут изменение климата и Иран, но встреча с президентом РФ Владимиром Путиным должна быть в повестке американского лидера, считает профессор политологии Блумингтонского университета штата Индиана Дина Спеклер.Только СНВ-3Эксперт выразила уверенность, что в случае продления СНВ-3 стороны будут активно вести переговоры по новому договору или по дополнению имеющегося. При этом последние заявления представителей администрации в отношении России, по ее мнению, говорят о том, что Байден уже сформировал довольно четкие взгляды на Россию.Она обратила внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая обвинила Россию в "необдуманных и враждебных действиях", а также в "использовании химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального". Кроме того, Псаки сообщила о распоряжении Байдена расследовать хакерскую атаку через ПО SolarWind и "вмешательство России в выборы 2020 года". В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о поручении Байдена спецслужбам собрать данные по этим темам, заявил, что подобные расследования были и раньше, но ничего не подтверждалось.Неконтактный ТрампОна отметила, что при экс-президенте США Дональде Трампе между Вашингтоном и Москвой было меньше взаимодействия, чем когда-либо на всех уровнях, даже во времена СССР при очень высокой напряженности. Исключением были переговоры по СНВ-3, но и они активизировались только под конец его срока. По ее мнению, причина могла быть в том, что на фоне обвинений в симпатиях к России он опасался, что какие-либо масштабные инициативы сотрудничества могут навлечь дополнительную критику."Сейчас вопрос в том, найдется ли кто-то в правительстве, кто будет выступать за переговоры (с РФ) на разных уровнях. И я не знаю, это еще одно важное неизвестное тут", - сказала Спеклер.В числе тех, кто может оказаться в этой роли, она назвала Венди Шерман – главного переговорщика со стороны США по СВПД, кандидатуру которой Байден выдвинул на место заместителя госсекретаря. В этом случае речь будет идти о взаимодействии с Россией по иранской тематике.Если в рамках обсуждения иранской ядерной программы они и будут, то главной целью будет Иран, а не Россия, считает она.Внутреннее важнееКроме того, в числе приоритетов внешней политики будет Иран, где как раз тоже неизбежно взаимодействие с Россией, считает Спеклер."Так что это может быть другой ареной для взаимодействия и даже сотрудничества", - сказала она.Сколько времени внутренние дела будут более приоритетны по отношению к внешней политике, сказать сложно, так как многое зависит от успеха в борьбе с пандемией, добавила собеседница агентства. Даже если с этим удастся справиться в обозримые сроки, а речь уже идет об осени, то дальше на первый план выходит восстановление экономики, что тоже является непростой задачей для администрации, сказала она.Не приоритет, но встречаться надоПо ее словам, Россия вряд ли находится в числе приоритетов внешней политики США и новой "перезагрузки" ожидать не стоит."Непосредственно сейчас Китай становится все большим вопросом как угроза, и гораздо больше энергии, усилий и политического капитала будет тратиться на Китай", - сказала Спеклер.При этом эксперт выразила надежду, что отношение Байдена к диалогу с другими странами все-таки сыграет положительную роль.По ее мнению, личная встреча Байдена и Путина могла бы сыграть положительную роль."Всегда надо встречаться. Всегда надо говорить. Это будет не первая его встреча, но я думаю, что она должна быть в его повестке дня, надеюсь она там есть", - сказала Спеклер.
https://ria.ru/20210124/krizis-1594376259.html
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https://ria.ru/20210123/dialog-1594256295.html
https://ria.ru/20210123/dcnv-1594198769.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, алексей навальный, джо байден, владимир путин, москва, китай, вашингтон (город), иран, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости.
Внешняя политика будет на втором плане в числе приоритетов администрации американского президента Джо Байдена
из-за коронавируса, и Россия не будет играть в ней первые роли, приоритетнее для США будут изменение климата и Иран, но встреча с президентом РФ Владимиром Путиным
должна быть в повестке американского лидера, считает профессор политологии Блумингтонского университета штата Индиана Дина Спеклер.
Только СНВ-3
"Я ожидала, даже по темпераменту Байдена, что он будет активно искать варианты для сотрудничества. Но когда я взяла газеты этим утром, чтобы посмотреть, куда же он хочет двигаться, все, что я увидела, был СНВ-3", - сказала она РИА Новости.
Эксперт выразила уверенность, что в случае продления СНВ-3 стороны будут активно вести переговоры по новому договору или по дополнению имеющегося. При этом последние заявления представителей администрации в отношении России, по ее мнению, говорят о том, что Байден уже сформировал довольно четкие взгляды на Россию.
Она обратила внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая обвинила Россию в "необдуманных и враждебных действиях", а также в "использовании химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального
". Кроме того, Псаки сообщила о распоряжении Байдена расследовать хакерскую атаку через ПО SolarWind и "вмешательство России в выборы 2020 года". В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о поручении Байдена спецслужбам собрать данные по этим темам, заявил, что подобные расследования были и раньше, но ничего не подтверждалось.
"Не знаю, разделяет ли их (госсекретарь) Тони Блинкен, который, на мой взгляд, будет довольно влиятелен со временем. Это вопрос, ответ на который я пытаюсь найти: каковы взгляды Блинкена. Но об этом есть немногое. По каким-то причинам он мало говорил обо всем", - сказала Спеклер.
Неконтактный Трамп
Она отметила, что при экс-президенте США Дональде Трампе
между Вашингтоном и Москвой было меньше взаимодействия, чем когда-либо на всех уровнях, даже во времена СССР при очень высокой напряженности. Исключением были переговоры по СНВ-3, но и они активизировались только под конец его срока. По ее мнению, причина могла быть в том, что на фоне обвинений в симпатиях к России он опасался, что какие-либо масштабные инициативы сотрудничества могут навлечь дополнительную критику.
"Сейчас вопрос в том, найдется ли кто-то в правительстве, кто будет выступать за переговоры (с РФ) на разных уровнях. И я не знаю, это еще одно важное неизвестное тут", - сказала Спеклер.
В числе тех, кто может оказаться в этой роли, она назвала Венди Шерман
– главного переговорщика со стороны США по СВПД, кандидатуру которой Байден выдвинул на место заместителя госсекретаря. В этом случае речь будет идти о взаимодействии с Россией по иранской тематике.
"И не думаю, что тут будут возражения", - уверена Спеклер.
Если в рамках обсуждения иранской ядерной программы они и будут, то главной целью будет Иран
, а не Россия, считает она.
Внутреннее важнее
"Прямо сейчас внешняя политика не является приоритетом Байдена. У него колоссальные проблемы, которыми надо заниматься, внутри страны. Вы, наверное, видели, что от COVID у нас умерло больше, чем погибло по Вторую мировую. И Байден относится к этому очень и очень серьезно … Так что, думаю, за исключением темы изменения климата внешняя политика займет место на заднем сиденье, и мы не увидим большого количества новых инициатив", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, в числе приоритетов внешней политики будет Иран, где как раз тоже неизбежно взаимодействие с Россией, считает Спеклер.
"Так что это может быть другой ареной для взаимодействия и даже сотрудничества", - сказала она.
Сколько времени внутренние дела будут более приоритетны по отношению к внешней политике, сказать сложно, так как многое зависит от успеха в борьбе с пандемией, добавила собеседница агентства. Даже если с этим удастся справиться в обозримые сроки, а речь уже идет об осени, то дальше на первый план выходит восстановление экономики, что тоже является непростой задачей для администрации, сказала она.
Не приоритет, но встречаться надо
По ее словам, Россия вряд ли находится в числе приоритетов внешней политики США и новой "перезагрузки" ожидать не стоит.
"Непосредственно сейчас Китай
становится все большим вопросом как угроза, и гораздо больше энергии, усилий и политического капитала будет тратиться на Китай", - сказала Спеклер.
При этом эксперт выразила надежду, что отношение Байдена к диалогу с другими странами все-таки сыграет положительную роль.
"Байден действительно ценит диалог, контакты и переговоры и верит в это как в способ ведения дел. Думаю, тут есть некоторая возможность как часть общей философии того, как мы, Америка, должны вести себя на мировой сцене. Это контакты, взаимодействие и общение. Он также относится к тем, кто глубоко убежден, что надо слушать другую сторону, когда есть антагонизм, конфронтация или конкуренция. Эта базовая философия дает мне повод думать, что мы как-нибудь найдем возможности для контактов", - сказала она.
По ее мнению, личная встреча Байдена и Путина могла бы сыграть положительную роль.
"Всегда надо встречаться. Всегда надо говорить. Это будет не первая его встреча, но я думаю, что она должна быть в его повестке дня, надеюсь она там есть", - сказала Спеклер.