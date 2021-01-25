https://ria.ru/20210125/bayden-1594418903.html

Эксперт назвала основные направления внешней политики США при Байдене

Эксперт назвала основные направления внешней политики США при Байдене

Внешняя политика будет на втором плане в числе приоритетов администрации американского президента Джо Байдена из-за коронавируса, и Россия не будет играть в ней РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T09:11

2021-01-25T09:11

2021-01-25T09:11

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

дональд трамп

алексей навальный

джо байден

владимир путин

москва

китай

вашингтон (город)

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593913198_0:117:2239:1376_1920x0_80_0_0_f98f22a3a23f3393988c0687423fbeb0.jpg

ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Внешняя политика будет на втором плане в числе приоритетов администрации американского президента Джо Байдена из-за коронавируса, и Россия не будет играть в ней первые роли, приоритетнее для США будут изменение климата и Иран, но встреча с президентом РФ Владимиром Путиным должна быть в повестке американского лидера, считает профессор политологии Блумингтонского университета штата Индиана Дина Спеклер.Только СНВ-3Эксперт выразила уверенность, что в случае продления СНВ-3 стороны будут активно вести переговоры по новому договору или по дополнению имеющегося. При этом последние заявления представителей администрации в отношении России, по ее мнению, говорят о том, что Байден уже сформировал довольно четкие взгляды на Россию.Она обратила внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая обвинила Россию в "необдуманных и враждебных действиях", а также в "использовании химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального". Кроме того, Псаки сообщила о распоряжении Байдена расследовать хакерскую атаку через ПО SolarWind и "вмешательство России в выборы 2020 года". В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о поручении Байдена спецслужбам собрать данные по этим темам, заявил, что подобные расследования были и раньше, но ничего не подтверждалось.Неконтактный ТрампОна отметила, что при экс-президенте США Дональде Трампе между Вашингтоном и Москвой было меньше взаимодействия, чем когда-либо на всех уровнях, даже во времена СССР при очень высокой напряженности. Исключением были переговоры по СНВ-3, но и они активизировались только под конец его срока. По ее мнению, причина могла быть в том, что на фоне обвинений в симпатиях к России он опасался, что какие-либо масштабные инициативы сотрудничества могут навлечь дополнительную критику."Сейчас вопрос в том, найдется ли кто-то в правительстве, кто будет выступать за переговоры (с РФ) на разных уровнях. И я не знаю, это еще одно важное неизвестное тут", - сказала Спеклер.В числе тех, кто может оказаться в этой роли, она назвала Венди Шерман – главного переговорщика со стороны США по СВПД, кандидатуру которой Байден выдвинул на место заместителя госсекретаря. В этом случае речь будет идти о взаимодействии с Россией по иранской тематике.Если в рамках обсуждения иранской ядерной программы они и будут, то главной целью будет Иран, а не Россия, считает она.Внутреннее важнееКроме того, в числе приоритетов внешней политики будет Иран, где как раз тоже неизбежно взаимодействие с Россией, считает Спеклер."Так что это может быть другой ареной для взаимодействия и даже сотрудничества", - сказала она.Сколько времени внутренние дела будут более приоритетны по отношению к внешней политике, сказать сложно, так как многое зависит от успеха в борьбе с пандемией, добавила собеседница агентства. Даже если с этим удастся справиться в обозримые сроки, а речь уже идет об осени, то дальше на первый план выходит восстановление экономики, что тоже является непростой задачей для администрации, сказала она.Не приоритет, но встречаться надоПо ее словам, Россия вряд ли находится в числе приоритетов внешней политики США и новой "перезагрузки" ожидать не стоит."Непосредственно сейчас Китай становится все большим вопросом как угроза, и гораздо больше энергии, усилий и политического капитала будет тратиться на Китай", - сказала Спеклер.При этом эксперт выразила надежду, что отношение Байдена к диалогу с другими странами все-таки сыграет положительную роль.По ее мнению, личная встреча Байдена и Путина могла бы сыграть положительную роль."Всегда надо встречаться. Всегда надо говорить. Это будет не первая его встреча, но я думаю, что она должна быть в его повестке дня, надеюсь она там есть", - сказала Спеклер.

https://ria.ru/20210124/krizis-1594376259.html

https://ria.ru/20210124/bayden-1594361515.html

https://ria.ru/20210123/dialog-1594256295.html

https://ria.ru/20210123/dcnv-1594198769.html

https://ria.ru/20210123/ssha-1594245299.html

москва

китай

вашингтон (город)

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), дональд трамп, алексей навальный, джо байден, владимир путин, москва, китай, вашингтон (город), иран, сша, в мире