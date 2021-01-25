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Юриста штаба Навального в Перми арестовали за несогласованную акцию
Юриста штаба Навального в Перми арестовали за несогласованную акцию
Ленинский районный суд Перми вынес постановление о назначении административного ареста за организацию несогласованного шествия юристу штаба Алексея Навального в РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:56
2021-01-25T18:56
алексей навальный
пермский край
происшествия
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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми вынес постановление о назначении административного ареста за организацию несогласованного шествия юристу штаба Алексея Навального в Перми Артёму Файзулину.Несогласованные акции прошли в субботу в большинстве крупных городов России. В Перми участники прошли по центру города. На акции присутствовали сотрудники полиции, ДПС, Росгвардии. Они в громкоговорители напоминали о запрете проведения несогласованных акций. Участники шествия передвигались по тротуарам, переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора группами.В пресс-службе краевого управления МВД не стали комментировать количество участников и задержанных. Как отмечал корреспондент РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов не применяли по отношению к участникам акции силовых мер. Мероприятие началось в 14.00 (12.00 мск) и закончилось примерно в 18.00 (16.00 мск). Местные СМИ указывали, что в шествии могли принять участие от двух тысяч до пяти тысяч жителей.Ранее в мэрии РИА Новости пояснили, что не получали уведомлений о проведении в субботу, 23 января, публичного мероприятия. Собеседница агентства подчеркнула, что, "согласно действующему указу губернатора Пермского края, публичные массовые мероприятия в период распространения коронавирусной инфекции запрещены".
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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алексей навальный, пермский край, происшествия

Юриста штаба Навального в Перми арестовали за несогласованную акцию

18:56 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми вынес постановление о назначении административного ареста за организацию несогласованного шествия юристу штаба Алексея Навального в Перми Артёму Файзулину.

"По делу Артёма Талгатовича Файзулина о правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия") вынесено постановление о назначении административного наказания", - указано в картотеке Ленинского районного суда. Санкция статьи предусматривает штраф от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, работы или арест на срок до десяти суток.

Несогласованные акции прошли в субботу в большинстве крупных городов России. В Перми участники прошли по центру города. На акции присутствовали сотрудники полиции, ДПС, Росгвардии. Они в громкоговорители напоминали о запрете проведения несогласованных акций. Участники шествия передвигались по тротуарам, переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора группами.
В пресс-службе краевого управления МВД не стали комментировать количество участников и задержанных. Как отмечал корреспондент РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов не применяли по отношению к участникам акции силовых мер. Мероприятие началось в 14.00 (12.00 мск) и закончилось примерно в 18.00 (16.00 мск). Местные СМИ указывали, что в шествии могли принять участие от двух тысяч до пяти тысяч жителей.
Ранее в мэрии РИА Новости пояснили, что не получали уведомлений о проведении в субботу, 23 января, публичного мероприятия. Собеседница агентства подчеркнула, что, "согласно действующему указу губернатора Пермского края, публичные массовые мероприятия в период распространения коронавирусной инфекции запрещены".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:31
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