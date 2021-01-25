https://ria.ru/20210125/arest-1594533087.html

Юриста штаба Навального в Перми арестовали за несогласованную акцию

Юриста штаба Навального в Перми арестовали за несогласованную акцию

Ленинский районный суд Перми вынес постановление о назначении административного ареста за организацию несогласованного шествия юристу штаба Алексея Навального в РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:56

2021-01-25T18:56

2021-01-25T18:56

алексей навальный

пермский край

происшествия

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ПЕРМЬ, 25 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Перми вынес постановление о назначении административного ареста за организацию несогласованного шествия юристу штаба Алексея Навального в Перми Артёму Файзулину.Несогласованные акции прошли в субботу в большинстве крупных городов России. В Перми участники прошли по центру города. На акции присутствовали сотрудники полиции, ДПС, Росгвардии. Они в громкоговорители напоминали о запрете проведения несогласованных акций. Участники шествия передвигались по тротуарам, переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора группами.В пресс-службе краевого управления МВД не стали комментировать количество участников и задержанных. Как отмечал корреспондент РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов не применяли по отношению к участникам акции силовых мер. Мероприятие началось в 14.00 (12.00 мск) и закончилось примерно в 18.00 (16.00 мск). Местные СМИ указывали, что в шествии могли принять участие от двух тысяч до пяти тысяч жителей.Ранее в мэрии РИА Новости пояснили, что не получали уведомлений о проведении в субботу, 23 января, публичного мероприятия. Собеседница агентства подчеркнула, что, "согласно действующему указу губернатора Пермского края, публичные массовые мероприятия в период распространения коронавирусной инфекции запрещены".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

пермский край

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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-25T18:56 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, пермский край, происшествия