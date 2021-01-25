https://ria.ru/20210125/arest-1594438243.html

Суд арестовал двух организаторов незаконной акции в Челябинске

Суд арестовал двух организаторов незаконной акции в Челябинске

Суд арестовал на 9 суток двух организаторов несанкционированной акции протеста, которая состоялась 23 января в Челябинске, четверым участникам акции назначены... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:20

2021-01-25T11:20

2021-01-25T11:20

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв – РИА Новости. Суд арестовал на 9 суток двух организаторов несанкционированной акции протеста, которая состоялась 23 января в Челябинске, четверым участникам акции назначены аресты от 7 до 13 суток, а еще одному – штраф, сообщила в понедельник пресс-служба Центрального райсуда Челябинска.Семь дел были рассмотрены судом 23 и 24 января."Два дела были рассмотрены в отношении организаторов за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Суд признал их виновными и назначил каждому наказание в виде административного ареста сроком на 9 суток", - говорится в сообщении.Четыре дела были рассмотрены в отношении лиц, совершивших административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей), уточняется в сообщении. Суд назначил троим административные аресты сроком от 8 до 13 суток, одному – административный штраф в размере 1000 рублей, поясняет пресс-служба.Еще одно дело рассмотрено за совершение правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированном шествии, повлекшее создание помех движению пешеходов и транспортных средств), суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, добавляется в сообщении.Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы, заключили в райсуде.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

https://ria.ru/20210125/shtab-1594437840.html

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челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, челябинск, происшествия