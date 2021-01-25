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Хабаровскому депутату грозит арест за участие в незаконной акции
Хабаровскому депутату грозит арест за участие в незаконной акции
Депутата законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максима Кукушкина задержали на несанкционированной акции 23 января, ему грозит административный арест... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:20
2021-01-25T10:20
сергей фургал
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Депутата законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максима Кукушкина задержали на несанкционированной акции 23 января, ему грозит административный арест сроком до 30 суток, сообщила РИА Новости представитель Железнодорожного районного суда Хабаровска."Материал на Кукушкина находится в производстве судьи. По статье КоАП 20.2 часть 8 (повторное нарушение порядка проведения митинга). Санкции: идет наложение административного штрафа от 150 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток", - рассказала собеседница агентства.Во время протестной акции в Хабаровске в субботу было задержано 35 человек, сообщали РИА Новости в городских судах."В Железнодорожный суд поступило 32 материала, сегодня они будут рассмотрены. Из них по статье КоАП 20.6.1 часть 1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) будет рассмотрен 31 материал, и один материал на Кукушкина Максима", - разъяснили в суде.По данным Центрального районного суда, в понедельник на рассмотрение поступило три материала, все - по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником митинга порядка его проведения). "Прошло пока одно заседание, штраф 10 тысяч рублей вынесен нарушителю", - сказали РИА Новости в суде.По словам секретаря по партийной работе краевого отделения КПРФ Сергея Ильина, Кукушкин "присутствовал на митинге как представитель СМИ от независимой интернет-газеты "Набат" из Еврейской автономной области". "Он был на редакционном задании. У него удостоверение прессы есть. Поэтому большой вопрос, на каком основании он был задержан", - заявил Ильин РИА Новости.Первый административный штраф в 10 тысяч рублей Кукушкину присудили за участие в несогласованной акции в октябре 2020 года в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, отметил собеседник. "Тогда Максим Валерьевич тоже только освещал митинг как журналист, но не участвовал в нем", - добавил Ильин.Как сообщала мэрия на официальном сайте, в несанкционированной массовой субботней акции на площади Ленина у центрального фонтана в Хабаровске собрались около 250 человек, сотрудники правопорядка действовали корректно, обеспечивая общественную безопасность.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210125/peterburg-1594423449.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/doroga-1594421281.html
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сергей фургал, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, хабаровск, хабаровский край, происшествия

Хабаровскому депутату грозит арест за участие в незаконной акции

10:20 25.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Депутата законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максима Кукушкина задержали на несанкционированной акции 23 января, ему грозит административный арест сроком до 30 суток, сообщила РИА Новости представитель Железнодорожного районного суда Хабаровска.
"Материал на Кукушкина находится в производстве судьи. По статье КоАП 20.2 часть 8 (повторное нарушение порядка проведения митинга). Санкции: идет наложение административного штрафа от 150 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, или административный арест на срок до 30 суток", - рассказала собеседница агентства.
Во время протестной акции в Хабаровске в субботу было задержано 35 человек, сообщали РИА Новости в городских судах.
"В Железнодорожный суд поступило 32 материала, сегодня они будут рассмотрены. Из них по статье КоАП 20.6.1 часть 1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) будет рассмотрен 31 материал, и один материал на Кукушкина Максима", - разъяснили в суде.
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По данным Центрального районного суда, в понедельник на рассмотрение поступило три материала, все - по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником митинга порядка его проведения). "Прошло пока одно заседание, штраф 10 тысяч рублей вынесен нарушителю", - сказали РИА Новости в суде.
По словам секретаря по партийной работе краевого отделения КПРФ Сергея Ильина, Кукушкин "присутствовал на митинге как представитель СМИ от независимой интернет-газеты "Набат" из Еврейской автономной области". "Он был на редакционном задании. У него удостоверение прессы есть. Поэтому большой вопрос, на каком основании он был задержан", - заявил Ильин РИА Новости.
Первый административный штраф в 10 тысяч рублей Кукушкину присудили за участие в несогласованной акции в октябре 2020 года в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, отметил собеседник. "Тогда Максим Валерьевич тоже только освещал митинг как журналист, но не участвовал в нем", - добавил Ильин.
Как сообщала мэрия на официальном сайте, в несанкционированной массовой субботней акции на площади Ленина у центрального фонтана в Хабаровске собрались около 250 человек, сотрудники правопорядка действовали корректно, обеспечивая общественную безопасность.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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Сергей ФургалАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
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