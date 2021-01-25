На Украине внесли Алену Апину в черный список
18:47 25.01.2021 (обновлено: 18:50 25.01.2021)
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© Фото из личного архива Алены Апиной
КИЕВ, 25 янв – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову.
"Четырнадцатого января 2021 года в министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок РФ Юлии Глебовой и Алены Апиной. Соответствующими приказами от 22 января российские артистки были включены в список", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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По состоянию на 25 января в списке значатся 159 человек.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.