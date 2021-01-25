https://ria.ru/20210125/apina-1594531343.html

На Украине внесли Алену Апину в черный список

На Украине внесли Алену Апину в черный список

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:47

2021-01-25T18:47

2021-01-25T18:50

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КИЕВ, 25 янв – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список российских артисток Алену Апину и Юлию Глебову.По состоянию на 25 января в списке значатся 159 человек.Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры, в том числе из РФ, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе попавших в этот список артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя – Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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