https://ria.ru/20210125/allergiya-1594490555.html
В России скоро может появиться вакцина для профилактики аллергии на кошек
В России скоро может появиться вакцина для профилактики аллергии на кошек
Вакцина для профилактики аллергии на кошек, которую разрабатывает Сеченовский университет, может появиться уже в 2021 году, исследования завершены, сообщил... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:21
2021-01-25T15:21
2021-01-25T15:23
петр глыбочко
первый мгму имени сеченова
россия
домашние животные
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вакцина для профилактики аллергии на кошек, которую разрабатывает Сеченовский университет, может появиться уже в 2021 году, исследования завершены, сообщил ректор университета Пётр Глыбочко.Он уточнил, что исследования уже завершились, но документы на регистрацию препарата ещё пока не подали.Ранее сообщалось, что вакцину для профилактики аллергии на кошек начали разрабатывать российские специалисты совместно с коллегами из Венского университета.
https://ria.ru/20200207/1564398510.html
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петр глыбочко, первый мгму имени сеченова, россия, домашние животные, здоровье - общество