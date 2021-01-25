Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный почти ничего не слышал о деталях субботних несогласованных акций, к которым призывали его сторонники, сообщил его адвокат Вадим Кобзев.
По словам Кобзева, он и его коллега навестили Навального в СИЗО.
"Он практически ничего не знал о субботних митингах, кроме того что по телевизору рассказали, что они малочисленны. Он действительно подписался на газеты и журналы, но приходить они будут только с марта", - написал адвокат в Twitter.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.
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Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.