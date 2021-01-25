https://ria.ru/20210125/aktsii-1594487244.html

Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях

Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях

Блогер Алексей Навальный почти ничего не слышал о деталях субботних несогласованных акций, к которым призывали его сторонники, сообщил его адвокат Вадим Кобзев. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:08

2021-01-25T15:08

2021-01-25T15:08

татьяна потяева

вадим кобзев

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

германия

шереметьево (аэропорт)

химки

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный почти ничего не слышал о деталях субботних несогласованных акций, к которым призывали его сторонники, сообщил его адвокат Вадим Кобзев.По словам Кобзева, он и его коллега навестили Навального в СИЗО.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.

https://ria.ru/20210123/putin-1594325672.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594322318.html

германия

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна потяева, вадим кобзев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, германия, шереметьево (аэропорт), химки, происшествия