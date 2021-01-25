МИД разберется с работой соцсетей во время незаконных акций в России
14:14 25.01.2021 (обновлено: 14:31 25.01.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. МИД РФ объявил о том, что будет разбираться с действиями американских IT-гигантов, вовлеченных в публикацию фейковых материалов о несанкционированных массовых акциях.
"Помимо всех материалов, которые были опубликованы на интернет-ресурсах американских официальных органов американскими официальными лицами, мы отметили очень большую активность так называемых "IT-гигантов", которые, естественно, являются американскими. Это платформы соцсетей и видеохостингов, которые в эти дни и накануне распространяли большое количество фейковой информации. Мы сейчас занимаемся этими вопросами", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Первого канала".
"Конечно, постановка этой проблемы будет находиться в ракурсе нашей работы и с американцами, и на площадках международных организаций", - добавила Захарова.
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.