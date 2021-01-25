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МИД разберется с работой соцсетей во время незаконных акций в России
МИД разберется с работой соцсетей во время незаконных акций в России
МИД РФ объявил о том, что будет разбираться с действиями американских IT-гигантов, вовлеченных в публикацию фейковых материалов о несанкционированных массовых... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:14
2021-01-25T14:31
татьяна потяева
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. МИД РФ объявил о том, что будет разбираться с действиями американских IT-гигантов, вовлеченных в публикацию фейковых материалов о несанкционированных массовых акциях."Конечно, постановка этой проблемы будет находиться в ракурсе нашей работы и с американцами, и на площадках международных организаций", - добавила Захарова.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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татьяна потяева, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире

МИД разберется с работой соцсетей во время незаконных акций в России

14:14 25.01.2021 (обновлено: 14:31 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. МИД РФ объявил о том, что будет разбираться с действиями американских IT-гигантов, вовлеченных в публикацию фейковых материалов о несанкционированных массовых акциях.

"Помимо всех материалов, которые были опубликованы на интернет-ресурсах американских официальных органов американскими официальными лицами, мы отметили очень большую активность так называемых "IT-гигантов", которые, естественно, являются американскими. Это платформы соцсетей и видеохостингов, которые в эти дни и накануне распространяли большое количество фейковой информации. Мы сейчас занимаемся этими вопросами", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире "Первого канала".

"Конечно, постановка этой проблемы будет находиться в ракурсе нашей работы и с американцами, и на площадках международных организаций", - добавила Захарова.
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Татьяна ПотяеваАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ТехнологииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваСШАВ мире
 
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