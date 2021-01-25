https://ria.ru/20210125/aktsii-1594472890.html

МИД разберется с работой соцсетей во время незаконных акций в России

МИД разберется с работой соцсетей во время незаконных акций в России

МИД РФ объявил о том, что будет разбираться с действиями американских IT-гигантов, вовлеченных в публикацию фейковых материалов о несанкционированных массовых... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:14

2021-01-25T14:14

2021-01-25T14:31

татьяна потяева

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

технологии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. МИД РФ объявил о том, что будет разбираться с действиями американских IT-гигантов, вовлеченных в публикацию фейковых материалов о несанкционированных массовых акциях."Конечно, постановка этой проблемы будет находиться в ракурсе нашей работы и с американцами, и на площадках международных организаций", - добавила Захарова.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться". Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. По факту событий в столице уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

москва

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-25T14:14 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна потяева, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, сша, в мире