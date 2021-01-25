Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/aktsii-1594448321.html
Маас призвал отпустить мирно протестовавших на незаконных акциях в России
Маас призвал отпустить мирно протестовавших на незаконных акциях в России
Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал освободить тех задержанных в РФ участников несогласованных митингов 23 января, кто "мирно протестовал" и для задержания которых РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:11
2021-01-25T12:11
сергей лавров
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
мид германии
генеральная прокуратура рф
джо байден
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594365165_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_e7a0f0e267c5aa16e6f21895d615a4f4.jpg
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал освободить тех задержанных в РФ участников несогласованных митингов 23 января, кто "мирно протестовал" и для задержания которых "нет оснований".Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Маас отметил, что "по самой российской конституции каждый имеет право выражать свое мнение и участвовать в демонстрациях". "Это должно быть возможно, принципы правового государства должны действовать - это всегда было обязанностью России. Поэтому мы ожидаем, что те, кто мирно протестовал и для задержания которых нет оснований, будут немедленно отпущены", - заявил министр.Ранее на сайте омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой сообщались лишь предварительные данные о более одной тысячи задержанных на несогласованной акции в столице. Общее число участников несогласованной акции в центре Москвы в субботу, по данным пресс-служба ГУ МВД России по столице, составило около 4 тысяч человек.В одной только Москве СК возбудил несколько уголовных дел по фактам противоправных действий при незаконной акции в центре столицы и ищет напавших на правоохранителей и виновных в хулиганстве.Главы МИД ЕС также намерены обсудить отношения с США после инаугурации Джо Байдена. В частности, Маас отметил, что ФРГ намерена обсудить с США будущее ядерной сделки с Ираном.Германия, откуда 17 января в РФ прилетел Навальный, лишь на следующий день отреагировала на его задержание: Маас повторил призыв других стран отпустить его. МИД РФ посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://ria.ru/20210125/draka-1594406019.html
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594365165_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e77d532cb2536f1bcdd2de7b05188afa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), мид германии, генеральная прокуратура рф, джо байден, иран, сша, в мире

Маас призвал отпустить мирно протестовавших на незаконных акциях в России

12:11 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал освободить тех задержанных в РФ участников несогласованных митингов 23 января, кто "мирно протестовал" и для задержания которых "нет оснований".
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
"Мы сегодня обсудим также, конечно, развитие событий в России. Наше правительство еще после ареста Навального заявило, что это решение не поддается пониманию, и потребовали его немедленного освобождения. После протестов на выходных это относится также к демонстрантам, которые были арестованы российскими правоохранительными органами", - заявил Маас журналистам перед началом переговоров глав МИД ЕС в Брюсселе.
Маас отметил, что "по самой российской конституции каждый имеет право выражать свое мнение и участвовать в демонстрациях". "Это должно быть возможно, принципы правового государства должны действовать - это всегда было обязанностью России. Поэтому мы ожидаем, что те, кто мирно протестовал и для задержания которых нет оснований, будут немедленно отпущены", - заявил министр.
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
00:41
Депутат от Чечни обратился к участнику драки на незаконной акции в Москве
Ранее на сайте омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой сообщались лишь предварительные данные о более одной тысячи задержанных на несогласованной акции в столице. Общее число участников несогласованной акции в центре Москвы в субботу, по данным пресс-служба ГУ МВД России по столице, составило около 4 тысяч человек.
В одной только Москве СК возбудил несколько уголовных дел по фактам противоправных действий при незаконной акции в центре столицы и ищет напавших на правоохранителей и виновных в хулиганстве.
Главы МИД ЕС также намерены обсудить отношения с США после инаугурации Джо Байдена. В частности, Маас отметил, что ФРГ намерена обсудить с США будущее ядерной сделки с Ираном.
Германия, откуда 17 января в РФ прилетел Навальный, лишь на следующий день отреагировала на его задержание: Маас повторил призыв других стран отпустить его. МИД РФ посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:31
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
 
Сергей ЛавровАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)МИД ГерманииГенеральная прокуратура РФДжо БайденИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка организовать дебаты в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
14:35В Тверской области обрушилось четырехэтажное здание
14:34В Крыму назвали пресс-секретаря украинского МИДа воинствующим неучем
14:32Вице-спикера Госдумы Толстого утвердили заместителем председателя ПАСЕ
14:32Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
14:30Путин назвал преимущества ЕГЭ
14:30Путин предложил ввести институт наставничества для студентов-медиков
14:28Германия назвала свою позицию по "Северному потоку — 2" неизменной
14:24Жириновский призвал молодежь обезопасить себя от вовлечения в беспорядки
Лента новостейМолния