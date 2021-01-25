https://ria.ru/20210125/aktsii-1594448321.html

Маас призвал отпустить мирно протестовавших на незаконных акциях в России

Маас призвал отпустить мирно протестовавших на незаконных акциях в России

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал освободить тех задержанных в РФ участников несогласованных митингов 23 января, кто "мирно протестовал" и для задержания которых РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:11

2021-01-25T12:11

2021-01-25T12:11

сергей лавров

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

мид германии

генеральная прокуратура рф

джо байден

иран

сша

в мире

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал освободить тех задержанных в РФ участников несогласованных митингов 23 января, кто "мирно протестовал" и для задержания которых "нет оснований".Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Маас отметил, что "по самой российской конституции каждый имеет право выражать свое мнение и участвовать в демонстрациях". "Это должно быть возможно, принципы правового государства должны действовать - это всегда было обязанностью России. Поэтому мы ожидаем, что те, кто мирно протестовал и для задержания которых нет оснований, будут немедленно отпущены", - заявил министр.Ранее на сайте омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой сообщались лишь предварительные данные о более одной тысячи задержанных на несогласованной акции в столице. Общее число участников несогласованной акции в центре Москвы в субботу, по данным пресс-служба ГУ МВД России по столице, составило около 4 тысяч человек.В одной только Москве СК возбудил несколько уголовных дел по фактам противоправных действий при незаконной акции в центре столицы и ищет напавших на правоохранителей и виновных в хулиганстве.Главы МИД ЕС также намерены обсудить отношения с США после инаугурации Джо Байдена. В частности, Маас отметил, что ФРГ намерена обсудить с США будущее ядерной сделки с Ираном.Германия, откуда 17 января в РФ прилетел Навальный, лишь на следующий день отреагировала на его задержание: Маас повторил призыв других стран отпустить его. МИД РФ посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210125/draka-1594406019.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), мид германии, генеральная прокуратура рф, джо байден, иран, сша, в мире