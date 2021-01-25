Instagram ограничил доступ к видео Навки с критикой незаконных акций
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДвукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка на открытии ГУМ-Катка на Красной площади.
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка пожаловалась на то, что Instagram ограничил прямой доступ к видео в ее "сторис" с критикой действий митингующих на несогласованных акциях в субботу.
"По непонятным для меня причинам, Instagram ограничил прямой доступ для просмотра сторис с фразой "потенциально неприемлемый контент!". Почему-то только на видео, где "мирные" митингующие кидают в спокойно стоящих представителей правопорядка все, что есть под рукой, разбивают стекла, машины, агитаторы призывают к еще более активным действиям, создавая еще больший беспорядок", - написала Навка в Instagram.
На ее страничке размещено несколько таких видео, которые спортсменка сопроводила своими комментариями: "Сами нападают на полицию, беспорядки устраивают, интересно, почему задерживают?", "Кто нападает? ОМОН отбивается, митингующие нападают", "Бутылками кидаются! Послушайте звук! В них стеклянные бутылки кидают!".
При этом видео все же можно посмотреть. Для этого надо найти ссылку "смотреть видео", затем ответить на вопрос "Вы уверены?" и нажать "Продолжить".
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. По словам Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Следствие по итогам несогласованных акций в Москве возбудило четыре дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти", сообщила в воскресенье РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.