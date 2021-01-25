https://ria.ru/20210125/aktsii-1594433179.html

Instagram ограничил доступ к видео Навки с критикой незаконных акций

Instagram ограничил доступ к видео Навки с критикой незаконных акций

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка пожаловалась на то, что Instagram ограничил прямой доступ к видео в ее "сторис" с РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:56

2021-01-25T10:56

2021-01-25T10:56

шоубиз

омон россии

татьяна навка

алексей навальный

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка пожаловалась на то, что Instagram ограничил прямой доступ к видео в ее "сторис" с критикой действий митингующих на несогласованных акциях в субботу.На ее страничке размещено несколько таких видео, которые спортсменка сопроводила своими комментариями: "Сами нападают на полицию, беспорядки устраивают, интересно, почему задерживают?", "Кто нападает? ОМОН отбивается, митингующие нападают", "Бутылками кидаются! Послушайте звук! В них стеклянные бутылки кидают!".При этом видео все же можно посмотреть. Для этого надо найти ссылку "смотреть видео", затем ответить на вопрос "Вы уверены?" и нажать "Продолжить".Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. По словам Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Следствие по итогам несогласованных акций в Москве возбудило четыре дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти", сообщила в воскресенье РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

https://ria.ru/20210124/simonyan-1594403395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омон россии, татьяна навка, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, спорт, общество