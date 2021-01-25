Актера из "Улиц разбитых фонарей" заподозрили в педофилии
18:30 25.01.2021 (обновлено: 18:41 25.01.2021)
© "Гамма продакшн" (2015)Актер Никита Струков в сериале "Инспектор Купер-2"
© "Гамма продакшн" (2015)
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Актера Никиту Струкова, сыгравшего в сериале "Улицы разбитых фонарей", заподозрили в развращении несовершеннолетнего, сообщает "Пятый канал".
Согласно информации на сайте главного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, уголовное дело по 135-й статье "Развратные действия" возбудили против местного жителя 1958 года рождения.
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Как следует из материалов дела, "подозреваемый <…> на протяжении нескольких последних месяцев неоднократно совершал развратные действия в отношении 15-летнего подростка".
Сам артист на вопрос телеканала отметил, что детей никогда не трогал, а с подростком, обвинившем его в насилии, мог познакомиться в лагере, где работал вожатым, однако лично его не помнит.
"Они все считают меня кто отцом, кто дедом. <…> Когда ребенок лезет обниматься, а он в большинстве без родителей бывает, я не могу ему сказать "пошел вон", потому что законом запрещено", — сказал Струков журналистам.
В СК отметили, что в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Кроме того, следователи проверяют информацию о совершении фигурантом других аналогичных преступлений.
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