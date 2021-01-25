https://ria.ru/20210125/akter-1594528524.html

Актера из "Улиц разбитых фонарей" заподозрили в педофилии

Актера из "Улиц разбитых фонарей" заподозрили в педофилии

Актера Никиту Струкова, сыгравшего в сериале "Улицы разбитых фонарей", заподозрили в развращении несовершеннолетнего, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:30

2021-01-25T18:30

2021-01-25T18:41

россия

актеры

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594527667_0:85:854:565_1920x0_80_0_0_f1e92b078da6548a14c610bf39932bf8.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Актера Никиту Струкова, сыгравшего в сериале "Улицы разбитых фонарей", заподозрили в развращении несовершеннолетнего, сообщает "Пятый канал".Согласно информации на сайте главного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, уголовное дело по 135-й статье "Развратные действия" возбудили против местного жителя 1958 года рождения.Как следует из материалов дела, "подозреваемый <…> на протяжении нескольких последних месяцев неоднократно совершал развратные действия в отношении 15-летнего подростка".Сам артист на вопрос телеканала отметил, что детей никогда не трогал, а с подростком, обвинившем его в насилии, мог познакомиться в лагере, где работал вожатым, однако лично его не помнит.В СК отметили, что в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Кроме того, следователи проверяют информацию о совершении фигурантом других аналогичных преступлений.

https://ria.ru/20201209/syabitova-1588502898.html

https://ria.ru/20210116/detali-1593354170.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, актеры, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия