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Актера из "Улиц разбитых фонарей" заподозрили в педофилии
Актера из "Улиц разбитых фонарей" заподозрили в педофилии
Актера Никиту Струкова, сыгравшего в сериале "Улицы разбитых фонарей", заподозрили в развращении несовершеннолетнего, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:30
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россия
актеры
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Актера Никиту Струкова, сыгравшего в сериале "Улицы разбитых фонарей", заподозрили в развращении несовершеннолетнего, сообщает "Пятый канал".Согласно информации на сайте главного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, уголовное дело по 135-й статье "Развратные действия" возбудили против местного жителя 1958 года рождения.Как следует из материалов дела, "подозреваемый &lt;…&gt; на протяжении нескольких последних месяцев неоднократно совершал развратные действия в отношении 15-летнего подростка".Сам артист на вопрос телеканала отметил, что детей никогда не трогал, а с подростком, обвинившем его в насилии, мог познакомиться в лагере, где работал вожатым, однако лично его не помнит.В СК отметили, что в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Кроме того, следователи проверяют информацию о совершении фигурантом других аналогичных преступлений.
https://ria.ru/20201209/syabitova-1588502898.html
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россия, актеры, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия

Актера из "Улиц разбитых фонарей" заподозрили в педофилии

18:30 25.01.2021 (обновлено: 18:41 25.01.2021)
 
© "Гамма продакшн" (2015)Актер Никита Струков в сериале "Инспектор Купер-2"
Актер Никита Струков в сериале Инспектор Купер-2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© "Гамма продакшн" (2015)
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Актера Никиту Струкова, сыгравшего в сериале "Улицы разбитых фонарей", заподозрили в развращении несовершеннолетнего, сообщает "Пятый канал".
Согласно информации на сайте главного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу, уголовное дело по 135-й статье "Развратные действия" возбудили против местного жителя 1958 года рождения.
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Как следует из материалов дела, "подозреваемый <…> на протяжении нескольких последних месяцев неоднократно совершал развратные действия в отношении 15-летнего подростка".
Сам артист на вопрос телеканала отметил, что детей никогда не трогал, а с подростком, обвинившем его в насилии, мог познакомиться в лагере, где работал вожатым, однако лично его не помнит.
"Они все считают меня кто отцом, кто дедом. <…> Когда ребенок лезет обниматься, а он в большинстве без родителей бывает, я не могу ему сказать "пошел вон", потому что законом запрещено", — сказал Струков журналистам.
В СК отметили, что в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Кроме того, следователи проверяют информацию о совершении фигурантом других аналогичных преступлений.
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