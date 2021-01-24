На несогласованной акции в Москве задержали более тысячи человек
18:34 24.01.2021 (обновлено: 18:53 24.01.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более тысячи человек, по предварительным данным, задержаны на несогласованной акции в Москве, большинству участников было от 20 до 30 лет, также было много несовершеннолетних, говорится в заявлении на сайте омбудсмена столицы Татьяны Потяевой.
"Среди митингующих в Москве подавляющее большинство - молодые люди от 20 до 30 лет, а также было много несовершеннолетних, несмотря на предупреждения, исходивших от различных ведомств. По предварительным данным задержано более тысячи человек, для уточнения цифр по Москве омбудсменом будут направлены соответствующие запросы", - говорится в заявлении.
Отмечается, что столичный омбудсмен и сотрудники аппарата наблюдали за соблюдением прав человека во время проведения несогласованной акции. Потяева была на месте событий - на Пушкинской площади, а позднее - на Цветном бульваре, сотрудники аппарата - на бульварах и прилегающих к Пушкинской площади переулках и улицах.
"В первой половине протестной акции обе стороны вели себя достаточно корректно, хотя и происходили задержания. Серьезные конфликтные ситуации стали происходить ближе к концу события. Столичный омбудсмен Татьяна Потяева постоянно была на связи с правозащитниками, которые сообщали о задержанных, с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), а также с представителями МВД по городу Москве и способствовала разрешению ситуации в отношении некоторых задержанных на митинге", - добавляется в заявлении.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
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