https://ria.ru/20210124/zaderzhaniya-1594386487.html

На несогласованной акции в Москве задержали более тысячи человек

На несогласованной акции в Москве задержали более тысячи человек

Более тысячи человек, по предварительным данным, задержаны на несогласованной акции в Москве, большинству участников было от 20 до 30 лет, также было много... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T18:34

2021-01-24T18:34

2021-01-24T18:53

ольга ярославская

татьяна потяева

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Более тысячи человек, по предварительным данным, задержаны на несогласованной акции в Москве, большинству участников было от 20 до 30 лет, также было много несовершеннолетних, говорится в заявлении на сайте омбудсмена столицы Татьяны Потяевой."Среди митингующих в Москве подавляющее большинство - молодые люди от 20 до 30 лет, а также было много несовершеннолетних, несмотря на предупреждения, исходивших от различных ведомств. По предварительным данным задержано более тысячи человек, для уточнения цифр по Москве омбудсменом будут направлены соответствующие запросы", - говорится в заявлении.Отмечается, что столичный омбудсмен и сотрудники аппарата наблюдали за соблюдением прав человека во время проведения несогласованной акции. Потяева была на месте событий - на Пушкинской площади, а позднее - на Цветном бульваре, сотрудники аппарата - на бульварах и прилегающих к Пушкинской площади переулках и улицах.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

https://ria.ru/20210124/aktsii-1594361988.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, татьяна потяева, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия