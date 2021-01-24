https://ria.ru/20210124/vzyatka-1594369980.html

В Дагестане чиновника арестовали за взятку

В Дагестане чиновника арестовали за взятку

Заместитель начальника отдела №1 управления Федерального казначейства по Дагестану Магомед Ашаханов задержан на два месяца за вымогательство взятки в крупном... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T15:51

2021-01-24T15:51

2021-01-24T15:51

россия

республика дагестан

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 24 янв – РИА Новости. Заместитель начальника отдела №1 управления Федерального казначейства по Дагестану Магомед Ашаханов задержан на два месяца за вымогательство взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба Верховного суда региона.Ранее СК сообщал, что сотрудники УФСБ России по Дагестану задержали 22 января 2021 года Ашаханова с поличным в его служебном кабинете после получения взятки в размере 280 тысяч рублей. Он вымогал взятку у руководителя подрядной организации, с которой был заключён муниципальный контракт.

https://ria.ru/20210122/vzyatka-1594098054.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф), происшествия