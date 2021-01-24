https://ria.ru/20210124/vyvody-1594355859.html

В ГД рассказали, какие выводы надо сделать после несогласованных акций

В ГД рассказали, какие выводы надо сделать после несогласованных акций

Первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов считает, что в связи с прошедшими в субботу несогласованными акциями нет необходимости в... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T12:31

2021-01-24T12:31

2021-01-24T16:56

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госдума рф

олег нилов

общество

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов считает, что в связи с прошедшими в субботу несогласованными акциями нет необходимости в срочных изменениях законодательства, но стоит провести анализ случившегося и сделать выводы."Я думаю, что срочно, пожарно законодательство под эту акцию пока не следует менять. Но, как всегда, анализ и выводы делать надо, и это будет сделано. Сейчас пока идет осмысление", — сказал Нилов РИА Новости.Он отметил, что прошедшие акции, безусловно, поспособствуют распространению коронавируса, большое количество людей пострадают от болезни. При этом, по словам Нилова, ответственность за возможную гибель людей в этом случае доказать сложно, но специалисты статистически могли бы дать оценку возможным последствиям.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

https://ria.ru/20210123/zabolevaemost-1594287780.html

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россия, госдума рф, олег нилов, общество