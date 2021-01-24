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В ГД рассказали, какие выводы надо сделать после несогласованных акций
В ГД рассказали, какие выводы надо сделать после несогласованных акций
Первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов считает, что в связи с прошедшими в субботу несогласованными акциями нет необходимости в... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T12:31
2021-01-24T16:56
россия
госдума рф
олег нилов
общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов считает, что в связи с прошедшими в субботу несогласованными акциями нет необходимости в срочных изменениях законодательства, но стоит провести анализ случившегося и сделать выводы."Я думаю, что срочно, пожарно законодательство под эту акцию пока не следует менять. Но, как всегда, анализ и выводы делать надо, и это будет сделано. Сейчас пока идет осмысление", — сказал Нилов РИА Новости.Он отметил, что прошедшие акции, безусловно, поспособствуют распространению коронавируса, большое количество людей пострадают от болезни. При этом, по словам Нилова, ответственность за возможную гибель людей в этом случае доказать сложно, но специалисты статистически могли бы дать оценку возможным последствиям.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, госдума рф, олег нилов, общество

В ГД рассказали, какие выводы надо сделать после несогласованных акций

12:31 24.01.2021 (обновлено: 16:56 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета ГД по транспорту Олег Нилов. Архивное фото
Член комитета ГД по транспорту Олег Нилов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов считает, что в связи с прошедшими в субботу несогласованными акциями нет необходимости в срочных изменениях законодательства, но стоит провести анализ случившегося и сделать выводы.
"Я думаю, что срочно, пожарно законодательство под эту акцию пока не следует менять. Но, как всегда, анализ и выводы делать надо, и это будет сделано. Сейчас пока идет осмысление", — сказал Нилов РИА Новости.
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Он отметил, что прошедшие акции, безусловно, поспособствуют распространению коронавируса, большое количество людей пострадают от болезни. При этом, по словам Нилова, ответственность за возможную гибель людей в этом случае доказать сложно, но специалисты статистически могли бы дать оценку возможным последствиям.

"Вот это новая такая история, связанная с митингами и несогласованными акциями <...> Представьте себе, кого-то до смерти бы забили, застрелили на каких-то таких акциях. Ответственность действительно жесточайшую кто-то должен был бы нести, а вот за ковидные смерти, связанные с такими нарушениями, пока никому не предъявишь, потому что, видимо, чего-то не хватает в законодательстве, поэтому это главное", — добавил парламентарий.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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