https://ria.ru/20210124/vmeshatelstvo-1594365516.html

МИД Сирии прокомментировал заявления Запада о незаконных акциях в России

МИД Сирии прокомментировал заявления Запада о незаконных акциях в России

Сирия считает лицемерием заявления Запада о несогласованных акциях в России 23 января, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T14:43

2021-01-24T14:43

2021-01-24T14:43

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алексей навальный

мид сирии

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сирия считает лицемерием заявления Запада о несогласованных акциях в России 23 января, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на официальный источник в МИД САР."Сирийская Арабская Республика решительно осуждает вмешательство США и Запада во внутренние дела Российской Федерации и кампании по агитации, которые они проводят для дестабилизации обстановки в ней. Это поведение Запада еще раз показывает лицемерие, которое стало отличительной чертой политики Запада, в частности, когда он говорит о демократии и правах человека, потому что его политика резко противоречит самым основным принципам прав человека", - говорится в заявлении.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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россия, алексей навальный, мид сирии, сирия, сша, в мире