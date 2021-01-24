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МИД Сирии прокомментировал заявления Запада о незаконных акциях в России
МИД Сирии прокомментировал заявления Запада о незаконных акциях в России
Сирия считает лицемерием заявления Запада о несогласованных акциях в России 23 января, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T14:43
2021-01-24T14:43
россия
алексей навальный
мид сирии
сирия
сша
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сирия считает лицемерием заявления Запада о несогласованных акциях в России 23 января, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на официальный источник в МИД САР."Сирийская Арабская Республика решительно осуждает вмешательство США и Запада во внутренние дела Российской Федерации и кампании по агитации, которые они проводят для дестабилизации обстановки в ней. Это поведение Запада еще раз показывает лицемерие, которое стало отличительной чертой политики Запада, в частности, когда он говорит о демократии и правах человека, потому что его политика резко противоречит самым основным принципам прав человека", - говорится в заявлении.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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россия, алексей навальный, мид сирии, сирия, сша, в мире

МИД Сирии прокомментировал заявления Запада о незаконных акциях в России

14:43 24.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сирия считает лицемерием заявления Запада о несогласованных акциях в России 23 января, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на официальный источник в МИД САР.
"Сирийская Арабская Республика решительно осуждает вмешательство США и Запада во внутренние дела Российской Федерации и кампании по агитации, которые они проводят для дестабилизации обстановки в ней. Это поведение Запада еще раз показывает лицемерие, которое стало отличительной чертой политики Запада, в частности, когда он говорит о демократии и правах человека, потому что его политика резко противоречит самым основным принципам прав человека", - говорится в заявлении.

"Дешевая эксплуатация Западом темы Навального больше никого не обманывает, потому что к нему (Западу – Прим. ред.) отсутствует доверие, а его позиции направлены на то, чтобы испортить образ Российской Федерации и использовать своих агентов и свои подлые инструменты внутри России", - отмечается в заявлении.

Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:31
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