https://ria.ru/20210124/vladivostok-1594350488.html
В парламенте Приморья прокомментировали незаконную акцию во Владивостоке
В парламенте Приморья прокомментировали незаконную акцию во Владивостоке
Провокаторы нападали на сотрудников полиции на несогласованной акции в субботу во Владивостоке, заявил на странице в Facebook председатель законодательного... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T11:29
2021-01-24T11:29
2021-01-24T16:57
владивосток
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 24 янв – РИА Новости. Провокаторы нападали на сотрудников полиции на несогласованной акции в субботу во Владивостоке, заявил на странице в Facebook председатель законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом. Возбуждено два уголовных дела за применение насилия к правоохранителям. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и уже отпустили."Полагаю, что оценку действиям тех, кто нарушил общественный порядок, противодействовал сотрудникам полиции, исполнявшим свои обязанности, дадут правоохранительные органы. Но уже одно то, что в толпе работали провокаторы, нападавшие на сотрудников полиции (это хорошо видно на многочисленных кадрах в соцсетях), говорит о многом. А привлечение к подобным акциям несовершеннолетних — это вообще за гранью", - написал Ролик.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
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Задержания на несанкционированной акции сторонников Навального во Владивостоке
Несколько сотен человек вышли на несанкционированные акции сторонников Навального на Дальнем Востоке, несмотря на предупреждения о их незаконности. По данным местных властей, в Хабаровске - около 250 человек, во Владивостоке - около 500. Полиция задерживала отдельных нарушителей, точного числа пока нет. На кадрах из Владивостока видно, как мужчина примеривается, а затем пытается ударить полицейского и убегает.
2021-01-24T11:29
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владивосток, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 24 янв – РИА Новости.
Провокаторы нападали на сотрудников полиции на несогласованной акции в субботу во Владивостоке
, заявил на странице в Facebook
председатель законодательного собрания Приморского края
Александр Ролик.
В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом. Возбуждено два уголовных дела за применение насилия к правоохранителям. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и уже отпустили.
"Полагаю, что оценку действиям тех, кто нарушил общественный порядок, противодействовал сотрудникам полиции, исполнявшим свои обязанности, дадут правоохранительные органы. Но уже одно то, что в толпе работали провокаторы, нападавшие на сотрудников полиции (это хорошо видно на многочисленных кадрах в соцсетях), говорит о многом. А привлечение к подобным акциям несовершеннолетних — это вообще за гранью", - написал Ролик.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального
. МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".