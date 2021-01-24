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Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционного платформы - За жизнь", занимающей второе место в Раде, Андрей Лесик в эфире телеканала NewsOne... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T04:08
2021-01-24T04:08
россия
оппозиционная платформа - за жизнь
мвф
европа
украина
в мире
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На Украине рассказали об огромной ошибке из-за российских кредитов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционного платформы - За жизнь", занимающей второе место в Раде, Андрей Лесик в эфире телеканала NewsOne назвал ошибкой отказ Украины от получения российских кредитов.Политик вспомнил события 2013-2014 годов, когда в стране произошла насильственная смена власти.Политик подчеркнул, что сейчас Украина находится под внешним управлением и полностью зависит от кредитов МВФ.Лесик также выразил мнение, что Украина должна быть мостом между Европой и Россией.
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россия, оппозиционная платформа - за жизнь, мвф, европа, украина, в мире

Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов

04:08 24.01.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Глава Харьковской городской организации партии "Оппозиционного платформы - За жизнь", занимающей второе место в Раде, Андрей Лесик в эфире телеканала NewsOne назвал ошибкой отказ Украины от получения российских кредитов.
Политик вспомнил события 2013-2014 годов, когда в стране произошла насильственная смена власти.
"Самая большая ошибка. <…> Три миллиарда долларов получила Украина от России без каких-либо условий. В марте должна была получить еще 12. Без каких-либо условий, только платите проценты. Мы получаем от кредиторов МВФ примерно те же деньги, в разы даже меньше, но только нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их задача нас уничтожить", — сказал Лесик.
Политик подчеркнул, что сейчас Украина находится под внешним управлением и полностью зависит от кредитов МВФ.
Лесик также выразил мнение, что Украина должна быть мостом между Европой и Россией.
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