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Иран продлил приостановку авиасообщения с Великобританией
Иран продлил приостановку авиасообщения с Великобританией
Иран продлил приостановку авиасообщения с Великобританией из-за "британского" штамма коронавируса, сообщил глава Организации гражданской авиации страны Турадж... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T12:31
2021-01-24T12:49
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ТЕГЕРАН, 24 янв - РИА Новости. Иран продлил приостановку авиасообщения с Великобританией из-за "британского" штамма коронавируса, сообщил глава Организации гражданской авиации страны Турадж Дехгани Зангане.Первоначально решение о приостановке авиасообщения было принято 21 декабря, тогда же власти Ирана запретили авиакомпаниям продажу авиабилетов на рейсы между Ираном и Великобританией.Он отметил, что Иран по-прежнему не будет принимать пассажиров, прилетающих в Иран из Великобритании, добавив, что возможности для поездок из Ирана в Великобританию также не будет.В Иране на данный момент выявлено шесть случаев мутировавшего коронавируса. Впервые он был обнаружен в начале января у иранца, приехавшего из Великобритании.Британские ученые в конце декабря заявили, что обнаружили новый штамм вируса, который на 50-70% более заразный, чем ранее известный. Данный штамм широко распространялся в Британии в ноябре, он также проник в страны Европы. Ученые в декабре заявляли, что у них не было доказательств того, что новый штамм более смертоносный, однако отмечали, что он, в отличие от известного, влияет на детей и переносится ими. По словам ученых и медиков, данный вариант коронавируса является в настоящее время "основным", распространяющимся среди населения.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон при этом ранее заявил, что "британский" штамм коронавируса более смертельный, чем ранее известный. В свою очередь, эксперт Всемирной организации здравоохранения заявляла, что повышенный уровень смертности от нового штамма коронавируса связан с перегрузкой системы здравоохранения.
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борис джонсон, великобритания, европа, иран, в мире

Иран продлил приостановку авиасообщения с Великобританией

12:31 24.01.2021 (обновлено: 12:49 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ТЕГЕРАН, 24 янв - РИА Новости. Иран продлил приостановку авиасообщения с Великобританией из-за "британского" штамма коронавируса, сообщил глава Организации гражданской авиации страны Турадж Дехгани Зангане.
Первоначально решение о приостановке авиасообщения было принято 21 декабря, тогда же власти Ирана запретили авиакомпаниям продажу авиабилетов на рейсы между Ираном и Великобританией.

"Ограничения на поездки в Лондон продолжат действовать до конца месяца бахман (заканчивается 18 февраля) текущего года из-за "британского" коронавируса", - сообщил чиновник агентству IRNA.

Он отметил, что Иран по-прежнему не будет принимать пассажиров, прилетающих в Иран из Великобритании, добавив, что возможности для поездок из Ирана в Великобританию также не будет.
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В Иране на данный момент выявлено шесть случаев мутировавшего коронавируса. Впервые он был обнаружен в начале января у иранца, приехавшего из Великобритании.
Британские ученые в конце декабря заявили, что обнаружили новый штамм вируса, который на 50-70% более заразный, чем ранее известный. Данный штамм широко распространялся в Британии в ноябре, он также проник в страны Европы. Ученые в декабре заявляли, что у них не было доказательств того, что новый штамм более смертоносный, однако отмечали, что он, в отличие от известного, влияет на детей и переносится ими. По словам ученых и медиков, данный вариант коронавируса является в настоящее время "основным", распространяющимся среди населения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон при этом ранее заявил, что "британский" штамм коронавируса более смертельный, чем ранее известный. В свою очередь, эксперт Всемирной организации здравоохранения заявляла, что повышенный уровень смертности от нового штамма коронавируса связан с перегрузкой системы здравоохранения.
 
Борис ДжонсонВеликобританияЕвропаИранВ мире
 
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