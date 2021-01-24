https://ria.ru/20210124/sobol-1594328370.html

Суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь после задержания

Суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь после задержания

Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь, задержанную на Пушкинской площади в Москве в... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T00:52

2021-01-24T00:52

2021-01-24T00:52

россия

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь, задержанную на Пушкинской площади в Москве в субботу за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.В совещательной комнате судья провела три часа.Как ранее рассказал Воронин, Соболь задержали по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции) на Пушкинской площади и отвезли в ОВД "Восточное Дегунино". Речь шла о призывах приходить на несогласованную акцию в Москве 23 января. Накануне суд оштрафовал Соболь на 250 тысяч рублей.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210123/moskva-1594324465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия