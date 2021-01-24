Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/sobol-1594328370.html
Суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь после задержания
Суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь после задержания
Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь, задержанную на Пушкинской площади в Москве в... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T00:52
2021-01-24T00:52
россия
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155722/57/1557225733_0:289:2048:1441_1920x0_80_0_0_a28132ff9d489d4ee3d977c9ca0ac895.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь, задержанную на Пушкинской площади в Москве в субботу за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.В совещательной комнате судья провела три часа.Как ранее рассказал Воронин, Соболь задержали по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции) на Пушкинской площади и отвезли в ОВД "Восточное Дегунино". Речь шла о призывах приходить на несогласованную акцию в Москве 23 января. Накануне суд оштрафовал Соболь на 250 тысяч рублей.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210123/moskva-1594324465.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155722/57/1557225733_0:97:2048:1633_1920x0_80_0_0_2e065786a81e7685a607be11dcdebd4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Суд в Москве оштрафовал Любовь Соболь после задержания

00:52 24.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Тимирязевский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей юриста "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь, задержанную на Пушкинской площади в Москве в субботу за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.
В совещательной комнате судья провела три часа.
"Суд назначил Любовь Соболь административный штраф в размере 20 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Как ранее рассказал Воронин, Соболь задержали по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения массовой акции) на Пушкинской площади и отвезли в ОВД "Восточное Дегунино". Речь шла о призывах приходить на несогласованную акцию в Москве 23 января. Накануне суд оштрафовал Соболь на 250 тысяч рублей.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального у здания Московского цирка Никулина на Цветном бульваре - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
Вчера, 22:49
СК возбудил уголовные дела после несогласованной акции в Москве
 
РоссияФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния