https://ria.ru/20210124/shtraf-1594374473.html

Участницу Pussy Riot оштрафовали за призывы к незаконной акции

Участницу Pussy Riot оштрафовали за призывы к незаконной акции

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей активистку из группы Pussy Riot Марию Алехину за призывы участвовать в несанкционированной акции 23 января, РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T16:36

2021-01-24T16:36

2021-01-24T16:36

ольга ярославская

алексей навальный

pussy riot

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мария алехина

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей активистку из группы Pussy Riot Марию Алехину за призывы участвовать в несанкционированной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Таким образом, ей назначен максимальный штраф по части 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация публичного мероприятия без подачи уведомления"). Альтернативой мог выступить арест сроком до 10 дней.Ранее в СМИ появилась информация, что муниципальный депутат Басманного района столицы Людмила Штейн с Алехиной были задержаны после того, как "сбили полицейского в центре Москвы". Адвокат Дмитрий Захватов опроверг эту информацию. По словам защитника, уголовного дела в отношении них возбуждено не было.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

https://ria.ru/20210124/shteyn-1594372014.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, алексей навальный, pussy riot, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мария алехина, москва, происшествия