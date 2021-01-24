Участницу Pussy Riot оштрафовали за призывы к незаконной акции
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница группы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей активистку из группы Pussy Riot Марию Алехину за призывы участвовать в несанкционированной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Алёхина Мария Владимировна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.20.2 КОАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Таким образом, ей назначен максимальный штраф по части 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация публичного мероприятия без подачи уведомления"). Альтернативой мог выступить арест сроком до 10 дней.
Ранее в СМИ появилась информация, что муниципальный депутат Басманного района столицы Людмила Штейн с Алехиной были задержаны после того, как "сбили полицейского в центре Москвы". Адвокат Дмитрий Захватов опроверг эту информацию. По словам защитника, уголовного дела в отношении них возбуждено не было.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
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