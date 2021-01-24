https://ria.ru/20210124/shteyn-1594372014.html

Московский депутат Штейн получила десять суток ареста

Московский депутат Штейн получила десять суток ареста

Пресненский суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Басманного района столицы Людмила Штейн за призывы к участию в несанкционированной акции 23 РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T16:16

2021-01-24T16:16

2021-01-24T16:22

россия

ольга ярославская

алексей навальный

pussy riot

генеральная прокуратура рф

мария алехина

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Басманного района столицы Людмила Штейн за призывы к участию в несанкционированной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Таким образом, ей назначено максимальное наказание по части 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация публичного мероприятия без подачи уведомления"). Альтернативой мог выступить штраф до 30 тысяч рублей.Ранее в СМИ появилась информация, что Штейн с активисткой из группы Pussy Riot Марей Алехиной были задержаны после того, как "сбили полицейского в центре Москвы". Адвокат Дмитрий Захватов опроверг эту информацию. По словам защитника, уголовного дела в отношении них возбуждено не было.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html

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россия, ольга ярославская, алексей навальный, pussy riot, генеральная прокуратура рф, мария алехина, москва, происшествия