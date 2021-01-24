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Московский депутат Штейн получила десять суток ареста
Московский депутат Штейн получила десять суток ареста
Пресненский суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Басманного района столицы Людмила Штейн за призывы к участию в несанкционированной акции 23 РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T16:16
2021-01-24T16:22
россия
ольга ярославская
алексей навальный
pussy riot
генеральная прокуратура рф
мария алехина
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Басманного района столицы Людмила Штейн за призывы к участию в несанкционированной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.Таким образом, ей назначено максимальное наказание по части 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация публичного мероприятия без подачи уведомления"). Альтернативой мог выступить штраф до 30 тысяч рублей.Ранее в СМИ появилась информация, что Штейн с активисткой из группы Pussy Riot Марей Алехиной были задержаны после того, как "сбили полицейского в центре Москвы". Адвокат Дмитрий Захватов опроверг эту информацию. По словам защитника, уголовного дела в отношении них возбуждено не было.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html
https://ria.ru/20210123/navalnyy-1594207350.html
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россия, ольга ярославская, алексей навальный, pussy riot, генеральная прокуратура рф, мария алехина, москва, происшествия

Московский депутат Штейн получила десять суток ареста

16:16 24.01.2021 (обновлено: 16:22 24.01.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата Басманного района столицы Людмила Штейн за призывы к участию в несанкционированной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"Штейн Людмила Петровна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.2 КОАП РФ, ей назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток"", - сказала собеседница агентства.

Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального и сотрудники полиции на Трубной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 18:31
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
Таким образом, ей назначено максимальное наказание по части 2 статьи 20.2 КоАП ("Организация публичного мероприятия без подачи уведомления"). Альтернативой мог выступить штраф до 30 тысяч рублей.
Ранее в СМИ появилась информация, что Штейн с активисткой из группы Pussy Riot Марей Алехиной были задержаны после того, как "сбили полицейского в центре Москвы". Адвокат Дмитрий Захватов опроверг эту информацию. По словам защитника, уголовного дела в отношении них возбуждено не было.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального (в центре) из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 08:00
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Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
 
РоссияОльга ЯрославскаяАлексей НавальныйPussy RiotГенеральная прокуратура РФМария АлехинаМоскваПроисшествия
 
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