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Пользователи сообщили о сбоях в работе "ВКонтакте"

Пользователи сообщили о сбоях в работе "ВКонтакте"

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T17:31

2021-01-24T17:31

2021-01-24T17:32

москва

волгоград

санкт-петербург

технологии

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 17.00 мск. По данным Downdetector, 52% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, также 41% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 6% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и других городов России.

москва

волгоград

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, волгоград, санкт-петербург, технологии, общество