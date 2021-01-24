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Пользователи сообщили о сбоях в работе "ВКонтакте"
Пользователи сообщили о сбоях в работе "ВКонтакте"
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T17:31
2021-01-24T17:31
2021-01-24T17:32
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Сбои начались около 17.00 мск. По данным Downdetector, 52% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, также 41% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 6% жалуются на проблемы со входом в аккаунт.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и других городов России.
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