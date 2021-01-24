https://ria.ru/20210124/rogozin-1594386593.html

Рогозин объяснил критику в адрес Макфола в Facebook

Рогозин объяснил критику в адрес Макфола в Facebook

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что выступил с критикой бывшего посла США в России Майкла Макфола, поскольку больше ни у кого не хватило духу... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T18:35

2021-01-24T18:35

2021-01-24T18:35

россия

майкл макфол

роскосмос

дмитрий рогозин

сша

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что выступил с критикой бывшего посла США в России Майкла Макфола, поскольку больше ни у кого не хватило духу ответить "американскому кукловоду".Ранее сообщалось, что администрация Facebook заблокировала Рогозину возможность публиковать новые сообщения в течение суток и скрыла от пользователей публикацию главы "Роскосмоса" с критикой Макфола. При этом сама страница Рогозина не блокировалась, а осталась открытой для читателей. Спустится несколько часов публикация была вновь открыта. Сам экс-посол США до этого в Twitter опубликовал сообщения, касающиеся внутренней ситуации в России."Чиновник в России всегда должен быть деятельным патриотом, а государственная машина должна работать слаженно, как часы. Нам не стоит ждать, что нас кто-то полюбит в мире. В мире вообще никто никого не любит. Но внутренняя уверенность, ясность целей и активное воспитание молодежи принесет нам коллективный успех", - отметил он.

https://ria.ru/20210117/amerika-1593304339.html

россия

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2021

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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-24T18:35 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майкл макфол, роскосмос, дмитрий рогозин, сша