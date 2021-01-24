Рогозин объяснил критику в адрес Макфола в Facebook
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что выступил с критикой бывшего посла США в России Майкла Макфола, поскольку больше ни у кого не хватило духу ответить "американскому кукловоду".
Ранее сообщалось, что администрация Facebook заблокировала Рогозину возможность публиковать новые сообщения в течение суток и скрыла от пользователей публикацию главы "Роскосмоса" с критикой Макфола. При этом сама страница Рогозина не блокировалась, а осталась открытой для читателей. Спустится несколько часов публикация была вновь открыта. Сам экс-посол США до этого в Twitter опубликовал сообщения, касающиеся внутренней ситуации в России.
"Что касается посла Макфола... Мне родные тоже говорят, ну зачем ты с ним вступил в полемику, у тебя большое дело, не отвлекайся. Но я ж не робот. У меня есть гражданская позиция, и я не думаю, что ее выражение ставит под сомнение мое полное поглощение работой. Если бы кто-то набрался духу и ответил этому наглецу, я бы счел уместным промолчать. Но реакции на хамство американских кукловодов не было, и я сказал то, что считаю нужным", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.
"Чиновник в России всегда должен быть деятельным патриотом, а государственная машина должна работать слаженно, как часы. Нам не стоит ждать, что нас кто-то полюбит в мире. В мире вообще никто никого не любит. Но внутренняя уверенность, ясность целей и активное воспитание молодежи принесет нам коллективный успех", - отметил он.