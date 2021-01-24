https://ria.ru/20210124/privivka-1594335958.html

Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19

Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19

Житель США умер через несколько часов после вакцинации от коронавируса, сообщили в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T06:38

2021-01-24T06:38

2021-01-24T06:46

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Житель США умер через несколько часов после вакцинации от коронавируса, сообщили в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер.Отмечается, что мужчина заболел COVID-19 в прошлом месяце, однако в этот четверг ему сделали прививку.В ведомстве уточнили, что пока рано говорить о причинах смерти, расследование идет на местном, федеральном уровне и уровне штата. Также сообщается, что умерший получил прививку не в департаменте здравоохранения округа.По информации телеканала Fox, неизвестно, использовали ли при вакцинации мужчины вакцину от компании Moderna или Pfizer.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210123/privivka-1594283829.html

сша

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2021

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коронавирус covid-19, сша, в мире