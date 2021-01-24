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Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
Житель США умер через несколько часов после вакцинации от коронавируса, сообщили в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T06:38
2021-01-24T06:46
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Житель США умер через несколько часов после вакцинации от коронавируса, сообщили в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер.Отмечается, что мужчина заболел COVID-19 в прошлом месяце, однако в этот четверг ему сделали прививку.В ведомстве уточнили, что пока рано говорить о причинах смерти, расследование идет на местном, федеральном уровне и уровне штата. Также сообщается, что умерший получил прививку не в департаменте здравоохранения округа.По информации телеканала Fox, неизвестно, использовали ли при вакцинации мужчины вакцину от компании Moderna или Pfizer.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19

06:38 24.01.2021 (обновлено: 06:46 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Житель США умер через несколько часов после вакцинации от коронавируса, сообщили в офисе шерифа калифорнийского округа Плейсер.
Отмечается, что мужчина заболел COVID-19 в прошлом месяце, однако в этот четверг ему сделали прививку.

"Служба здравоохранения округа Плейсер и подразделение по коронавирусу офиса шерифа округа Плейсер недавно получили уведомление о смерти человека, у которого в конце декабря был положительный результат теста на COVID-19. Ему была сделана прививка от COVID-19 за несколько часов до наступления смерти 21 января 2021 года", — говорится в заявлении офиса в Facebook.

В ведомстве уточнили, что пока рано говорить о причинах смерти, расследование идет на местном, федеральном уровне и уровне штата. Также сообщается, что умерший получил прививку не в департаменте здравоохранения округа.
По информации телеканала Fox, неизвестно, использовали ли при вакцинации мужчины вакцину от компании Moderna или Pfizer.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
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