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Генерал ФСБ оценил действия полиции на несогласованных акциях
Генерал ФСБ оценил действия полиции на несогласованных акциях
Действия бойцов ОМОН и полиции на несогласованных митингах по России были адекватными, но единичным случаям агрессии против протестующих руководство МВД и... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T13:39
2021-01-24T16:53
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Действия бойцов ОМОН и полиции на несогласованных митингах по России были адекватными, но единичным случаям агрессии против протестующих руководство МВД и Росгвардии должно дать оценку, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов."Адекватные действия-то были, абсолютно. Я должен заметить, что все, что этому предшествовало, это была эскалация напряженности, когда начинали распространять информацию, что полиция будет стрелять, будет разгонять. Если в отношении полицейских не совершались какие-то противоправные действия, они вели себя абсолютно адекватно и нормально. А то, что начали творить вокруг них, — уже неотвратимые силы обстоятельств", — сказал Михайлов.Эксперт также прокомментировал инцидент в Санкт-Петербурге, когда боец ОМОН ногой ударил женщину, в результате чего та попала в реанимацию."Безусловно, бывают на массовых мероприятиях какие-то вещи, которые кому-то кажутся превышением власти, но, с другой стороны, это все психологически объяснимо", — сказал он.Эксперт подчеркнул, что подобные случаи должно рассматривать руководство правоохранительных органов и прокуратура. "Конечно, на эти вещи надо давать оценку", — сказал он."Мы прекрасно понимаем, что есть вещи, которые связаны с людьми несопротивляющимися, когда он не сопротивляется, а его начинают бить — это одно. А когда он отвечает агрессией на агрессию? Мы не знаем, что эта женщина, которая шла навстречу, сказала. Я не оправдываю, но, ребят, идете и ведете, зачем наносить такой превентивный удар? Но факт остается фактом, что людей выводит из состояния равновесия своими действиями толпа. Конечно, пусть руководство рассматривает эти вещи, пусть рассматривает прокуратура, если было превышение полномочий и была неадекватная реакция сотрудников полиции на действия демонстрантов", — добавил он.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
https://ria.ru/20210124/vyvody-1594355859.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество

Генерал ФСБ оценил действия полиции на несогласованных акциях

13:39 24.01.2021 (обновлено: 16:53 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Действия бойцов ОМОН и полиции на несогласованных митингах по России были адекватными, но единичным случаям агрессии против протестующих руководство МВД и Росгвардии должно дать оценку, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения "Сильная Россия" Александр Михайлов.
"Адекватные действия-то были, абсолютно. Я должен заметить, что все, что этому предшествовало, это была эскалация напряженности, когда начинали распространять информацию, что полиция будет стрелять, будет разгонять. Если в отношении полицейских не совершались какие-то противоправные действия, они вели себя абсолютно адекватно и нормально. А то, что начали творить вокруг них, — уже неотвратимые силы обстоятельств", — сказал Михайлов.
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Эксперт также прокомментировал инцидент в Санкт-Петербурге, когда боец ОМОН ногой ударил женщину, в результате чего та попала в реанимацию.
"Безусловно, бывают на массовых мероприятиях какие-то вещи, которые кому-то кажутся превышением власти, но, с другой стороны, это все психологически объяснимо", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что подобные случаи должно рассматривать руководство правоохранительных органов и прокуратура. "Конечно, на эти вещи надо давать оценку", — сказал он.
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"Мы прекрасно понимаем, что есть вещи, которые связаны с людьми несопротивляющимися, когда он не сопротивляется, а его начинают бить — это одно. А когда он отвечает агрессией на агрессию? Мы не знаем, что эта женщина, которая шла навстречу, сказала. Я не оправдываю, но, ребят, идете и ведете, зачем наносить такой превентивный удар? Но факт остается фактом, что людей выводит из состояния равновесия своими действиями толпа. Конечно, пусть руководство рассматривает эти вещи, пусть рассматривает прокуратура, если было превышение полномочий и была неадекватная реакция сотрудников полиции на действия демонстрантов", — добавил он.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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