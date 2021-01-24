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В Раде рассказали, почему ДНР и ЛНР хотели передать пленных Медведчуку
В Раде рассказали, почему ДНР и ЛНР хотели передать пленных Медведчуку
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики хотели передать четырех удерживаемых лиц именно при посредничестве главы политсовета парламентской... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T09:30
2021-01-24T09:34
оппозиционная платформа - за жизнь
наталья никонорова
владислав дейнего
виктор медведчук
луганская народная республика
донецкая народная республика
максим кузьмин
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики хотели передать четырех удерживаемых лиц именно при посредничестве главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука, потому что официальный Киев саботирует обмен пленными и не хочет им заниматься, заявил депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Ренат Кузьмин.Ранее имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава СБ Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе.Кузьмин подчеркнул, что по мнению офиса президента Украины, Медведчук является "частным лицом" и потому не должен принимать участие в освобождении, однако депутат объяснил, что это не так.Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что Луганская и Донецкая самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве депутата Рады Виктора Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточнялось. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поприветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов.
https://ria.ru/20210122/donbass-1594227837.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, наталья никонорова, владислав дейнего, виктор медведчук, луганская народная республика, донецкая народная республика, максим кузьмин , верховная рада украины, в мире

В Раде рассказали, почему ДНР и ЛНР хотели передать пленных Медведчуку

09:30 24.01.2021 (обновлено: 09:34 24.01.2021)
 
© РИА НовостиОбмен пленными между Киевом и ЛНР. 16 апреля 2020
Обмен пленными между Киевом и ЛНР. 16 апреля 2020 - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики хотели передать четырех удерживаемых лиц именно при посредничестве главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука, потому что официальный Киев саботирует обмен пленными и не хочет им заниматься, заявил депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Ренат Кузьмин.
Ранее имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава СБ Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе.

"К Медведчуку обратились, потому что украинская власть не хочет, не собирается заниматься обменом удерживаемых лиц. На протяжении длительного времени обмены не проводятся. Несмотря на минские соглашения, несмотря на все эти договоренности, украинская власть саботирует эти обмены. При этом украинская власть обвиняет вторую сторону, что это они саботируют", - заявил Кузьмин в воскресенье в эфире телеканала ZIK.

Кузьмин подчеркнул, что по мнению офиса президента Украины, Медведчук является "частным лицом" и потому не должен принимать участие в освобождении, однако депутат объяснил, что это не так.
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"Медведчук не является частным лицом. Он является государственным деятелем, народным депутатом, членом комитета по реинтеграции Донбасса. Это (участвовать в обмене и возвращении удерживаемых лиц – ред.) его прямая обязанность", - сказал Кузьмин.
Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что Луганская и Донецкая самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве депутата Рады Виктора Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточнялось. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поприветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов.
 
Оппозиционная платформа - За жизньНаталья НиконороваВладислав ДейнегоВиктор МедведчукЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМаксим КузьминВерховная Рада УкраиныВ мире
 
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