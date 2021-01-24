https://ria.ru/20210124/plennye-1594342094.html

В Раде рассказали, почему ДНР и ЛНР хотели передать пленных Медведчуку

В Раде рассказали, почему ДНР и ЛНР хотели передать пленных Медведчуку

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики хотели передать четырех удерживаемых лиц именно при посредничестве главы политсовета парламентской... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T09:30

2021-01-24T09:30

2021-01-24T09:34

оппозиционная платформа - за жизнь

наталья никонорова

владислав дейнего

виктор медведчук

луганская народная республика

донецкая народная республика

максим кузьмин

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики хотели передать четырех удерживаемых лиц именно при посредничестве главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука, потому что официальный Киев саботирует обмен пленными и не хочет им заниматься, заявил депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Ренат Кузьмин.Ранее имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава СБ Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе.Кузьмин подчеркнул, что по мнению офиса президента Украины, Медведчук является "частным лицом" и потому не должен принимать участие в освобождении, однако депутат объяснил, что это не так.Ранее полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего сообщили, что Луганская и Донецкая самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве депутата Рады Виктора Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточнялось. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук поприветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов.

https://ria.ru/20210122/donbass-1594227837.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, наталья никонорова, владислав дейнего, виктор медведчук, луганская народная республика, донецкая народная республика, максим кузьмин , верховная рада украины, в мире