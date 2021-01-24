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Пострадавшую при незаконной акции в Петербурге женщину готовят к выписке
Пострадавшую при незаконной акции в Петербурге женщину готовят к выписке
Пострадавшая на несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщина находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке из больницы, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T17:06
2021-01-24T17:29
гумвд
генеральная прокуратура рф
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Пострадавшая на несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщина находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке из больницы, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Ранее в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сообщили, что женщина, получившая травму при падении на землю, находится в реанимационном отделении.Ранее сообщалось, что 54-летнюю жительницу Луги, получившую травму в результате инцидента на площади Восстания "во время пресечения нарушений общественного порядка", посетил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и, при необходимости, оказать помощь.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210124/rosgvardiya-1594375038.html
санкт-петербург
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
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гумвд, генеральная прокуратура рф, происшествия, санкт-петербург

Пострадавшую при незаконной акции в Петербурге женщину готовят к выписке

17:06 24.01.2021 (обновлено: 17:29 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Пострадавшая на несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщина находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке из больницы, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Ранее в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сообщили, что женщина, получившая травму при падении на землю, находится в реанимационном отделении.
Сотрудники полиции задерживают участников несогласованной акции сторонников Алексея Навального у СИЗО Матросская Тишина в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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"Она находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке", - сказали в комитете по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что 54-летнюю жительницу Луги, получившую травму в результате инцидента на площади Восстания "во время пресечения нарушений общественного порядка", посетил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и, при необходимости, оказать помощь.
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
 
ГУМВДГенеральная прокуратура РФПроисшествияСанкт-Петербург
 
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