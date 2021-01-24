Пострадавшую при незаконной акции в Петербурге женщину готовят к выписке
17:06 24.01.2021 (обновлено: 17:29 24.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Пострадавшая на несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщина находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке из больницы, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Ранее в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе сообщили, что женщина, получившая травму при падении на землю, находится в реанимационном отделении.
"Она находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке", - сказали в комитете по здравоохранению.
Ранее сообщалось, что 54-летнюю жительницу Луги, получившую травму в результате инцидента на площади Восстания "во время пресечения нарушений общественного порядка", посетил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и, при необходимости, оказать помощь.
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.