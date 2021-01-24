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В Лондоне над зданием парламента появился дым
В Лондоне над зданием парламента появился дым
Пожарная сигнализация сработала в здании Вестминстерского дворца, где расположен британский парламент, сообщает газета Daily Express. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T16:35
2021-01-24T17:57
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в здании Вестминстерского дворца, где расположен британский парламент, сообщает газета Daily Express.Очевидцы также опубликовали в Twitter видео, на котором видно, как над зданием поднимается дым, на записи слышны звуки сигнализации.Однако пожарная служба Лондона заявила, что у неё пока нет информации об инциденте. Палата общин сообщила, что из здания идет "просто пар", однако не пояснила причину срабатывания сигнализации.Позднее близкий к экстренным лондонским службам источник сообщил, что пожара в здании британского парламента не было.В противопожарной службе на момент публикации заявили, что также не слышали о пожаре в здании, а сотрудник аппарата палаты общин рассказал, что случившееся было выбросом пара, а сигнализация могла сработать из-за ошибки.Около трех недель назад очевидцы также сообщали о дыме над зданием парламента, однако вызванные на место пожарные заявили, что это был выхлоп от начавшего работу генератора.
https://ria.ru/20210118/pozhar-1593574912.html
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Дым над зданием британского парламента
Очевидцы сообщают о дыме над зданием британского парламента. СМИ также сообщают, что сработала пожарная сигнализация.
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лондон, в мире

В Лондоне над зданием парламента появился дым

16:35 24.01.2021 (обновлено: 17:57 24.01.2021)
 
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в здании Вестминстерского дворца, где расположен британский парламент, сообщает газета Daily Express.
Очевидцы также опубликовали в Twitter видео, на котором видно, как над зданием поднимается дым, на записи слышны звуки сигнализации.
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Однако пожарная служба Лондона заявила, что у неё пока нет информации об инциденте. Палата общин сообщила, что из здания идет "просто пар", однако не пояснила причину срабатывания сигнализации.
Позднее близкий к экстренным лондонским службам источник сообщил, что пожара в здании британского парламента не было.
"Я ничего не знаю о возгорании в Вестминстерском дворце... Пожарная сигнализация могла сработать по ряду причин. Насколько мне известно, пожара не было", - сказал собеседник агентства.
В противопожарной службе на момент публикации заявили, что также не слышали о пожаре в здании, а сотрудник аппарата палаты общин рассказал, что случившееся было выбросом пара, а сигнализация могла сработать из-за ошибки.
Около трех недель назад очевидцы также сообщали о дыме над зданием парламента, однако вызванные на место пожарные заявили, что это был выхлоп от начавшего работу генератора.
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