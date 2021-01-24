https://ria.ru/20210124/parlament-1594374360.html

В Лондоне над зданием парламента появился дым

В Лондоне над зданием парламента появился дым

Пожарная сигнализация сработала в здании Вестминстерского дворца, где расположен британский парламент, сообщает газета Daily Express. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T16:35

2021-01-24T16:35

2021-01-24T17:57

лондон

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в здании Вестминстерского дворца, где расположен британский парламент, сообщает газета Daily Express.Очевидцы также опубликовали в Twitter видео, на котором видно, как над зданием поднимается дым, на записи слышны звуки сигнализации.Однако пожарная служба Лондона заявила, что у неё пока нет информации об инциденте. Палата общин сообщила, что из здания идет "просто пар", однако не пояснила причину срабатывания сигнализации.Позднее близкий к экстренным лондонским службам источник сообщил, что пожара в здании британского парламента не было.В противопожарной службе на момент публикации заявили, что также не слышали о пожаре в здании, а сотрудник аппарата палаты общин рассказал, что случившееся было выбросом пара, а сигнализация могла сработать из-за ошибки.Около трех недель назад очевидцы также сообщали о дыме над зданием парламента, однако вызванные на место пожарные заявили, что это был выхлоп от начавшего работу генератора.

https://ria.ru/20210118/pozhar-1593574912.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/proisshestviya-1593411728.html

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Дым над зданием британского парламента Очевидцы сообщают о дыме над зданием британского парламента. СМИ также сообщают, что сработала пожарная сигнализация. 2021-01-24T16:35 true PT0M20S

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