Госдума сделает отчет о фейках про пострадавших на незаконных акциях
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по информполитике проанализирует созданные при подготовке и проведении несогласованных акций фейки и сделает об этом итоговый отчет, сообщил глава комитета Александр Хинштейн.
"В "ТикТоке" активно качаются фейки о сакральных жертвах, забитых на митингах. Вообще, число фейков при подготовке и проведении акций - просто запредельно. Комитет намерен детально проанализировать все эти фейки, подтасовки и провокации, итоговый отчет - сделаем открытым", - написал Хинштейн в Twitter.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".