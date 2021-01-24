https://ria.ru/20210124/latviya-1594205181.html

"Решили не бороться с русскими". В Латвии у националистов новый противник

"Решили не бороться с русскими". В Латвии у националистов новый противник

Вопрос однополых браков расколол правящую коалицию Латвии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш предупредил, что упоминание о союзе мужчины и женщины в конституции РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T08:00

2021-01-24T08:00

2021-01-24T08:11

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Антон Лисицын. Вопрос однополых браков расколол правящую коалицию Латвии. Премьер-министр Кришьянис Кариньш предупредил, что упоминание о союзе мужчины и женщины в конституции отбросит страну в советское прошлое. В соседней Эстонии та же проблема привела к скандалу: оппозиция предложила обсудить воссоздание СССР и присоединение к России. Почему политики в Прибалтике так разволновались, разбиралось РИА Новости. Не надо в СССРКариньш считает, что поправки, внесенные в сейм, — возвращение к прошлому. Премьер призвал предотвратить изменения Основного закона и "закрепить направление развития Латвии к инклюзивному государству". Законопроект о конституционном понятии семьи внесло национальное объединение с длинным названием "Все для Латвии" — "Отечеству и свободе!"/ДННЛ". История с браками началась в ноябре, когда Конституционный суд предписал парламенту урегулировать законодательство по отношению к однополым парам. Теперь в правящей коалиции, в которую входит "Все для Латвии" — "Отечеству и свободе!"/ДННЛ", размолвка.Национальное объединение упрекнули в нарушении коалиционного соглашения, по которому поправки к конституции можно выносить только при общем одобрении. Кариньш журил "гомофобных" националистов: "Государству не надо смотреть в прошлое, не надо стремиться обратно в режим СССР". У националистов к этому особый подход: баллотируясь в Рижскую думу, они предложили провести 9 мая гей-парад. Однополые браки обсуждали и в правительстве. Министр юстиции от коалиционной "Новой консервативной партии" Янис Борданс сказал, что конституцию хорошо бы утвердить как ценность, "не допуская внешнего вмешательства Европейского суда по правам человека и тому подобного". О том, надо ли оградить Основной закон Латвии от излишней толерантности, Борданс говорил в обтекаемых выражениях. "Результат должен быть таким, чтобы не возникало сомнений: каждый человек действительно значим, но семья обеспечивает устойчивое существование латышской нации", — заметил министр. Видимо, он не за однополые браки. Националисты и популистыВпрочем, у правительства были и другие проблемы — например, борьба с коронавирусом. В начале января премьер отправил в отставку министра здравоохранения Илзе Винькеле из-за неясных перспектив вакцинации. "Отсутствовал четкий и понятный план действий, — прокомментировала увольнение канцелярия Кариньша. — Последствиями стали интерпретации и дезинформация, от которых страдаем мы все как общество". Уволенная посчитала, что ее отставка — "попытка премьер-министра фактически переложить ответственность и найти виновника". Действия правительства она охарактеризовала как "не особо скоординированное управление кризисом". Успешность властей в целом невысоко оценили и граждане республики: по данным опроса агентства SKDS, суммарная поддержка партий, входящих в кабинет министров, равна примерно 20 процентам. Может быть, из-за того, что правящая коалиция ощущала шаткость собственных позиций, в остальном между депутатами заметных трений не было. И кабинет министров тоже работал в основном в согласии с парламентом. Но существующая коалиция противоестественна, считает бывший мэр Риги, член партии "Согласие" Нил Ушаков. "С одной стороны — либералы и защитники прав сексуальных меньшинств, а с другой — ксенофобы, националисты, консерваторы и популисты", — перечислил он."Либералы поддерживали ксенофобов и националистов, которые ненавидят абсолютно всех: русских, евреев, мусульман, Россию, Брюссель, русские школы, английские школы, список можно продолжать до бесконечности", — напомнил Ушаков.Он уверен, что коалиционные политики на самом деле пытаются отвлечь внимание от провалов в здравоохранении: "Катастрофа с оказанием помощи пострадавшим от кризиса, нелогичные и запоздалые ограничения, беда с вакцинацией, развал медицины в целом. Националисты в этой ситуации используют единственный понятный им инструмент: не умеем работать, начинаем истерику. В этот раз решили бороться не с русскими, а с сексуальными меньшинствами". Докажите, что вы гейПо странному совпадению в соседней Эстонии политическое противостояние случилось тоже из-за вопроса об однополых браках. Там правящая коалиция предложила провести референдум на тему: "Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?". Оппозиционные партии пообещали заблокировать инициативу и срывали работу профильной комиссии в парламенте, заваливая ее бесчисленными поправками. Среди них были провокационные или абсурдные вопросы, например: "Было бы в Эстонии лучше жить, если бы она входила в состав России? Должно ли понятие брака в Эстонии совпадать по содержанию с понятием и содержанием брака в Республике Узбекистан? Надо ли в Эстонии запретить ножи и вилки?" Среди предложений звучало и восстановление Союза. Референдум в итоге отменили, а премьер от коалиции Юри Ратас ушел в отставку — правда, из-за коррупционного скандала. Новая коалиция пока спорит по многим вопросам, в том числе по русским школам, но уже пришла к соглашению о переводе детских садов на эстонский. А правовая практика эстонского государства по отношению к представителям сексуальных меньшинств осталась противоречивой. Вот, к примеру, случай: приехавший в республику из Уганды мужчина пытается получить статус беженца на том основании, что он гей. Однако опросившие африканца полицейские отказали ему в праве называться гомосексуалистом. Суд встал на сторону полиции: постановили, что на соискателя "ложится обязанность убедительно доказать свою сексуальную ориентацию". Сохранил гражданство СШАЗаместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин отмечает, что в дискуссиях прибалтийских политиков фигурой умолчания остаются национальные меньшинства, в том числе и самое крупное — русское. "В Латвии они были на законодательном уровне поражены в базовых фундаментальных, гражданских правах, например лишены возможности голосовать. Аналогом в современной истории может быть только режим апартеида в ЮАР", — дополняет он. В Латвии нет даже выраженной дискуссии по вопросу национального меньшинства. "В политике доминирует миф о том, что им-де русские принесли бедствия. И за тридцать лет ничего не поменялось", — говорит Костин. Он выражает надежду на эффективность действий нового органа — межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию, которую возглавил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. По мнению эксперта, Москве, безусловно, тоже стоит увязывать вопросы сотрудничества за рубежом с проблемами прав человека. Российский политолог, специалист по Прибалтике Александр Носович считает, что на самом деле разногласий в Латвии внутри правящей коалиции нет. "Ни так называемые либералы, ни националисты не пересекают красных линий: в коалицию не берут русских, под ними понимают партию Ушакова — "Согласие", — объясняет он. — Поэтому Национальное объединение может кидать зиги, маршировать с эсэсовцами*, делать заявления на грани. Для правящей коалиции, для премьера Кариньша, который сохранил гражданство США, — они свои".Носович предполагает, что и в Эстонии, и в Латвии конфликт из-за однополых браков прикрывает другие политические процессы. "Возможно, это все постановка для Брюсселя: странам восточной периферии надо показывать соответствие европейским ценностям. Поэтому националисты отыгрывают роль плохих парней, которых надо победить, чтобы Рига продемонстрировала приверженность стандартам ЕС. Тогда Латвии дадут побольше денег, а для этого можно и спектакль устроить", — отмечает политолог. Кроме того, правящая коалиция испытывает кризис легитимности. Партия латвийского премьера не может взять даже пятипроцентный барьер, а всего правительство поддерживают около двадцати процентов граждан. Скандал должен отвлечь население от ошибок кабинета министров, перебить разочарование от действия властей во время эпидемии, добавляет эксперт. В Эстонии для этого использовали референдум, а в Литве — запрет российскому певцу Филиппу Киркорову на въезд. *На Нюрнбергском трибунале СС была признана преступной организацией.

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латвия

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Русскоязычные жители Латвии на марше протестовали против реформы образования Около тысячи русскоязычных жителей Латвии вышли на "Марш разгневанных родителей" в центре Риги после решения президента Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обучения к 2021-2022 учебному году. "Мы несем "черную метку" президенту, потому что он давал клятву быть президентом всего народа Латвии, а сейчас выступил своим решением против части этого народа", - сказала одна из участниц акции. Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного. 2021-01-24T08:00 true PT1M14S

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