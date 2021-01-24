https://ria.ru/20210124/king-1594333053.html

Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга

Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга

Посольство России в США выразило соболезнования в связи с кончиной известного телеведущего Ларри Кинга. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T04:05

2021-01-24T04:05

2021-01-24T04:10

умер ларри кинг

россия

вашингтон

нельсон мандела

ричард никсон

владимир путин

лос-анджелес

белоруссия

сша

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Посольство России в США выразило соболезнования в связи с кончиной известного телеведущего Ларри Кинга.Ларри Кинг скончался утром в субботу в возрасте 87 лет. В начале января стало известно, что Кинг госпитализирован в медицинский центр в Лос-Анджелесе. Сообщалось, что его тест на коронавирус дал положительный результат. В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 года он прошел через ангиопластику, а в прошлом году перенес инсульт.Дипломаты отметили, что за более чем 60 лет на телевидении и радио Кинг взял интервью у десятков тысяч политиков, религиозных деятелей и бизнесменов, кинозвезд и самых разных знаменитостей. "Ларри Кинга будут помнить за его искусство вовлекать гостей в непринужденную беседу и давать им возможность самим рассказывать свои истории", - указывается в сообщении."Он был культовым ведущим ток-шоу, по Ларри Кингу будут скучать миллионы его зрителей и слушателей, все те, кто его любил и уважал, восхищался этим выдающимся человеком", - заявили в посольстве.Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке, в Бруклине в семье эмигрантов из Белоруссии. Когда ему исполнилось 22 года, он переехал в Майами, где устроился ведущим на небольшую местную радиостанцию WAHR, был диджеем, вел новостные и спортивные передачи. В 1960 году у Кинга появилась своя телепередача "Под покровом Майами" на телеканале WTVJ. Кроме того, Кинг вел персональные рубрики в изданиях Miami Herald и Miami News. Из-за скандала ему пришлось уехать, однако в 1978 году он вернулся и вскоре приступил к работе на радио WIOD. Здесь он открыл новое ночное "Шоу Ларри Кинга". Оно быстро завоевало огромную популярность и привлекло внимание медиамагната Теда Тернера, который предложил Кингу стать хозяином собственного ток-шоу в недавно созданной ретрансляционной сети Cable News Network (CNN).Третьего июня 1985 года состоялась премьера программы Ларри Кинга Larry King Live на CNN. За 25 лет интервью Кингу дали более 50 тысяч человек, в том числе все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, и многие другие известные политики, звезды спорта и шоу-бизнеса, писатели и другие знаменитости. По словам ведущего, самым необычным его гостем был Нельсон Мандела. В 2000 году в эфире у Ларри Кинга был президент России Владимир Путин. В 2010 году Путин, занимавший пост премьер-министра, дал интервью Ларри Кингу в форме видеомоста: ведущий находился в Лос-Анджелесе, а премьер - в студии Дома правительства.Larry King Live было занесено в Книгу рекордов Гиннесса как дольше всего существующее шоу с одним и тем же ведущим, выходящее в эфир в одно и то же время.

россия

вашингтон

лос-анджелес

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Умер легендарный телеведущий Ларри Кинг Телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. В начале года его госпитализировали с коронавирусом. Телеведущий был известен благодаря своему шоу Larry King Live, которое вел с 1985 по 2010 год. Он взял более пятидесяти тысяч интервью у политиков, актеров, спортсменов и других знаменитостей. Легендарный певец Фрэнк Синатра, крайне редко общавшийся со СМИ, дал свое последнее интервью Ларри Кингу в 1988 году. Кинг взял интервью у актера Марлона Брандо, который также почти никогда не соглашался говорить с прессой. Дважды Ларри Кинг общался с Владимиром Путиным. За время своей карьеры длиной в 60 лет он заслужил славу лучшего интервьюера в мире. 2021-01-24T04:05 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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