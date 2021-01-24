Марихуана и наследие Обамы. Что нужно знать о втором человеке в Америке

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Камала Харрис всю жизнь пробивала "стеклянные потолки" и всегда была первой. Первой женщиной — окружным прокурором Сан-Франциско и генпрокурором Калифорнии, первой индиано-американкой в сенате и, наконец, — первой женщиной — вице-президентом США. Ее девиз: "Позаботься о том, чтобы не стать последней". Каким был путь Харрис в Белый дом, вспоминает РИА Новости. Протест в крови"Кто я?" — этот экзистенциальный вопрос занимал Камалу с детства. Она родилась в семье иммигрантов. Мать Шьямала Гопалан — уроженка Индии, отец Дональд Харрис — с Ямайки. Воспитание — образцово интернациональное. В детстве она часто гостила в Индии. На нее сильно повлияло общение с дедом — высокопоставленным чиновником и борцом за независимость страны. И с активисткой-бабушкой: та ездила по деревням и рассказывала женщинам, как предохраняться от нежелательной беременности. Дома в Окленде будущий вице-президент посещала и черную баптистскую церковь, и индуистский храм. Ее даже назвали в честь лотосоподобной богини Лакшми: буквально "Камала" означает "лотос". После развода родителей Камала с сестрой и матерью переехали в Монреаль. "Я чувствовала себя уткой", — вспоминала она французскую школу. Девочка постоянно переспрашивала: "Quoi? Quoi? Quoi?" — для американцев кряканье звучит как "квак-квак-квак". В Канаде же началась ее протестная деятельность. Она не понаслышке знала, что такое демонстрация: взрослые часто брали ее с собой на марши. В 13 лет вместе с соседскими детьми она отстояла право играть на газоне перед их многоквартирным домом. А затем опротестовала традицию ходить на выпускной в паре с мальчиком. Вернувшись в Штаты, она поступила в Говардский университет, где исторически учились чернокожие. Камала убеждена: жизненный опыт позволяет ей как никому другому бороться за права тех, кого в обществе игнорируют. Протестного запала хватало не только на социум, но и на семью. Мать скептически отнеслась к ее выбору карьеры прокурора. Девушка и сама понимала, что у представителей такой профессии обычно не очень хорошая репутация, но хотела изменить систему правосудия изнутри. В 1990 году она стала помощником окружного прокурора в Окленде и специализировалась на сексуальных преступлениях. Карьерный рост не заставил себя ждать: вскоре, уже сама будучи окружным прокурором Сан-Франциско, она боролась с подростковой проституцией. И вместо того чтобы клеймить девочек, относилась к ним как к жертвам. Потом Камала пересела в кресло генпрокурора Калифорнии, а позднее заняла пост сенатора от штата. С тех пор она всегда в центре внимания общественности. Противоречивая натураВ прошлом году Харрис решила участвовать в президентской гонке, а позже стала кандидатом в вице-президенты. Журналисты принялись скрупулезно изучать ее биографию и взгляды. Кто она — ультралевый идеолог или здравомыслящий центрист? В The New York Times Камалу называли прагматичной и умеренной, в консервативном Fox News — радикалкой. Сайт GovTrak, который не связывают ни с одной из партий, писал о ней как о сенаторе, активнее всех отстаивающем гражданские права и свободы. Даже Дональд Трамп, хоть и считал ее "мерзкой", говорил, что Камала — "самый либеральный человек в сенате". Правда, с таким описанием согласны не все. Во время президентской кампании всплыла противоречивая информация. Ее деятельность в системе правоохранительных органов изучали с пристрастием. Подсчитали, что за время работы Харрис прокурором в Сан-Франциско доля обвинительных приговоров выросла с 52 процентов до 67 — самый заметный всплеск за десять лет. Она выступала категорически против школьных прогулов, из-за чего многие родители отправлялись за решетку. И не хотела выпускать из заключения осужденных за ненасильственные преступления, поскольку "тюрьмы потеряют рабочих". Она также пыталась замять кражу техническим сотрудником кокаина из криминалистической лаборатории — ради этого тысячи дел, связанных с наркотиками, отправили в мусорное ведро. Больше всего вопросов вызвала ее позиция по смертной казни. В 2004-м Камала отказала в высшей мере наказания бандиту, застрелившему полицейского. А спустя десять лет возмутила прогрессивную общественность тем, что не признала смертную казнь противоречащей конституции. В 2015-м она не поддержала независимую проверку смертей при задержании, к тому же Камала выступила против обязательного ношения нательных камер для сотрудников правоохранительных органов. Во время предвыборной кампании она не могла определиться с позицией по здравоохранению. Поначалу поддерживала левых — план Берни Сандерса "Медицина для всех", предусматривающий отмену частных страховок. Потом представила свой, более центристский подход, в котором частникам место все же отводили. Впрочем, по некоторым вопросам она высказывалась даже радикальнее, чем Сандерс. Например, предложила шестимесячный оплачиваемый больничный и отпуск по семейным обстоятельствам, в том числе связанным с домашним насилием. Хотя Берни выступал лишь за три месяца. В тандеме с Байденом она одобряла оплату абортов из средств налогоплательщиков, отмечая, что это спасет жизни многим малоимущим женщинам. Их мнения с избранным президентом совпадают по многим вопросам. Например, они согласны, что за оружием в стране требуется более жесткий контроль. Но во взглядах на легализацию марихуаны на федеральном уровне расходятся. За такой либерализм Камалу критиковал даже родной отец — мол, зачем поддерживать стереотип о "курильщиках-бездельниках с Ямайки". Пример на будущееНа плечах Камалы Харрис лежит непростая задача: показать американскому народу, что цветная женщина на высоком посту — не просто дань новым тенденциям, а профессиональный выбор президента. Репортеры не раз спрашивали ее о "наследии Обамы" — первого чернокожего главы США. "У меня свое наследие", — отвечала она. Харрис подчеркивает: устраивать пляски вокруг ее принадлежности к какой-либо расе или культуре не нужно. "Когда я впервые претендовала на пост, столкнулась с тем, что меня заставляли определиться с идентичностью, нужно было втиснуться в какой-то отсек, который создали другие люди, — рассказывала она. — Я — это просто я. Может, кому-то нужно понять, что это значит, а мне и так нормально". При этом Барак Обама — ее давний приятель. Они сблизились еще в 2004 году, когда он баллотировался в сенат. Харрис поддержала его кандидатуру в 2008-м. В 2013-м Обама сделал ей комплимент: назвал "самым красивым генпрокурором в стране". Пришлось, правда, потом извиняться за сексистский комментарий. Учитывая, что Байден из-за возраста, вероятно, станет президентом одного срока, его зам и ее взгляды на вызовы, стоящие перед страной, особенно важны. Наблюдатели склонны считать ее прагматичным руководителем, который стремится решать проблемы. Однако, что бы ни случилось дальше, Харрис войдет в историю. Она уже — первая темнокожая американка на столь важном государственном посту. Сложно переоценить такое событие в раздираемой расовыми противоречиями Америке.
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Камала Харрис всю жизнь пробивала "стеклянные потолки" и всегда была первой. Первой женщиной — окружным прокурором Сан-Франциско и генпрокурором Калифорнии, первой индиано-американкой в сенате и, наконец, — первой женщиной — вице-президентом США. Ее девиз: "Позаботься о том, чтобы не стать последней". Каким был путь Харрис в Белый дом, вспоминает РИА Новости.
Протест в крови
"Кто я?" — этот экзистенциальный вопрос занимал Камалу с детства. Она родилась в семье иммигрантов. Мать Шьямала Гопалан — уроженка Индии, отец Дональд Харрис — с Ямайки. Воспитание — образцово интернациональное.
В детстве она часто гостила в Индии. На нее сильно повлияло общение с дедом — высокопоставленным чиновником и борцом за независимость страны. И с активисткой-бабушкой: та ездила по деревням и рассказывала женщинам, как предохраняться от нежелательной беременности. Дома в Окленде будущий вице-президент посещала и черную баптистскую церковь, и индуистский храм. Ее даже назвали в честь лотосоподобной богини Лакшми: буквально "Камала" означает "лотос".
После развода родителей Камала с сестрой и матерью переехали в Монреаль. "Я чувствовала себя уткой", — вспоминала она французскую школу. Девочка постоянно переспрашивала: "Quoi? Quoi? Quoi?" — для американцев кряканье звучит как "квак-квак-квак". В Канаде же началась ее протестная деятельность. Она не понаслышке знала, что такое демонстрация: взрослые часто брали ее с собой на марши. В 13 лет вместе с соседскими детьми она отстояла право играть на газоне перед их многоквартирным домом. А затем опротестовала традицию ходить на выпускной в паре с мальчиком.
Камала Харрис (в центре) со своей семьей на Ямайке
Вернувшись в Штаты, она поступила в Говардский университет, где исторически учились чернокожие. Камала убеждена: жизненный опыт позволяет ей как никому другому бороться за права тех, кого в обществе игнорируют.
Протестного запала хватало не только на социум, но и на семью. Мать скептически отнеслась к ее выбору карьеры прокурора. Девушка и сама понимала, что у представителей такой профессии обычно не очень хорошая репутация, но хотела изменить систему правосудия изнутри.
В 1990 году она стала помощником окружного прокурора в Окленде и специализировалась на сексуальных преступлениях. Карьерный рост не заставил себя ждать: вскоре, уже сама будучи окружным прокурором Сан-Франциско, она боролась с подростковой проституцией. И вместо того чтобы клеймить девочек, относилась к ним как к жертвам.
Потом Камала пересела в кресло генпрокурора Калифорнии, а позднее заняла пост сенатора от штата. С тех пор она всегда в центре внимания общественности.
В прошлом году Харрис решила участвовать в президентской гонке, а позже стала кандидатом в вице-президенты. Журналисты принялись скрупулезно изучать ее биографию и взгляды. Кто она — ультралевый идеолог или здравомыслящий центрист? В The New York Times Камалу называли прагматичной и умеренной, в консервативном Fox News — радикалкой. Сайт GovTrak, который не связывают ни с одной из партий, писал о ней как о сенаторе, активнее всех отстаивающем гражданские права и свободы. Даже Дональд Трамп, хоть и считал ее "мерзкой", говорил, что Камала — "самый либеральный человек в сенате".
Правда, с таким описанием согласны не все. Во время президентской кампании всплыла противоречивая информация. Ее деятельность в системе правоохранительных органов изучали с пристрастием.
Подсчитали, что за время работы Харрис прокурором в Сан-Франциско доля обвинительных приговоров выросла с 52 процентов до 67 — самый заметный всплеск за десять лет. Она выступала категорически против школьных прогулов, из-за чего многие родители отправлялись за решетку. И не хотела выпускать из заключения осужденных за ненасильственные преступления, поскольку "тюрьмы потеряют рабочих". Она также пыталась замять кражу техническим сотрудником кокаина из криминалистической лаборатории — ради этого тысячи дел, связанных с наркотиками, отправили в мусорное ведро.
Окружной прокурор Сан-Франциско Камала Харрис разговаривает со своими сторонниками перед пресс-конференцией "No on K". 2008 год
Больше всего вопросов вызвала ее позиция по смертной казни. В 2004-м Камала отказала в высшей мере наказания бандиту, застрелившему полицейского. А спустя десять лет возмутила прогрессивную общественность тем, что не признала смертную казнь противоречащей конституции. В 2015-м она не поддержала независимую проверку смертей при задержании, к тому же Камала выступила против обязательного ношения нательных камер для сотрудников правоохранительных органов.
Во время предвыборной кампании она не могла определиться с позицией по здравоохранению. Поначалу поддерживала левых — план Берни Сандерса "Медицина для всех", предусматривающий отмену частных страховок. Потом представила свой, более центристский подход, в котором частникам место все же отводили.
Впрочем, по некоторым вопросам она высказывалась даже радикальнее, чем Сандерс. Например, предложила шестимесячный оплачиваемый больничный и отпуск по семейным обстоятельствам, в том числе связанным с домашним насилием. Хотя Берни выступал лишь за три месяца.
У нового вице-президента США и большой любительницы кед Камалы Харрис наряд со смыслом. Огромным. Лавандовое пальто и приталенное платье в тон созданы темнокожими модельерами: Кристофером Джоном Роджерсом и Серджио Хадсоном соответственно. Оттенок, считают эксперты, выбран неспроста: во-первых, фиолетовый — один из трех официальных цветов движения суфражисток. Во-вторых, он получается смешением голубого (цвета демократов) и красного (цвета республиканцев), то есть это призыв к единению нации.
Дополнило образ роскошное жемчужное ожерелье Wilfredo Rosado. Этот камень в США традиционно ассоциируется со старой, европейской аристократией. Хотя Камала — первая темнокожая женщина и первая американка азиатского происхождения, которая стала вице-президентом США, но носит подобные украшения постоянно. Еще в университете она входила в женское студенческое сообщество "Двадцать жемчужин".
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У нового вице-президента США и большой любительницы кед Камалы Харрис наряд со смыслом. Огромным. Лавандовое пальто и приталенное платье в тон созданы темнокожими модельерами: Кристофером Джоном Роджерсом и Серджио Хадсоном соответственно. Оттенок, считают эксперты, выбран неспроста: во-первых, фиолетовый — один из трех официальных цветов движения суфражисток. Во-вторых, он получается смешением голубого (цвета демократов) и красного (цвета республиканцев), то есть это призыв к единению нации.
Дополнило образ роскошное жемчужное ожерелье Wilfredo Rosado. Этот камень в США традиционно ассоциируется со старой, европейской аристократией. Хотя Камала — первая темнокожая женщина и первая американка азиатского происхождения, которая стала вице-президентом США, но носит подобные украшения постоянно. Еще в университете она входила в женское студенческое сообщество "Двадцать жемчужин".
Редкий случай, когда первая леди осталась в тени нового вице-президента. Джилл Байден выбрала для церемонии твидовый костюм бренда Custom Markarian. Марка основана три года нью-йоркским дизайнером Александрой О'Нил и специализируется на подвенечных платьях. В тон наряду была и защитная маска голубого цвета, символизирующего надежду, а также верность партии демократов, с которой ассоциируется этот оттенок.
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Редкий случай, когда первая леди осталась в тени нового вице-президента. Джилл Байден выбрала для церемонии твидовый костюм бренда Custom Markarian. Марка основана три года нью-йоркским дизайнером Александрой О'Нил и специализируется на подвенечных платьях. В тон наряду была и защитная маска голубого цвета, символизирующего надежду, а также верность партии демократов, с которой ассоциируется этот оттенок.
С мужчинами все оказалось предсказуемо. Джо Байден приносил присягу и призывал к единению в темно-синем костюме одного из самых известных и респектабельных американских брендов — Ralph Lauren. Этой же марке был верен и муж вице-президента Камалы Харрис, Даг Эмхофф. Представители бренда гордо заявили, что такой патриотический выбор означает "возвращение к этикету и отстаиванию ценностей Америки".
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С мужчинами все оказалось предсказуемо. Джо Байден приносил присягу и призывал к единению в темно-синем костюме одного из самых известных и респектабельных американских брендов — Ralph Lauren. Этой же марке был верен и муж вице-президента Камалы Харрис, Даг Эмхофф. Представители бренда гордо заявили, что такой патриотический выбор означает "возвращение к этикету и отстаиванию ценностей Америки".
Поддержала Ralph Lauren и бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Для нее на заказ был сшит сиреневый брючный костюм, который некогда проигравший Трампу политик дополнила кашемировым пальто с замшевыми перчатками.
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Поддержала Ralph Lauren и бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Для нее на заказ был сшит сиреневый брючный костюм, который некогда проигравший Трампу политик дополнила кашемировым пальто с замшевыми перчатками.
Любимица прессы и бывшая первая леди Мишель Обама отдала предпочтение благородному оттенку марсала. Она была в стильных брюках палаццо с водолазкой, дополненные пальто Sergio Hudson, марки темнокожего дизайнера из Южной Каролины. Ее образ считают одним из самых стильных на инаугурации.
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Любимица прессы и бывшая первая леди Мишель Обама отдала предпочтение благородному оттенку марсала. Она была в стильных брюках палаццо с водолазкой, дополненные пальто Sergio Hudson, марки темнокожего дизайнера из Южной Каролины. Ее образ считают одним из самых стильных на инаугурации.
Соблюдать строгий дресс-код пришлось и эксцентричной Леди Гаге. Певица появилась в кутюрном наряде Schiaparelli, созданном специально для мероприятия: черном жакете и пышной красной юбке. Однако не обошлось без скандала: хотя креативный директор французского бренда Дэниел Роузберри утверждает, что на груди у Гаги была брошь "Голубь мира", в Сети придерживаются другого мнения. Говорят, это сойка-пересмешница, символ героини фильма-антиутопии "Голодные игры" Китнисс Эвердин.
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Соблюдать строгий дресс-код пришлось и эксцентричной Леди Гаге. Певица появилась в кутюрном наряде Schiaparelli, созданном специально для мероприятия: черном жакете и пышной красной юбке. Однако не обошлось без скандала: хотя креативный директор французского бренда Дэниел Роузберри утверждает, что на груди у Гаги была брошь "Голубь мира", в Сети придерживаются другого мнения. Говорят, это сойка-пересмешница, символ героини фильма-антиутопии "Голодные игры" Китнисс Эвердин.
Джей Ло, исполнившая композицию "America the beautiful", по сравнению с Гагой выглядела очень сдержанно и элегантно. Певица была в монохромном белом тотал-луке Chanel: романтичная шелковая блузка, широкие брюки и длинное твидовое пальто.
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Джей Ло, исполнившая композицию "America the beautiful", по сравнению с Гагой выглядела очень сдержанно и элегантно. Певица была в монохромном белом тотал-луке Chanel: романтичная шелковая блузка, широкие брюки и длинное твидовое пальто.
Двадцатидвухлетняя Аманда Горман стала самой юной поэтессой в истории инаугураций. На церемонии она прочитала поэму собственного сочинения "The hills we climb". Ярким образом девушки занималась Миучча Прада. Меньше чем через сутки после выступления ее двести тысяч подписчиков в инстаграме превратились в два миллиона.
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Двадцатидвухлетняя Аманда Горман стала самой юной поэтессой в истории инаугураций. На церемонии она прочитала поэму собственного сочинения "The hills we climb". Ярким образом девушки занималась Миучча Прада. Меньше чем через сутки после выступления ее двести тысяч подписчиков в инстаграме превратились в два миллиона.
Вечерний салют избранный президент с супругой наблюдали на балконе. Байден был в черном смокинге, а первая леди появилась в белом пальто и платье с цветочным принтом. Автор ее образа — американский дизайнер уругвайского происхождения Габриэла Херст, месяц назад ставшая креативным директором Chloé.
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Вечерний салют избранный президент с супругой наблюдали на балконе. Байден был в черном смокинге, а первая леди появилась в белом пальто и платье с цветочным принтом. Автор ее образа — американский дизайнер уругвайского происхождения Габриэла Херст, месяц назад ставшая креативным директором Chloé.
Пока действия Дональда Трампа на президентском посту вызывали ожесточенную критику, его жену Меланью, которая блистала дорогими нарядами, подтверждая статус одной из самых стильных первых леди в истории, хвалили фешен-эксперты. Хотя чета Трампов не появилась на инаугурации, демонстративно улетев отдыхать в Майами, обойтись без Меланьи в этой подборке сложно.
Утром в среду она покинула Белый дом в стильном черном пиджаке Chanel и юбке бренда Dolce & Gabbana, которому хранит верность уже много лет. Действительно, если уходить, то только с гордо поднятой головой и на шпильках, и миссис Трамп была в любимых Christian Louboutin.
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Пока действия Дональда Трампа на президентском посту вызывали ожесточенную критику, его жену Меланью, которая блистала дорогими нарядами, подтверждая статус одной из самых стильных первых леди в истории, хвалили фешен-эксперты. Хотя чета Трампов не появилась на инаугурации, демонстративно улетев отдыхать в Майами, обойтись без Меланьи в этой подборке сложно.
Утром в среду она покинула Белый дом в стильном черном пиджаке Chanel и юбке бренда Dolce & Gabbana, которому хранит верность уже много лет. Действительно, если уходить, то только с гордо поднятой головой и на шпильках, и миссис Трамп была в любимых Christian Louboutin.
У нового вице-президента США и большой любительницы кед Камалы Харрис наряд со смыслом. Огромным. Лавандовое пальто и приталенное платье в тон созданы темнокожими модельерами: Кристофером Джоном Роджерсом и Серджио Хадсоном соответственно. Оттенок, считают эксперты, выбран неспроста: во-первых, фиолетовый — один из трех официальных цветов движения суфражисток. Во-вторых, он получается смешением голубого (цвета демократов) и красного (цвета республиканцев), то есть это призыв к единению нации.
Дополнило образ роскошное жемчужное ожерелье Wilfredo Rosado. Этот камень в США традиционно ассоциируется со старой, европейской аристократией. Хотя Камала — первая темнокожая женщина и первая американка азиатского происхождения, которая стала вице-президентом США, но носит подобные украшения постоянно. Еще в университете она входила в женское студенческое сообщество "Двадцать жемчужин".
Редкий случай, когда первая леди осталась в тени нового вице-президента. Джилл Байден выбрала для церемонии твидовый костюм бренда Custom Markarian. Марка основана три года нью-йоркским дизайнером Александрой О'Нил и специализируется на подвенечных платьях. В тон наряду была и защитная маска голубого цвета, символизирующего надежду, а также верность партии демократов, с которой ассоциируется этот оттенок.
С мужчинами все оказалось предсказуемо. Джо Байден приносил присягу и призывал к единению в темно-синем костюме одного из самых известных и респектабельных американских брендов — Ralph Lauren. Этой же марке был верен и муж вице-президента Камалы Харрис, Даг Эмхофф. Представители бренда гордо заявили, что такой патриотический выбор означает "возвращение к этикету и отстаиванию ценностей Америки".
Поддержала Ralph Lauren и бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Для нее на заказ был сшит сиреневый брючный костюм, который некогда проигравший Трампу политик дополнила кашемировым пальто с замшевыми перчатками.
Любимица прессы и бывшая первая леди Мишель Обама отдала предпочтение благородному оттенку марсала. Она была в стильных брюках палаццо с водолазкой, дополненные пальто Sergio Hudson, марки темнокожего дизайнера из Южной Каролины. Ее образ считают одним из самых стильных на инаугурации.
Соблюдать строгий дресс-код пришлось и эксцентричной Леди Гаге. Певица появилась в кутюрном наряде Schiaparelli, созданном специально для мероприятия: черном жакете и пышной красной юбке. Однако не обошлось без скандала: хотя креативный директор французского бренда Дэниел Роузберри утверждает, что на груди у Гаги была брошь "Голубь мира", в Сети придерживаются другого мнения. Говорят, это сойка-пересмешница, символ героини фильма-антиутопии "Голодные игры" Китнисс Эвердин.
Джей Ло, исполнившая композицию "America the beautiful", по сравнению с Гагой выглядела очень сдержанно и элегантно. Певица была в монохромном белом тотал-луке Chanel: романтичная шелковая блузка, широкие брюки и длинное твидовое пальто.
Двадцатидвухлетняя Аманда Горман стала самой юной поэтессой в истории инаугураций. На церемонии она прочитала поэму собственного сочинения "The hills we climb". Ярким образом девушки занималась Миучча Прада. Меньше чем через сутки после выступления ее двести тысяч подписчиков в инстаграме превратились в два миллиона.
Вечерний салют избранный президент с супругой наблюдали на балконе. Байден был в черном смокинге, а первая леди появилась в белом пальто и платье с цветочным принтом. Автор ее образа — американский дизайнер уругвайского происхождения Габриэла Херст, месяц назад ставшая креативным директором Chloé.
Пока действия Дональда Трампа на президентском посту вызывали ожесточенную критику, его жену Меланью, которая блистала дорогими нарядами, подтверждая статус одной из самых стильных первых леди в истории, хвалили фешен-эксперты. Хотя чета Трампов не появилась на инаугурации, демонстративно улетев отдыхать в Майами, обойтись без Меланьи в этой подборке сложно.
Утром в среду она покинула Белый дом в стильном черном пиджаке Chanel и юбке бренда Dolce & Gabbana, которому хранит верность уже много лет. Действительно, если уходить, то только с гордо поднятой головой и на шпильках, и миссис Трамп была в любимых Christian Louboutin.
В тандеме с Байденом она одобряла оплату абортов из средств налогоплательщиков, отмечая, что это спасет жизни многим малоимущим женщинам. Их мнения с избранным президентом совпадают по многим вопросам. Например, они согласны, что за оружием в стране требуется более жесткий контроль. Но во взглядах на легализацию марихуаны на федеральном уровне расходятся. За такой либерализм Камалу критиковал даже родной отец — мол, зачем поддерживать стереотип о "курильщиках-бездельниках с Ямайки".
Пример на будущее
На плечах Камалы Харрис лежит непростая задача: показать американскому народу, что цветная женщина на высоком посту — не просто дань новым тенденциям, а профессиональный выбор президента.
Репортеры не раз спрашивали ее о "наследии Обамы" — первого чернокожего главы США. "У меня свое наследие", — отвечала она.
Харрис подчеркивает: устраивать пляски вокруг ее принадлежности к какой-либо расе или культуре не нужно. "Когда я впервые претендовала на пост, столкнулась с тем, что меня заставляли определиться с идентичностью, нужно было втиснуться в какой-то отсек, который создали другие люди, — рассказывала она. — Я — это просто я. Может, кому-то нужно понять, что это значит, а мне и так нормально".
Президент США Барак Обама и генеральный прокурор Калифорнии Камала Харрис в международном аэропорту Сан-Франциско. 2012 год
При этом Барак Обама — ее давний приятель. Они сблизились еще в 2004 году, когда он баллотировался в сенат. Харрис поддержала его кандидатуру в 2008-м. В 2013-м Обама сделал ей комплимент: назвал "самым красивым генпрокурором в стране". Пришлось, правда, потом извиняться за сексистский комментарий.
Учитывая, что Байден из-за возраста, вероятно, станет президентом одного срока, его зам и ее взгляды на вызовы, стоящие перед страной, особенно важны. Наблюдатели склонны считать ее прагматичным руководителем, который стремится решать проблемы. Однако, что бы ни случилось дальше, Харрис войдет в историю. Она уже — первая темнокожая американка на столь важном государственном посту. Сложно переоценить такое событие в раздираемой расовыми противоречиями Америке.
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