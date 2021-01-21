В Сети обсуждают наряды участников инаугурации Джо Байдена

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У нового вице-президента США и большой любительницы кед Камалы Харрис наряд со смыслом. Огромным. Лавандовое пальто и приталенное платье в тон созданы темнокожими модельерами: Кристофером Джоном Роджерсом и Серджио Хадсоном соответственно. Оттенок, считают эксперты, выбран неспроста: во-первых, фиолетовый – один из трех официальных цветов движения суфражисток. Во-вторых, он получается смешением голубого (цвета демократов) и красного (цвета республиканцев), то есть это призыв к единению нации.

Дополнило образ роскошное жемчужное ожерелье Wilfredo Rosado. Этот камень в США традиционно ассоциируется со старой, европейской аристократией. Хотя Камала – первая темнокожая женщина и первая американка азиатского происхождения, которая стала вице-президентом США, но носит подобные украшения постоянно. Еще в университете она входила в женское студенческое сообщество “Двадцать жемчужин”.