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https://ria.ru/20210121/inauguratsiya-1593982446.html
В Сети обсуждают наряды участников инаугурации Джо Байдена
В Сети обсуждают наряды участников инаугурации Джо Байдена
Вчера в Капитолии при соблюдении особых мер предосторожности состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Традиционный гимн США исполнила... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:19
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вчера в Капитолии при соблюдении особых мер предосторожности состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Традиционный гимн США исполнила Леди Гага, также перед публикой выступила Дженнифер Лопес. В условиях отсутствия красных дорожек, перенесенных из-за пандемии на неопределенный срок, все внимание публики и прессы было приковано не столько к речам, сколько к нарядам. О том, почему новый вице-президент США верна жемчугу, какой американский фэшн-бренд поддержал Байден и что не так с жакетом Леди Гаги, – в фотоленте РИА Новости.
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96
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мода, фото, стиль жизни, новости культуры, знаменитости, дженнифер лопес, джо байден, в мире

В Сети обсуждают наряды участников инаугурации Джо Байдена

13:19 21.01.2021 (обновлено: 13:43 21.01.2021)
 
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Вчера в Капитолии при соблюдении особых мер предосторожности состоялась церемония инаугурации 46-го президента США Джо Байдена. Традиционный гимн США исполнила Леди Гага, также перед публикой выступила Дженнифер Лопес. В условиях отсутствия красных дорожек, перенесенных из-за пандемии на неопределенный срок, все внимание публики и прессы было приковано не столько к речам, сколько к нарядам. О том, почему новый вице-президент США верна жемчугу, какой американский фэшн-бренд поддержал Байден и что не так с жакетом Леди Гаги, – в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / J. Scott Applewhite

У нового вице-президента США и большой любительницы кед Камалы Харрис наряд со смыслом. Огромным. Лавандовое пальто и приталенное платье в тон созданы темнокожими модельерами: Кристофером Джоном Роджерсом и Серджио Хадсоном соответственно. Оттенок, считают эксперты, выбран неспроста: во-первых, фиолетовый – один из трех официальных цветов движения суфражисток. Во-вторых, он получается смешением  голубого (цвета демократов) и красного (цвета республиканцев), то есть это призыв к единению нации. 

Дополнило образ роскошное жемчужное ожерелье Wilfredo Rosado. Этот камень в США традиционно ассоциируется со старой, европейской аристократией. Хотя Камала – первая темнокожая женщина и первая американка азиатского происхождения, которая стала вице-президентом США, но носит подобные украшения постоянно. Еще в университете она входила в женское студенческое сообщество “Двадцать жемчужин”.

Вице-президент Камала Харрис и ее муж Дуг Эмхофф после церемонии инаугурации президента Джо Байдена
1 из 10

У нового вице-президента США и большой любительницы кед Камалы Харрис наряд со смыслом. Огромным. Лавандовое пальто и приталенное платье в тон созданы темнокожими модельерами: Кристофером Джоном Роджерсом и Серджио Хадсоном соответственно. Оттенок, считают эксперты, выбран неспроста: во-первых, фиолетовый – один из трех официальных цветов движения суфражисток. Во-вторых, он получается смешением  голубого (цвета демократов) и красного (цвета республиканцев), то есть это призыв к единению нации. 

Дополнило образ роскошное жемчужное ожерелье Wilfredo Rosado. Этот камень в США традиционно ассоциируется со старой, европейской аристократией. Хотя Камала – первая темнокожая женщина и первая американка азиатского происхождения, которая стала вице-президентом США, но носит подобные украшения постоянно. Еще в университете она входила в женское студенческое сообщество “Двадцать жемчужин”.

© AP Photo / J. Scott Applewhite
© AP Photo / J. Scott Applewhite

Редкий случай, когда первая леди осталась в тени нового вице-президента. Джилл Байден выбрала для церемонии твидовый костюм бренда Custom Markarian. Марка основана три года нью-йоркским дизайнером Александрой О'Нил и специализируется на подвенечных платьях. В тон наряду была и защитная маска голубого цвета, символизирующего надежду, а также верность партии демократов, с которой ассоциируется этот оттенок. 

Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Байден
2 из 10

Редкий случай, когда первая леди осталась в тени нового вице-президента. Джилл Байден выбрала для церемонии твидовый костюм бренда Custom Markarian. Марка основана три года нью-йоркским дизайнером Александрой О'Нил и специализируется на подвенечных платьях. В тон наряду была и защитная маска голубого цвета, символизирующего надежду, а также верность партии демократов, с которой ассоциируется этот оттенок. 

© AP Photo / J. Scott Applewhite
© AP Photo / Alex Brandon, Pool

С мужчинами все оказалось предсказуемо. Джо Байден приносил присягу и призывал к единению в темно-синем костюме одного из самых известных и респектабельных американских брендов – Ralph Lauren. Этой же марке был верен и муж вице-президента Камалы Харрис, Даг Эмхофф. Представители бренда гордо заявили, что такой патриотический выбор означает "возвращение к этикету и отстаиванию ценностей Америки".

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден возле Белого дома в Вашингтоне
3 из 10

С мужчинами все оказалось предсказуемо. Джо Байден приносил присягу и призывал к единению в темно-синем костюме одного из самых известных и респектабельных американских брендов – Ralph Lauren. Этой же марке был верен и муж вице-президента Камалы Харрис, Даг Эмхофф. Представители бренда гордо заявили, что такой патриотический выбор означает "возвращение к этикету и отстаиванию ценностей Америки".

© AP Photo / Alex Brandon, Pool
© REUTERS / Jonathan Ernst/Pool

Поддержала Ralph Lauren и бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Для нее на заказ был сшит сиреневый брючный костюм, который некогда проигравший Трампу политик дополнила кашемировым пальто с замшевыми перчатками.

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон перед инаугурацией Джо Байдена
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Поддержала Ralph Lauren и бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Для нее на заказ был сшит сиреневый брючный костюм, который некогда проигравший Трампу политик дополнила кашемировым пальто с замшевыми перчатками.

© REUTERS / Jonathan Ernst/Pool
© REUTERS / Win McNamee/Poo

Любимица прессы и бывшая первая леди Мишель Обама отдала предпочтение благородному оттенку марсала. Она была в стильных брюках палаццо с водолазкой, дополненные пальто Sergio Hudson, марки темнокожего дизайнера из Южной Каролины. Ее образ считают одним из самых стильных на инаугурации.

Бывший президент США Барак Обама и Мишель Обама прибывают на 59-ю президентскую инаугурацию в Вашингтон, США
5 из 10

Любимица прессы и бывшая первая леди Мишель Обама отдала предпочтение благородному оттенку марсала. Она была в стильных брюках палаццо с водолазкой, дополненные пальто Sergio Hudson, марки темнокожего дизайнера из Южной Каролины. Ее образ считают одним из самых стильных на инаугурации.

© REUTERS / Win McNamee/Poo
© REUTERS / Kevin Lamarque

Соблюдать строгий дресс-код пришлось и эксцентричной Леди Гаге. Певица появилась в кутюрном наряде Schiaparelli, созданном специально для мероприятия: черном жакете и пышной красной юбке. Однако не обошлось без скандала: хотя креативный директор французского бренда Дэниел Роузберри утверждает, что на груди у Гаги была брошь “Голубь мира”, в Сети придерживаются другого мнения. Говорят, это сойка-пересмешница, символ героини фильма-антиутопии "Голодные игры" Китнисс Эвердин. 

Леди Гага поет Национальный гимн США во время инаугурации Джо Байдена
6 из 10

Соблюдать строгий дресс-код пришлось и эксцентричной Леди Гаге. Певица появилась в кутюрном наряде Schiaparelli, созданном специально для мероприятия: черном жакете и пышной красной юбке. Однако не обошлось без скандала: хотя креативный директор французского бренда Дэниел Роузберри утверждает, что на груди у Гаги была брошь “Голубь мира”, в Сети придерживаются другого мнения. Говорят, это сойка-пересмешница, символ героини фильма-антиутопии "Голодные игры" Китнисс Эвердин. 

© REUTERS / Kevin Lamarque
© AP Photo / Andrew Harnik

Джей Ло, исполнившая композицию "America the beautiful", по сравнению с Гагой выглядела очень сдержанно и элегантно. Певица была в монохромном белом тотал-луке Chanel: романтичная шелковая блузка, широкие брюки и длинное твидовое пальто.

Дженнифер Лопес перед выступлением на 59-й президентской инаугурации в Капитолии США в Вашингтоне
7 из 10

Джей Ло, исполнившая композицию "America the beautiful", по сравнению с Гагой выглядела очень сдержанно и элегантно. Певица была в монохромном белом тотал-луке Chanel: романтичная шелковая блузка, широкие брюки и длинное твидовое пальто.

© AP Photo / Andrew Harnik
© REUTERS / Win McNamee/Pool

22-летняя Аманда Горман стала самой юной поэтессой в истории инаугураций. На церемонии она прочитала поэму собственного сочинения "The hills we climb". Ярким образом девушки занималась Миучча Прада. Меньше чем через сутки после выступления ее двести тысяч подписчиков в инстаграме превратились в два миллиона.

Поэтесса Аманда Горман перед 59-й президентской инаугурации в Вашингтоне, США
8 из 10

22-летняя Аманда Горман стала самой юной поэтессой в истории инаугураций. На церемонии она прочитала поэму собственного сочинения "The hills we climb". Ярким образом девушки занималась Миучча Прада. Меньше чем через сутки после выступления ее двести тысяч подписчиков в инстаграме превратились в два миллиона.

© REUTERS / Win McNamee/Pool
© AP Photo / Evan Vucci

Вечерний салют избранный президент с супругой наблюдали на балконе. Байден был в черном смокинге, а первая леди появилась в белом пальто и платье с цветочным принтом. Автор ее образа – американский дизайнер уругвайского происхождения Габриэла Херст, месяц назад ставшая креативным директором Chloé.

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден смотрят фейерверк с балкона Белого дома
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Вечерний салют избранный президент с супругой наблюдали на балконе. Байден был в черном смокинге, а первая леди появилась в белом пальто и платье с цветочным принтом. Автор ее образа – американский дизайнер уругвайского происхождения Габриэла Херст, месяц назад ставшая креативным директором Chloé.

© AP Photo / Evan Vucci
© AP Photo / Alex Brandon

Пока действия Дональда Трампа на президентском посту вызывали ожесточенную критику, его жену Меланью, которая блистала дорогими нарядами, подтверждая статус одной из самых стильных первых леди в истории, хвалили фэшн-эксперты. Хотя чета Трампов не появилась на инаугурации, демонстративно улетев отдыхать в Майами, обойтись без Меланьи в этой подборке сложно. 

Утром в среду она покинула Белый дом в стильном черном пиджаке Chanel и юбке бренда Dolce & Gabbana, которому хранит верность уже много лет. Действительно, если уходить, то только с гордо поднятой головой и на шпильках, и миссис Трамп была в любимых Christian Louboutin.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
10 из 10

Пока действия Дональда Трампа на президентском посту вызывали ожесточенную критику, его жену Меланью, которая блистала дорогими нарядами, подтверждая статус одной из самых стильных первых леди в истории, хвалили фэшн-эксперты. Хотя чета Трампов не появилась на инаугурации, демонстративно улетев отдыхать в Майами, обойтись без Меланьи в этой подборке сложно. 

Утром в среду она покинула Белый дом в стильном черном пиджаке Chanel и юбке бренда Dolce & Gabbana, которому хранит верность уже много лет. Действительно, если уходить, то только с гордо поднятой головой и на шпильках, и миссис Трамп была в любимых Christian Louboutin.

© AP Photo / Alex Brandon
 
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