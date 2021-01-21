В Сети обсуждают наряды участников инаугурации Джо Байдена
У нового вице-президента США и большой любительницы кед Камалы Харрис наряд со смыслом. Огромным. Лавандовое пальто и приталенное платье в тон созданы темнокожими модельерами: Кристофером Джоном Роджерсом и Серджио Хадсоном соответственно. Оттенок, считают эксперты, выбран неспроста: во-первых, фиолетовый – один из трех официальных цветов движения суфражисток. Во-вторых, он получается смешением голубого (цвета демократов) и красного (цвета республиканцев), то есть это призыв к единению нации.
Дополнило образ роскошное жемчужное ожерелье Wilfredo Rosado. Этот камень в США традиционно ассоциируется со старой, европейской аристократией. Хотя Камала – первая темнокожая женщина и первая американка азиатского происхождения, которая стала вице-президентом США, но носит подобные украшения постоянно. Еще в университете она входила в женское студенческое сообщество “Двадцать жемчужин”.
У нового вице-президента США и большой любительницы кед Камалы Харрис наряд со смыслом. Огромным. Лавандовое пальто и приталенное платье в тон созданы темнокожими модельерами: Кристофером Джоном Роджерсом и Серджио Хадсоном соответственно. Оттенок, считают эксперты, выбран неспроста: во-первых, фиолетовый – один из трех официальных цветов движения суфражисток. Во-вторых, он получается смешением голубого (цвета демократов) и красного (цвета республиканцев), то есть это призыв к единению нации.
Дополнило образ роскошное жемчужное ожерелье Wilfredo Rosado. Этот камень в США традиционно ассоциируется со старой, европейской аристократией. Хотя Камала – первая темнокожая женщина и первая американка азиатского происхождения, которая стала вице-президентом США, но носит подобные украшения постоянно. Еще в университете она входила в женское студенческое сообщество “Двадцать жемчужин”.
Редкий случай, когда первая леди осталась в тени нового вице-президента. Джилл Байден выбрала для церемонии твидовый костюм бренда Custom Markarian. Марка основана три года нью-йоркским дизайнером Александрой О'Нил и специализируется на подвенечных платьях. В тон наряду была и защитная маска голубого цвета, символизирующего надежду, а также верность партии демократов, с которой ассоциируется этот оттенок.
Редкий случай, когда первая леди осталась в тени нового вице-президента. Джилл Байден выбрала для церемонии твидовый костюм бренда Custom Markarian. Марка основана три года нью-йоркским дизайнером Александрой О'Нил и специализируется на подвенечных платьях. В тон наряду была и защитная маска голубого цвета, символизирующего надежду, а также верность партии демократов, с которой ассоциируется этот оттенок.
С мужчинами все оказалось предсказуемо. Джо Байден приносил присягу и призывал к единению в темно-синем костюме одного из самых известных и респектабельных американских брендов – Ralph Lauren. Этой же марке был верен и муж вице-президента Камалы Харрис, Даг Эмхофф. Представители бренда гордо заявили, что такой патриотический выбор означает "возвращение к этикету и отстаиванию ценностей Америки".
С мужчинами все оказалось предсказуемо. Джо Байден приносил присягу и призывал к единению в темно-синем костюме одного из самых известных и респектабельных американских брендов – Ralph Lauren. Этой же марке был верен и муж вице-президента Камалы Харрис, Даг Эмхофф. Представители бренда гордо заявили, что такой патриотический выбор означает "возвращение к этикету и отстаиванию ценностей Америки".
Поддержала Ralph Lauren и бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Для нее на заказ был сшит сиреневый брючный костюм, который некогда проигравший Трампу политик дополнила кашемировым пальто с замшевыми перчатками.
Поддержала Ralph Lauren и бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Для нее на заказ был сшит сиреневый брючный костюм, который некогда проигравший Трампу политик дополнила кашемировым пальто с замшевыми перчатками.
Любимица прессы и бывшая первая леди Мишель Обама отдала предпочтение благородному оттенку марсала. Она была в стильных брюках палаццо с водолазкой, дополненные пальто Sergio Hudson, марки темнокожего дизайнера из Южной Каролины. Ее образ считают одним из самых стильных на инаугурации.
Любимица прессы и бывшая первая леди Мишель Обама отдала предпочтение благородному оттенку марсала. Она была в стильных брюках палаццо с водолазкой, дополненные пальто Sergio Hudson, марки темнокожего дизайнера из Южной Каролины. Ее образ считают одним из самых стильных на инаугурации.
Соблюдать строгий дресс-код пришлось и эксцентричной Леди Гаге. Певица появилась в кутюрном наряде Schiaparelli, созданном специально для мероприятия: черном жакете и пышной красной юбке. Однако не обошлось без скандала: хотя креативный директор французского бренда Дэниел Роузберри утверждает, что на груди у Гаги была брошь “Голубь мира”, в Сети придерживаются другого мнения. Говорят, это сойка-пересмешница, символ героини фильма-антиутопии "Голодные игры" Китнисс Эвердин.
Соблюдать строгий дресс-код пришлось и эксцентричной Леди Гаге. Певица появилась в кутюрном наряде Schiaparelli, созданном специально для мероприятия: черном жакете и пышной красной юбке. Однако не обошлось без скандала: хотя креативный директор французского бренда Дэниел Роузберри утверждает, что на груди у Гаги была брошь “Голубь мира”, в Сети придерживаются другого мнения. Говорят, это сойка-пересмешница, символ героини фильма-антиутопии "Голодные игры" Китнисс Эвердин.
Джей Ло, исполнившая композицию "America the beautiful", по сравнению с Гагой выглядела очень сдержанно и элегантно. Певица была в монохромном белом тотал-луке Chanel: романтичная шелковая блузка, широкие брюки и длинное твидовое пальто.
Джей Ло, исполнившая композицию "America the beautiful", по сравнению с Гагой выглядела очень сдержанно и элегантно. Певица была в монохромном белом тотал-луке Chanel: романтичная шелковая блузка, широкие брюки и длинное твидовое пальто.
22-летняя Аманда Горман стала самой юной поэтессой в истории инаугураций. На церемонии она прочитала поэму собственного сочинения "The hills we climb". Ярким образом девушки занималась Миучча Прада. Меньше чем через сутки после выступления ее двести тысяч подписчиков в инстаграме превратились в два миллиона.
22-летняя Аманда Горман стала самой юной поэтессой в истории инаугураций. На церемонии она прочитала поэму собственного сочинения "The hills we climb". Ярким образом девушки занималась Миучча Прада. Меньше чем через сутки после выступления ее двести тысяч подписчиков в инстаграме превратились в два миллиона.
Вечерний салют избранный президент с супругой наблюдали на балконе. Байден был в черном смокинге, а первая леди появилась в белом пальто и платье с цветочным принтом. Автор ее образа – американский дизайнер уругвайского происхождения Габриэла Херст, месяц назад ставшая креативным директором Chloé.
Вечерний салют избранный президент с супругой наблюдали на балконе. Байден был в черном смокинге, а первая леди появилась в белом пальто и платье с цветочным принтом. Автор ее образа – американский дизайнер уругвайского происхождения Габриэла Херст, месяц назад ставшая креативным директором Chloé.
Пока действия Дональда Трампа на президентском посту вызывали ожесточенную критику, его жену Меланью, которая блистала дорогими нарядами, подтверждая статус одной из самых стильных первых леди в истории, хвалили фэшн-эксперты. Хотя чета Трампов не появилась на инаугурации, демонстративно улетев отдыхать в Майами, обойтись без Меланьи в этой подборке сложно.
Утром в среду она покинула Белый дом в стильном черном пиджаке Chanel и юбке бренда Dolce & Gabbana, которому хранит верность уже много лет. Действительно, если уходить, то только с гордо поднятой головой и на шпильках, и миссис Трамп была в любимых Christian Louboutin.
Пока действия Дональда Трампа на президентском посту вызывали ожесточенную критику, его жену Меланью, которая блистала дорогими нарядами, подтверждая статус одной из самых стильных первых леди в истории, хвалили фэшн-эксперты. Хотя чета Трампов не появилась на инаугурации, демонстративно улетев отдыхать в Майами, обойтись без Меланьи в этой подборке сложно.
Утром в среду она покинула Белый дом в стильном черном пиджаке Chanel и юбке бренда Dolce & Gabbana, которому хранит верность уже много лет. Действительно, если уходить, то только с гордо поднятой головой и на шпильках, и миссис Трамп была в любимых Christian Louboutin.