СМИ сообщили о подготовке к введению третьего карантина во Франции
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Французские власти готовятся ввести третий карантин в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche.
Источник газеты отметил, что решение "находится на грани принятия, обсуждаются только сроки и условия". Карантин должен будет начаться до конца следующей недели и продлиться "по крайней мере" в течение трех недель. Введение таких мер объясняется распространением британской мутации коронавируса и штамма из ЮАР.
Уже в среду президент Франции Эммануэль Макрон выступит по этому вопросу, пишет газета.
Отмечается, что правительство рассматривает, как наилучшим образом организовать третий карантин: ограничение поездок и передвижения должно сопровождаться лишь частичным закрытием или сокращением часов работы магазинов, продающих товары не первой необходимости. Министр образования Жан-Мишель Бланкер в интервью газете отметил, что школы должны оставаться отрытыми.
С 15 декабря во Франции действует комендантский час из-за пандемии коронавирусной инфекции. С 16 января он начинается с 18 часов вечера, а не с 20, как было ранее. Музеи, кинотеатры, театры, рестораны и бары закрыты.
Всего во Франции выявлено более трех миллионов случая заболевания, более 72 тысяч человек умерли.
21 марта 2020, 07:57Распространение коронавирусаТак победим: как остановить коронавирус