https://ria.ru/20210124/karantin-1594350830.html

СМИ сообщили о подготовке к введению третьего карантина во Франции

СМИ сообщили о подготовке к введению третьего карантина во Франции

Французские власти готовятся ввести третий карантин в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T11:38

2021-01-24T11:38

2021-01-24T11:38

эммануэль макрон

здоровье - общество

юар

в мире

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

франция

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Французские власти готовятся ввести третий карантин в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche.Источник газеты отметил, что решение "находится на грани принятия, обсуждаются только сроки и условия". Карантин должен будет начаться до конца следующей недели и продлиться "по крайней мере" в течение трех недель. Введение таких мер объясняется распространением британской мутации коронавируса и штамма из ЮАР.Уже в среду президент Франции Эммануэль Макрон выступит по этому вопросу, пишет газета.Отмечается, что правительство рассматривает, как наилучшим образом организовать третий карантин: ограничение поездок и передвижения должно сопровождаться лишь частичным закрытием или сокращением часов работы магазинов, продающих товары не первой необходимости. Министр образования Жан-Мишель Бланкер в интервью газете отметил, что школы должны оставаться отрытыми.С 15 декабря во Франции действует комендантский час из-за пандемии коронавирусной инфекции. С 16 января он начинается с 18 часов вечера, а не с 20, как было ранее. Музеи, кинотеатры, театры, рестораны и бары закрыты.Всего во Франции выявлено более трех миллионов случая заболевания, более 72 тысяч человек умерли.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/vaktsina-1594162286.html

юар

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эммануэль макрон, здоровье - общество, юар, в мире, коронавирус covid-19, франция