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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/karantin-1594350830.html
СМИ сообщили о подготовке к введению третьего карантина во Франции
СМИ сообщили о подготовке к введению третьего карантина во Франции
Французские власти готовятся ввести третий карантин в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T11:38
2021-01-24T11:38
эммануэль макрон
здоровье - общество
юар
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
франция
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Французские власти готовятся ввести третий карантин в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche.Источник газеты отметил, что решение "находится на грани принятия, обсуждаются только сроки и условия". Карантин должен будет начаться до конца следующей недели и продлиться "по крайней мере" в течение трех недель. Введение таких мер объясняется распространением британской мутации коронавируса и штамма из ЮАР.Уже в среду президент Франции Эммануэль Макрон выступит по этому вопросу, пишет газета.Отмечается, что правительство рассматривает, как наилучшим образом организовать третий карантин: ограничение поездок и передвижения должно сопровождаться лишь частичным закрытием или сокращением часов работы магазинов, продающих товары не первой необходимости. Министр образования Жан-Мишель Бланкер в интервью газете отметил, что школы должны оставаться отрытыми.С 15 декабря во Франции действует комендантский час из-за пандемии коронавирусной инфекции. С 16 января он начинается с 18 часов вечера, а не с 20, как было ранее. Музеи, кинотеатры, театры, рестораны и бары закрыты.Всего во Франции выявлено более трех миллионов случая заболевания, более 72 тысяч человек умерли.
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эммануэль макрон, здоровье - общество, юар, в мире, коронавирус covid-19, франция

СМИ сообщили о подготовке к введению третьего карантина во Франции

11:38 24.01.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЛюди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже
Люди стоят в очереди возле продуктового магазина в Париже - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Французские власти готовятся ввести третий карантин в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет газета Le Journal du Dimanche.
Источник газеты отметил, что решение "находится на грани принятия, обсуждаются только сроки и условия". Карантин должен будет начаться до конца следующей недели и продлиться "по крайней мере" в течение трех недель. Введение таких мер объясняется распространением британской мутации коронавируса и штамма из ЮАР.
Уже в среду президент Франции Эммануэль Макрон выступит по этому вопросу, пишет газета.
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Отмечается, что правительство рассматривает, как наилучшим образом организовать третий карантин: ограничение поездок и передвижения должно сопровождаться лишь частичным закрытием или сокращением часов работы магазинов, продающих товары не первой необходимости. Министр образования Жан-Мишель Бланкер в интервью газете отметил, что школы должны оставаться отрытыми.
С 15 декабря во Франции действует комендантский час из-за пандемии коронавирусной инфекции. С 16 января он начинается с 18 часов вечера, а не с 20, как было ранее. Музеи, кинотеатры, театры, рестораны и бары закрыты.
Всего во Франции выявлено более трех миллионов случая заболевания, более 72 тысяч человек умерли.
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