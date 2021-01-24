https://ria.ru/20210124/germaniya-1594394030.html

В Берлине призвали не связывать судьбу "Северного потока — 2" с Навальным

В Берлине призвали не связывать судьбу "Северного потока — 2" с Навальным

Координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф, представитель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии, высказался... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T20:22

2021-01-24T20:22

2021-01-24T20:22

европарламент

манфред вебер

северный поток — 2

алексей навальный

евросоюз

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

германия

европа

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф, представитель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии, высказался против новых санкций в отношении России и призвал не связывать судьбу "Северного потока — 2" с арестом Алексея Навального. Издание Saarbrücker Zeitung опубликовало отрывки интервью с ним, которое выйдет в понедельник.Вопрос введения новых санкций обсуждается в Евросоюзе на фоне ареста Навального. Так Европарламент из-за этого в четверг принял резолюцию, в которой потребовал от правительств стран Евросоюза "незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.При этом, Заатхофф заявил медиагруппе RND, что призывает освободить всех задержанных на несогласованных акциях в РФ в субботу."Когда люди на демонстрациях хотят выразить свое мнение, они должны делать это без боязни государственного насилия, ареста или других репрессий. Немедленное освобождение мирных демонстрантов и Алексея Навального было бы первым шагом, чтобы восстановить утраченное доверие (к властям РФ)", - заявил Заатхофф.Глава фракции центристов в Европарламенте, член правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз Манфред Вебер в свою очередь заявил RND о необходимости для ЕС принять санкции против РФ.Вебер, который стоял за принятием резолюции Европарламента с призывом ввести санкции против РФ, отметил, в частности, что денежные потоки окружения Путина в Европе должны быть прекращены, а остановка проекта "Северный поток — 2" должна "оставаться на столе". "То, как сейчас обходятся с российской оппозицией, является мерилом будущих отношений между ЕС и Россией", - пояснил Вебер.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

германия

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европарламент, манфред вебер, северный поток — 2, алексей навальный, евросоюз, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), германия, европа, в мире