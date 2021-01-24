В Берлине призвали не связывать судьбу "Северного потока — 2" с Навальным
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Координатор правительства Германии по делам с Россией Йоханн Заатхофф, представитель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии, высказался против новых санкций в отношении России и призвал не связывать судьбу "Северного потока — 2" с арестом Алексея Навального. Издание Saarbrücker Zeitung опубликовало отрывки интервью с ним, которое выйдет в понедельник.
Вопрос введения новых санкций обсуждается в Евросоюзе на фоне ареста Навального. Так Европарламент из-за этого в четверг принял резолюцию, в которой потребовал от правительств стран Евросоюза "незамедлительно воспрепятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с его задержанием.
В опубликованных в воскресенье отрывках интервью Заатхофф прокомментировал отношения с РФ. Он считает, что не нужно вводить новые санкции против России, так как "это не решает проблем". Кроме того, он призвал не связывать судьбу "Северного потока — 2" с арестом Навального: "Эти две темы не связаны друг с другом".
При этом, Заатхофф заявил медиагруппе RND, что призывает освободить всех задержанных на несогласованных акциях в РФ в субботу.
"Когда люди на демонстрациях хотят выразить свое мнение, они должны делать это без боязни государственного насилия, ареста или других репрессий. Немедленное освобождение мирных демонстрантов и Алексея Навального было бы первым шагом, чтобы восстановить утраченное доверие (к властям РФ)", - заявил Заатхофф.
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Глава фракции центристов в Европарламенте, член правящей в ФРГ партии Христианско-демократический союз Манфред Вебер в свою очередь заявил RND о необходимости для ЕС принять санкции против РФ.
"Главы МИД ЕС (они в понедельник, 25 января, проведут переговоры и могут обсудить арест Навального - ред.) не должны делать вид, что ничего не происходит, и ограничиваться общими призывами. Расчет российского руководства не должен реализоваться. ЕС должен давить на те места, которые для системы Путина являются наиболее болезненными - по деньгам", - добавил он.
Вебер, который стоял за принятием резолюции Европарламента с призывом ввести санкции против РФ, отметил, в частности, что денежные потоки окружения Путина в Европе должны быть прекращены, а остановка проекта "Северный поток — 2" должна "оставаться на столе". "То, как сейчас обходятся с российской оппозицией, является мерилом будущих отношений между ЕС и Россией", - пояснил Вебер.
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МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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