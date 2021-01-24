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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210124/frantsiya-1594401902.html
Инфекционист допустил введение третьего карантина во Франции
Инфекционист допустил введение третьего карантина во Франции
Ситуация с распространением новых штаммов коронавируса сравнима со второй пандемией, третий локдаун возможен во Франции, считает глава научного совета... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T22:37
2021-01-24T22:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
великобритания
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калифорния
юар
бразилия
в мире
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация с распространением новых штаммов коронавируса сравнима со второй пандемией, третий локдаун возможен во Франции, считает глава научного совета республики Жан-Франсуа Дельфресси.По словам специалиста по иммунологии, мутации COVID-19, выявленные в ЮАР, Великобритании и Бразилии и в американской Калифорнии "за последние три недели изменили расклад".Он подчеркнул, что "южноафриканский" и "британский" штаммы уже "проникли" во Францию и распространяются. Так, в некоторых регионах от семи до девяти процентов заражений приходятся на "британский" штамм.Эксперт не исключил необходимость введения третьего карантина во Франции из-за ситуации с новыми штаммами. "Возможно, понадобится пойти на введение нового карантина, но какого типа? Карантин как в ноябре, более адаптированный, или более жесткий, но не совсем такой, как в марте? Это в высшей степени политическое решение", - подчеркнул инфекционист.При этом вакцинировать к лету всех жителей Франции не удастся. По его словам, вакцину смогут получить только около 14% жителей."Мы имеем дело с дьявольским вирусом, гораздо более умным, чем мы думаем", - заверил ученый.Во Франции выявлено свыше трех миллионов случаев COVID-19, скончались почти 72,9 тысячи заболевших. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210124/karantin-1594350830.html
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коронавирус в россии, здоровье - общество, великобритания, франция, калифорния, юар, бразилия, в мире

Инфекционист допустил введение третьего карантина во Франции

22:37 24.01.2021
 
© РИА Новости / Флоранс Галле / Перейти в фотобанкСеверный вокзал в Париже
Северный вокзал в Париже - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Флоранс Галле
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация с распространением новых штаммов коронавируса сравнима со второй пандемией, третий локдаун возможен во Франции, считает глава научного совета республики Жан-Франсуа Дельфресси.
По словам специалиста по иммунологии, мутации COVID-19, выявленные в ЮАР, Великобритании и Бразилии и в американской Калифорнии "за последние три недели изменили расклад".

"Эти штаммы равнозначны второй пандемии. Я взвешивал свои слова, когда это говорил", - заявил специалист в эфире телеканала BFMTV.

Он подчеркнул, что "южноафриканский" и "британский" штаммы уже "проникли" во Францию и распространяются. Так, в некоторых регионах от семи до девяти процентов заражений приходятся на "британский" штамм.
Эксперт не исключил необходимость введения третьего карантина во Франции из-за ситуации с новыми штаммами. "Возможно, понадобится пойти на введение нового карантина, но какого типа? Карантин как в ноябре, более адаптированный, или более жесткий, но не совсем такой, как в марте? Это в высшей степени политическое решение", - подчеркнул инфекционист.
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При этом вакцинировать к лету всех жителей Франции не удастся. По его словам, вакцину смогут получить только около 14% жителей.
"Мы имеем дело с дьявольским вирусом, гораздо более умным, чем мы думаем", - заверил ученый.
Во Франции выявлено свыше трех миллионов случаев COVID-19, скончались почти 72,9 тысячи заболевших. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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