https://ria.ru/20210124/frantsiya-1594401902.html

Инфекционист допустил введение третьего карантина во Франции

Инфекционист допустил введение третьего карантина во Франции

Ситуация с распространением новых штаммов коронавируса сравнима со второй пандемией, третий локдаун возможен во Франции, считает глава научного совета... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T22:37

2021-01-24T22:37

2021-01-24T22:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Ситуация с распространением новых штаммов коронавируса сравнима со второй пандемией, третий локдаун возможен во Франции, считает глава научного совета республики Жан-Франсуа Дельфресси.По словам специалиста по иммунологии, мутации COVID-19, выявленные в ЮАР, Великобритании и Бразилии и в американской Калифорнии "за последние три недели изменили расклад".Он подчеркнул, что "южноафриканский" и "британский" штаммы уже "проникли" во Францию и распространяются. Так, в некоторых регионах от семи до девяти процентов заражений приходятся на "британский" штамм.Эксперт не исключил необходимость введения третьего карантина во Франции из-за ситуации с новыми штаммами. "Возможно, понадобится пойти на введение нового карантина, но какого типа? Карантин как в ноябре, более адаптированный, или более жесткий, но не совсем такой, как в марте? Это в высшей степени политическое решение", - подчеркнул инфекционист.При этом вакцинировать к лету всех жителей Франции не удастся. По его словам, вакцину смогут получить только около 14% жителей."Мы имеем дело с дьявольским вирусом, гораздо более умным, чем мы думаем", - заверил ученый.Во Франции выявлено свыше трех миллионов случаев COVID-19, скончались почти 72,9 тысячи заболевших. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/karantin-1594350830.html

https://ria.ru/20210123/vaktsinatsiya-1594291676.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, великобритания, франция, калифорния, юар, бразилия, в мире