https://ria.ru/20210124/dermatolog-1594328096.html
Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
Коронавирус влечет за собой серьезные проблемы с кожей. Какие именно, в интервью радио Sputnik рассказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T04:10
2021-01-24T04:10
2021-01-24T04:10
распространение коронавируса
станислав арканников
россия
общество
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Коронавирус влечет за собой серьезные проблемы с кожей. Какие именно, в интервью радио Sputnik рассказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.COVID-19 воздействует практически на все системы человеческого организма. Выяснилось, что кожа тоже серьезно страдает от коронавирусной инфекции, отметил Арканников. По его словам, врачи-косметологи наблюдают ухудшение качества кожи у переболевших клиентов.Некоторые склонны считать, что проблемы с кожей могут быть связаны с ношением масок. По словам врача, в "серой" косметологии, которую проверить очень сложно, появились даже процедуры по решению проблем так называемого маск-акне, то есть якобы маска приводит к образованию прыщей. Говорят даже, что это может быть причиной развития демодекоза – кожного заболевания, вызываемого микроклещами Demodex, которые обитают на коже и в волосяном покрове 90 процентов людей. Арканников с этим категорически не согласен."Развитию демодекоза может способствовать нарушение иммунитета, перенесенные заболевания, какие-то проблемы с кожей общего глобального характера, связанные с каким-то заболеванием, чаще всего хроническим. Способствует ли носимая нами необходимая маска развитию демодекоза? Конечно же, нет", – заверил врач-дерматолог.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594186811.html
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станислав арканников, россия, общество
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Коронавирус влечет за собой серьезные проблемы с кожей. Какие именно, в интервью радио Sputnik
рассказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.
COVID-19 воздействует практически на все системы человеческого организма. Выяснилось, что кожа тоже серьезно страдает от коронавирусной инфекции, отметил Арканников. По его словам, врачи-косметологи наблюдают ухудшение качества кожи у переболевших клиентов.
"Естественно, иммунная система страдает от COVID, как от любого вирусного заболевания. А страдания иммунной системы "зеркалятся" на коже. Кожа – это вообще зеркало всего организма. По коже можно определить, болеет ли человек или здоров, есть ли у него хронические заболевания либо нет. Поэтому, естественно, при COVID кожа будет страдать очень сильно", – сказал дерматолог.
Некоторые склонны считать, что проблемы с кожей могут быть связаны с ношением масок. По словам врача, в "серой" косметологии, которую проверить очень сложно, появились даже процедуры по решению проблем так называемого маск-акне, то есть якобы маска приводит к образованию прыщей. Говорят даже, что это может быть причиной развития демодекоза – кожного заболевания, вызываемого микроклещами Demodex, которые обитают на коже и в волосяном покрове 90 процентов людей. Арканников с этим категорически не согласен.
"Развитию демодекоза может способствовать нарушение иммунитета, перенесенные заболевания, какие-то проблемы с кожей общего глобального характера, связанные с каким-то заболеванием, чаще всего хроническим. Способствует ли носимая нами необходимая маска развитию демодекоза? Конечно же, нет", – заверил врач-дерматолог.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.