https://ria.ru/20210124/dermatolog-1594328096.html

Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19

Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19

Коронавирус влечет за собой серьезные проблемы с кожей. Какие именно, в интервью радио Sputnik рассказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников. РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T04:10

2021-01-24T04:10

2021-01-24T04:10

распространение коронавируса

станислав арканников

россия

общество

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Коронавирус влечет за собой серьезные проблемы с кожей. Какие именно, в интервью радио Sputnik рассказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников.COVID-19 воздействует практически на все системы человеческого организма. Выяснилось, что кожа тоже серьезно страдает от коронавирусной инфекции, отметил Арканников. По его словам, врачи-косметологи наблюдают ухудшение качества кожи у переболевших клиентов.Некоторые склонны считать, что проблемы с кожей могут быть связаны с ношением масок. По словам врача, в "серой" косметологии, которую проверить очень сложно, появились даже процедуры по решению проблем так называемого маск-акне, то есть якобы маска приводит к образованию прыщей. Говорят даже, что это может быть причиной развития демодекоза – кожного заболевания, вызываемого микроклещами Demodex, которые обитают на коже и в волосяном покрове 90 процентов людей. Арканников с этим категорически не согласен."Развитию демодекоза может способствовать нарушение иммунитета, перенесенные заболевания, какие-то проблемы с кожей общего глобального характера, связанные с каким-то заболеванием, чаще всего хроническим. Способствует ли носимая нами необходимая маска развитию демодекоза? Конечно же, нет", – заверил врач-дерматолог.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594186811.html

https://ria.ru/20201212/koronavirus-1588872815.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав арканников, россия, общество