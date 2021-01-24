https://ria.ru/20210124/davos-1594363449.html

Путин выступит на Давосском форуме

Путин выступит на Давосском форуме

Президент Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в дистанционном формате, глава государства... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T14:25

2021-01-24T14:25

2021-01-24T20:34

россия

владимир путин

всемирный экономический форум в давосе

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в дистанционном формате, глава государства также пообщается со студентами российских вузов, проведет совещание с кабмином и посетит музей Великой Отечественной войны в Москве, сообщил телеканал "Россия 1".Кроме этого, в Татьянин день Путин пообщается со студентами российских вузов, а в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президента будут ждать в музее Великой Отечественного войны в Москве, где открылась новая экспозиция, дополняет телеканал.

https://radiosputnik.ria.ru/20200124/1563816705.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, всемирный экономический форум в давосе, в мире