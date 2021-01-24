Путин выступит на Давосском форуме
14:25 24.01.2021 (обновлено: 20:34 24.01.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в дистанционном формате, глава государства также пообщается со студентами российских вузов, проведет совещание с кабмином и посетит музей Великой Отечественной войны в Москве, сообщил телеканал "Россия 1".
"На неделе президент проведет новое совещание с членами правительства и также, по нашей информации, выступит на Всемирном экономическом форуме, который на этот раз по понятным причинам пройдет в дистанционном формате", — сообщил телеканал.
24 января 2020, 11:22Сказано в эфире"Чужое амплуа". Почему провалилось выступление Зеленского в Давосе?В Израиле назвали провальной речь в Давосе Владимира Зеленского. Комментируя в эфире радио Sputnik такую реакцию на выступление президента Украины, эксперт Станислав Бышок высказал мнение, что Зеленский перепутал контексты.
Кроме этого, в Татьянин день Путин пообщается со студентами российских вузов, а в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президента будут ждать в музее Великой Отечественного войны в Москве, где открылась новая экспозиция, дополняет телеканал.