Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/davos-1594363449.html
Путин выступит на Давосском форуме
Путин выступит на Давосском форуме
Президент Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в дистанционном формате, глава государства... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T14:25
2021-01-24T20:34
россия
владимир путин
всемирный экономический форум в давосе
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593868854_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_04531d63ac26076125618e62bb8b6d10.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в дистанционном формате, глава государства также пообщается со студентами российских вузов, проведет совещание с кабмином и посетит музей Великой Отечественной войны в Москве, сообщил телеканал "Россия 1".Кроме этого, в Татьянин день Путин пообщается со студентами российских вузов, а в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президента будут ждать в музее Великой Отечественного войны в Москве, где открылась новая экспозиция, дополняет телеканал.
https://radiosputnik.ria.ru/20200124/1563816705.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593868854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5316704a190811512c3de32918cfb2b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин, всемирный экономический форум в давосе, в мире

Путин выступит на Давосском форуме

14:25 24.01.2021 (обновлено: 20:34 24.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин на следующей неделе выступит на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет в дистанционном формате, глава государства также пообщается со студентами российских вузов, проведет совещание с кабмином и посетит музей Великой Отечественной войны в Москве, сообщил телеканал "Россия 1".

"На неделе президент проведет новое совещание с членами правительства и также, по нашей информации, выступит на Всемирном экономическом форуме, который на этот раз по понятным причинам пройдет в дистанционном формате", — сообщил телеканал.

Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.01.2020
24 января 2020, 11:22Сказано в эфире
"Чужое амплуа". Почему провалилось выступление Зеленского в Давосе?В Израиле назвали провальной речь в Давосе Владимира Зеленского. Комментируя в эфире радио Sputnik такую реакцию на выступление президента Украины, эксперт Станислав Бышок высказал мнение, что Зеленский перепутал контексты.
Кроме этого, в Татьянин день Путин пообщается со студентами российских вузов, а в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президента будут ждать в музее Великой Отечественного войны в Москве, где открылась новая экспозиция, дополняет телеканал.
 
РоссияВладимир ПутинВсемирный экономический форум в ДавосеВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов
06:31Мясников рассказал о вредной привычке опаснее курения сигарет
06:25Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
06:22В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
06:13В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
06:10В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
05:56США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
05:20Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
05:07Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
04:20Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог 23 января
04:14Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом
04:10Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
04:09В США при стрельбе погибли пять человек
03:51Президент Мексики заразился коронавирусом
03:40Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ
03:07Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
02:57В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
02:52РБК сообщило о списке лидеров по доверию среди губернаторов
02:27Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
02:24Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться
Лента новостейМолния