Пострадавшую во время незаконной акции в Петербурге выписали из больницы
© РИА Новости / Алексей ДаничевУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Пострадавшую на несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщину выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе ранее сообщали, что женщина, получившая травму при падении на землю, находится в реанимационном отделении. В воскресенье в комитете по здравоохранению указали, что женщина находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке.
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"Ее выписали из больницы", - сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что 54-летнюю жительницу Луги, получившую травму в результате инцидента на площади Восстания "во время пресечения нарушений общественного порядка", посетил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и, при необходимости, оказать помощь.
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.