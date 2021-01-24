https://ria.ru/20210124/bolnitsa-1594386863.html

Пострадавшую во время незаконной акции в Петербурге выписали из больницы

Пострадавшую во время незаконной акции в Петербурге выписали из больницы

Пострадавшую на несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщину выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщили РИА Новости в городском комитете по... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T18:41

2021-01-24T18:41

2021-01-24T18:41

россия

гумвд

генеральная прокуратура рф

луга

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Пострадавшую на несогласованной акции в Санкт-Петербурге женщину выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с опубликованным в соцсетях видео, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе ранее сообщали, что женщина, получившая травму при падении на землю, находится в реанимационном отделении. В воскресенье в комитете по здравоохранению указали, что женщина находится в удовлетворительном состоянии и готова к выписке.Ранее сообщалось, что 54-летнюю жительницу Луги, получившую травму в результате инцидента на площади Восстания "во время пресечения нарушений общественного порядка", посетил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУМВД России полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и, при необходимости, оказать помощь.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

россия

луга

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-24T18:41 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, генеральная прокуратура рф, луга, санкт-петербург, происшествия