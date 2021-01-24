Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/avto-1594334423.html
В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
Американский автомобильный портал HotCars оценил версию российского внедорожника УАЗ "Патриот", которую в США будут продавать под брендом Bremach Taos. РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T06:00
2021-01-24T06:00
россия
авто
ульяновский автомобильный завод (уаз)
калифорния
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В США восхитились новым УАЗ "Патриот"
https://cdn23.img.ria.ru/images/153008/63/1530086303_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_d00bd070eaa36e5a8942df76151511de.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Американский автомобильный портал HotCars оценил версию российского внедорожника УАЗ "Патриот", которую в США будут продавать под брендом Bremach Taos.Ранее стало известно, что продажи внедорожника начнутся с 2021 года, модель будет реализовывать филиал итальянской компании Bremach, специализирующейся на производстве полноприводных спецавтомобилей. Taos планируют собирать в Калифорнии. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).Портал называет российский внедорожник "исключительным автомобилем 4x4, который не только доступен по цене, но и надежен". Отмечается, что машина оснащена высококлассными функциями, которые обычно встречаются только в роскошных внедорожниках, которые стоят в разы дороже своего российского конкурента.По мнению HotCars, "американский" УАЗ "Патриот" компактен и "построен как танк". По данным портала, Bremach Taos с впечатляющим дорожным просветов в 8.26 дюйма (около 21 сантиметра) способен проходить водные преграды до 20 дюймов (порядка 50 сантиметров) глубиной. Исходя из этого, автор статьи делает вывод, что пересечение рек не станет проблемой для российского авто.Как добавляет портал, Bremach Taos полностью ориентирован для езды по бездорожью, и водитель не найдет элементов роскоши в его салоне, но американский вариант доработали для большего комфорта при эксплуатации. В частности, отмечаются значительные мультимедийные функции, а также кожаный салон с подогревом сидений. Кроме того, задние места достаточно просторны, чтобы вместить даже самых высоких пассажиров.Рассматривая различные опции, входящие в комплектацию российского внедорожника, автор статьи отдельно останавливается на системе контроля устойчивости автомобиля, позволяющей предотвратить занос машины на поворотах, и антиблокировочной системе.Портал заключает, что Bremach Taos обладает всеми первоклассными функциями, которых нет во многих дорогих внедорожниках.
https://ria.ru/20200724/1574876420.html
https://ria.ru/20210122/niva-1594170292.html
https://ria.ru/20210124/avto-1594331123.html
россия
калифорния
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153008/63/1530086303_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_32b43a390645a02298ce953b85871541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто, ульяновский автомобильный завод (уаз), калифорния, сша, в мире

В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"

06:00 24.01.2021
 
© Фото : УАЗТест-драйв УАЗ "Патриот" на Кольском полуострове
Тест-драйв УАЗ Патриот на Кольском полуострове - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© Фото : УАЗ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Американский автомобильный портал HotCars оценил версию российского внедорожника УАЗ "Патриот", которую в США будут продавать под брендом Bremach Taos.
Ранее стало известно, что продажи внедорожника начнутся с 2021 года, модель будет реализовывать филиал итальянской компании Bremach, специализирующейся на производстве полноприводных спецавтомобилей. Taos планируют собирать в Калифорнии. Стоимость внедорожника в базовой комплектации начинается с 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).
Тест-драйв УАЗ Патриот на Кольском полуострове - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля 2020, 16:32
Сербская армия получила 56 УАЗ "Патриот" из России
Портал называет российский внедорожник "исключительным автомобилем 4x4, который не только доступен по цене, но и надежен". Отмечается, что машина оснащена высококлассными функциями, которые обычно встречаются только в роскошных внедорожниках, которые стоят в разы дороже своего российского конкурента.
По мнению HotCars, "американский" УАЗ "Патриот" компактен и "построен как танк". По данным портала, Bremach Taos с впечатляющим дорожным просветов в 8.26 дюйма (около 21 сантиметра) способен проходить водные преграды до 20 дюймов (порядка 50 сантиметров) глубиной. Исходя из этого, автор статьи делает вывод, что пересечение рек не станет проблемой для российского авто.
5-дверная LADA Niva Legend - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 15:20
"АвтоВАЗ" выпустил новую версию Lada Niva
Как добавляет портал, Bremach Taos полностью ориентирован для езды по бездорожью, и водитель не найдет элементов роскоши в его салоне, но американский вариант доработали для большего комфорта при эксплуатации. В частности, отмечаются значительные мультимедийные функции, а также кожаный салон с подогревом сидений. Кроме того, задние места достаточно просторны, чтобы вместить даже самых высоких пассажиров.
Рассматривая различные опции, входящие в комплектацию российского внедорожника, автор статьи отдельно останавливается на системе контроля устойчивости автомобиля, позволяющей предотвратить занос машины на поворотах, и антиблокировочной системе.
Портал заключает, что Bremach Taos обладает всеми первоклассными функциями, которых нет во многих дорогих внедорожниках.
Автомобиль на снежной дороге - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
03:14
Названы пять самых быстро ржавеющих авто
 
РоссияАвтоУльяновский автомобильный завод (УАЗ)КалифорнияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:38Житель США умер через несколько часов после прививки от COVID-19
06:33В Екатеринбурге тушат крупный пожар в производственном здании
06:26NYT: Пентагон покупает данные о перемещениях людей без ордера суда
06:20Названы условия для замены моторного масла раньше срока
06:14Спасатели в Чили сняли угрозу цунами после землетрясения в Антарктике
06:00В США восхитились новой версией УАЗ "Патриот"
05:28Российский врач рассказал об истинном отношении к "Спутнику V" на Западе
05:20Глава Пентагона заявил о готовности оборонять спорные острова в Японии
04:42Исландец идет на поправку после уникальной операции по трансплантации рук
04:10Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
04:08Украинский политик рассказал об огромной ошибке из-за российских кредитов
04:05Посольство в США выразило соболезнование в связи со смертью Ларри Кинга
03:58Красные руки назвали симптомом смертельно опасной болезни
03:58Рядом со столицей Чили произошло землетрясение магнитудой 5,8
03:53В Приморье после незаконной акции составили протоколы на 12 подростков
03:38Чили объявило угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7
03:21Кинолог рассказал, как помочь собаке при простуде
03:17В районе Южных Шетландских островов произошло сильное землетрясение
03:14Глава СПЧ не нашел нарушений при задержаниях на незаконных акциях
03:14Названы пять самых быстро ржавеющих авто
Лента новостейМолния