https://ria.ru/20210124/arest-1594373448.html

В Петербурге арестовали двух участников незаконной акции

В Петербурге арестовали двух участников незаконной акции

Октябрьский районный суд назначил наказание в виде семи и шести суток административного ареста двум участникам несогласованного митинга в Петербурге 23 января,... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T16:30

2021-01-24T16:30

2021-01-24T16:30

генеральная прокуратура рф

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Октябрьский районный суд назначил наказание в виде семи и шести суток административного ареста двум участникам несогласованного митинга в Петербурге 23 января, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.Также Московский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей еще одного участника мероприятия по той же статье КоАП РФ.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210123/putin-1594325672.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия