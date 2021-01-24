В Петербурге арестовали двух участников незаконной акции
© РИА Новости / Алексей ДаничевУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Октябрьский районный суд назначил наказание в виде семи и шести суток административного ареста двум участникам несогласованного митинга в Петербурге 23 января, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Суд привлек к административной ответственности Ирину Фатьянову и Дениса Луговского по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ.("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка"). Ему назначено наказание - семь суток административного ареста, ей - шесть", - сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
23 января, 23:11Навального не впустили в бывшую квартиру Путина в Дрездене
Также Московский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей еще одного участника мероприятия по той же статье КоАП РФ.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".