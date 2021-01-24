https://ria.ru/20210124/aktsiya-1594354959.html

В Совфеде обвинили западные спецслужбы в причастности к незаконным акциям

В Совфеде обвинили западные спецслужбы в причастности к незаконным акциям

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ располагает данными, что зарубежные спецслужбы содействовали проведению несогласованных акций в России, заявил РИА РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T12:28

2021-01-24T12:28

2021-01-24T16:57

ольга ярославская

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

андрей климов

общество

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ располагает данными, что зарубежные спецслужбы содействовали проведению несогласованных акций в России, заявил РИА Новости в воскресенье глава комиссии Андрей Климов.В этом контексте Климов назвал публикации на сайте посольства США маршрутов несанкционированных акций 23 января, то, как было обставлено "появление этого возвращенца из одной из стран НАТО, как на все это реагировали СМИ-иноагенты". Он пояснил, что комиссия СФ мониторит ситуацию.Политик подчеркнул, что "нам навязывают повестку, чуждую коренным интересам российского народа". При этом сенатор напомнил, что в Совфеде предупреждали о возможных попытках внешнего вмешательства в выборный процесс, учитывая сентябрьские выборы в Госдуму. Он добавил, что ранее парламентарии внесли в Госдуму пакет законопроектов, часть из которых уже принята и может противодействовать негативному развитию событий.Климов также поддержал предложение об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. "Это правильное предложение, я думаю, в этом направлении мы должны действовать все", - сказал законодатель.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".

https://ria.ru/20210123/gosdep-1594325508.html

https://ria.ru/20210124/vyvody-1594355859.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, андрей климов, общество