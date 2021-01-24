https://ria.ru/20210124/aktsii-1594378029.html

Турчак назвал несогласованные акции попыткой Запада "взорвать" Россию

Турчак назвал несогласованные акции попыткой Запада "взорвать" Россию

Несанкционированные акции, которые прошли в субботу в регионах РФ, - это попытка сил Запада "взорвать" Россию, сделать её послушной и слабой, заявил секретарь... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T17:04

2021-01-24T17:04

2021-01-24T17:04

алексей навальный

единая россия

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

андрей турчак

в мире

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Несанкционированные акции, которые прошли в субботу в регионах РФ, - это попытка сил Запада "взорвать" Россию, сделать её послушной и слабой, заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, призвав всех сплотиться вокруг президента страны Владимира Путина.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны"."Информационная атака на президента, уличные провокации - это открытая попытка взорвать страну", - написал Турчак на своей странице в Instagram.Он добавил, что воспринимает как личное оскорбление "неуважение, поклёпы и оскорбления в адрес президента", которого выбрали "миллионы наших граждан".По его оценке, "глобальная машина Запада" работает против России - от санкций до цензуры в социальных сетях. Смысл этой работы - в том, чтобы Россия стала "послушной и слабой", подчеркнул он."Ответ, как всегда в нашей истории один - единство. Как никогда важно сплотиться вокруг нашего президента, который спас страну и который сегодня ведёт Россию в условиях мирового шторма. Это мой президент, это моя страна, это мои дети", - заключил Турчак.

https://ria.ru/20210124/krizis-1594376259.html

https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, единая россия, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), андрей турчак, в мире