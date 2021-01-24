Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210124/aktsii-1594378029.html
Турчак назвал несогласованные акции попыткой Запада "взорвать" Россию
Турчак назвал несогласованные акции попыткой Запада "взорвать" Россию
Несанкционированные акции, которые прошли в субботу в регионах РФ, - это попытка сил Запада "взорвать" Россию, сделать её послушной и слабой, заявил секретарь... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T17:04
2021-01-24T17:04
алексей навальный
единая россия
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
андрей турчак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594307379_0:190:3042:1901_1920x0_80_0_0_498ede130553f0e0d3704995e0869bcf.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Несанкционированные акции, которые прошли в субботу в регионах РФ, - это попытка сил Запада "взорвать" Россию, сделать её послушной и слабой, заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, призвав всех сплотиться вокруг президента страны Владимира Путина.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны"."Информационная атака на президента, уличные провокации - это открытая попытка взорвать страну", - написал Турчак на своей странице в Instagram.Он добавил, что воспринимает как личное оскорбление "неуважение, поклёпы и оскорбления в адрес президента", которого выбрали "миллионы наших граждан".По его оценке, "глобальная машина Запада" работает против России - от санкций до цензуры в социальных сетях. Смысл этой работы - в том, чтобы Россия стала "послушной и слабой", подчеркнул он."Ответ, как всегда в нашей истории один - единство. Как никогда важно сплотиться вокруг нашего президента, который спас страну и который сегодня ведёт Россию в условиях мирового шторма. Это мой президент, это моя страна, это мои дети", - заключил Турчак.
https://ria.ru/20210124/krizis-1594376259.html
https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594307379_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_0bccdff9a2c5bbb04b164feac2ba5699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей навальный, единая россия, генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), андрей турчак, в мире

Турчак назвал несогласованные акции попыткой Запада "взорвать" Россию

17:04 24.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Несанкционированные акции, которые прошли в субботу в регионах РФ, - это попытка сил Запада "взорвать" Россию, сделать её послушной и слабой, заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, призвав всех сплотиться вокруг президента страны Владимира Путина.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
"Информационная атака на президента, уличные провокации - это открытая попытка взорвать страну", - написал Турчак на своей странице в Instagram.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
Вчера, 16:47
Захарова заявила о глубочайшем кризисе идеологии Запада
Он добавил, что воспринимает как личное оскорбление "неуважение, поклёпы и оскорбления в адрес президента", которого выбрали "миллионы наших граждан".

"Что мы видели вчера? Очередную серию сценария, написанного не у нас. В этом сериале каждое действие продумано и просчитано: псевдоотравление, "возвращение", псевдорасследование, не выдерживающее самого элементарного здравого смысла", - отметил Турчак.

По его оценке, "глобальная машина Запада" работает против России - от санкций до цензуры в социальных сетях. Смысл этой работы - в том, чтобы Россия стала "послушной и слабой", подчеркнул он.
"Ответ, как всегда в нашей истории один - единство. Как никогда важно сплотиться вокруг нашего президента, который спас страну и который сегодня ведёт Россию в условиях мирового шторма. Это мой президент, это моя страна, это мои дети", - заключил Турчак.
Алексей Навальный в самолете - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 08:00
Из эмиграции в тюрьму — кто готовит путь Навальному
 
Алексей НавальныйЕдиная РоссияГенеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Андрей ТурчакВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов
06:31Мясников рассказал о вредной привычке опаснее курения сигарет
06:25Эксперты рассказали, на каких валютах можно заработать в 2021 году
06:22В Новосибирске нейрохирурги удалили женщине огромную опухоль мозга
06:13В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
06:10В Хабаровске замглавы ж/д станции получила 6,5 лет колонии за взятки
05:56США при Байдене сохранят курс на сдерживание Китая, считает эксперт
05:20Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190
05:07Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
04:20Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог 23 января
04:14Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом
04:10Раскрыт способ избежать штрафа за неуплату проезда по платным дорогам
04:09В США при стрельбе погибли пять человек
03:51Президент Мексики заразился коронавирусом
03:40Климкин забеспокоился из-за российского Крыма на картах в мировых СМИ
03:07Источник: Россию исключили из экспертной группы по лунной программе
02:57В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
02:52РБК сообщило о списке лидеров по доверию среди губернаторов
02:27Названо условие для обязательного вызова скорой при проблемах с давлением
02:24Пушков назвал пережиток прошлого, от которого России пора избавиться
Лента новостейМолния