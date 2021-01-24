Турчак назвал несогласованные акции попыткой Запада "взорвать" Россию
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Несанкционированные акции, которые прошли в субботу в регионах РФ, - это попытка сил Запада "взорвать" Россию, сделать её послушной и слабой, заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, призвав всех сплотиться вокруг президента страны Владимира Путина.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
"Информационная атака на президента, уличные провокации - это открытая попытка взорвать страну", - написал Турчак на своей странице в Instagram.
Он добавил, что воспринимает как личное оскорбление "неуважение, поклёпы и оскорбления в адрес президента", которого выбрали "миллионы наших граждан".
"Что мы видели вчера? Очередную серию сценария, написанного не у нас. В этом сериале каждое действие продумано и просчитано: псевдоотравление, "возвращение", псевдорасследование, не выдерживающее самого элементарного здравого смысла", - отметил Турчак.
По его оценке, "глобальная машина Запада" работает против России - от санкций до цензуры в социальных сетях. Смысл этой работы - в том, чтобы Россия стала "послушной и слабой", подчеркнул он.
"Ответ, как всегда в нашей истории один - единство. Как никогда важно сплотиться вокруг нашего президента, который спас страну и который сегодня ведёт Россию в условиях мирового шторма. Это мой президент, это моя страна, это мои дети", - заключил Турчак.
16 января, 08:00Из эмиграции в тюрьму — кто готовит путь Навальному