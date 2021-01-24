https://ria.ru/20210124/aktsii-1594362222.html
В Кремле прокомментировали публикации посольства США о незаконных акциях
В Кремле прокомментировали публикации посольства США о незаконных акциях
Публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях 23 января — это вмешательство во внутренние дела России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 24.01.2021
2021-01-24T14:16
2021-01-24T14:16
2021-01-24T15:17
мария захарова
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
вашингтон (город)
сша
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв — РИА Новости. Публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях 23 января — это вмешательство во внутренние дела России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".Американская дипмиссия заявляла, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". Там добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей "направлены на подавление этих прав".По словам пресс-секретаря президента, если бы российская дипмиссия в США подобным образом поступила во время продолжающихся беспорядков в Америке, "то, наверное, это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне"."Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию", — добавил представитель Кремля. Комментируя сами несанкционированные акции в Москве и других российских городах 23 января, Песков отметил, что количество их участников несопоставимо с числом поддерживающих Владимира Путина.Песков добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но "категорически против участия в незаконных акциях".Несогласованные протестные акции прошли накануне в разных городах России. Выйти на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Полиция и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что дипломатов посольства США после публикаций дипмиссии о протестах в России вызовут на Смоленскую площадь. В ведомстве подчеркнули, что попытки подстрекательства радикалов негативно повлияют на двусторонние отношения.Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события американское посольство не комментировало.
https://ria.ru/20210124/bayden-1594361515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв — РИА Новости.
Публикации посольства США
в Москве
о несогласованных акциях 23 января — это вмешательство во внутренние дела России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
в эфире телеканала "Россия 1
".
Американская дипмиссия заявляла, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". Там добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей "направлены на подавление этих прав".
"Конечно, это некорректные публикации. И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций".
По словам пресс-секретаря президента, если бы российская дипмиссия в США подобным образом поступила во время продолжающихся беспорядков в Америке, "то, наверное, это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне".
"Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию", — добавил представитель Кремля.
Комментируя сами несанкционированные акции в Москве и других российских городах 23 января, Песков отметил, что количество их участников несопоставимо с числом поддерживающих Владимира Путина
.
"Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию. Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России".
Песков добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но "категорически против участия в незаконных акциях".
Несогласованные протестные акции прошли накануне в разных городах России. Выйти на них людей призывали сторонники Алексея Навального
. Полиция и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
предупредила, что дипломатов посольства США после публикаций дипмиссии о протестах в России вызовут на Смоленскую площадь. В ведомстве подчеркнули, что попытки подстрекательства радикалов негативно повлияют на двусторонние отношения.
Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне
, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события американское посольство не комментировало.