https://ria.ru/20210124/aktsii-1594362222.html

В Кремле прокомментировали публикации посольства США о незаконных акциях

В Кремле прокомментировали публикации посольства США о незаконных акциях

Публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях 23 января — это вмешательство во внутренние дела России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 24.01.2021

2021-01-24T14:16

2021-01-24T14:16

2021-01-24T15:17

мария захарова

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

вашингтон (город)

сша

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 янв — РИА Новости. Публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях 23 января — это вмешательство во внутренние дела России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".Американская дипмиссия заявляла, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". Там добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей "направлены на подавление этих прав".По словам пресс-секретаря президента, если бы российская дипмиссия в США подобным образом поступила во время продолжающихся беспорядков в Америке, "то, наверное, это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне"."Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию", — добавил представитель Кремля. Комментируя сами несанкционированные акции в Москве и других российских городах 23 января, Песков отметил, что количество их участников несопоставимо с числом поддерживающих Владимира Путина.Песков добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но "категорически против участия в незаконных акциях".Несогласованные протестные акции прошли накануне в разных городах России. Выйти на них людей призывали сторонники Алексея Навального. Полиция и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и участников. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что дипломатов посольства США после публикаций дипмиссии о протестах в России вызовут на Смоленскую площадь. В ведомстве подчеркнули, что попытки подстрекательства радикалов негативно повлияют на двусторонние отношения.Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события американское посольство не комментировало.

https://ria.ru/20210124/bayden-1594361515.html

https://ria.ru/20210124/politsiya-1594359504.html

вашингтон (город)

сша

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мария захарова, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, вашингтон (город), сша, в мире